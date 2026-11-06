Biệt thự 23,5 triệu USD của ông trùm môi giới bất động sản

Biệt thự có tên Casa Alta Tierra, nằm trong khu dân cư Trousdale Estates, Beverly Hills, California (Mỹ). Công trình có 5 phòng ngủ, diện tích sàn gần 800 m2, từng là nơi ở của nhà môi giới bất động sản cao cấp Jeff Hyland và vợ, Lori Hyland, trong hơn 20 năm.

Jeff Hyland là nhà môi giới bất động sản cao cấp, đồng sáng lập Hilton & Hyland và tác giả cuốn sách The Legendary Estates of Beverly Hills. Ông từng hoạt động hơn 40 năm trong lĩnh vực bất động sản tại Beverly Hills.

Sau khi ông qua đời, bà Lori tiếp tục sinh sống tại biệt thự. Cuối tháng 10, bà rao bán căn nhà với giá 23,5 triệu USD, thông qua đơn vị môi giới Hilton & Hyland.

Biệt thự nằm ở cuối một con đường cụt, trên khu đất nhô cao rộng hơn 2.000 m2. Vị trí này giúp chủ nhà có thể nhìn bao quát thành phố Los Angeles, Thái Bình Dương và đảo Catalina, đồng thời hạn chế tầm nhìn từ các công trình xung quanh.

Khuôn viên biệt thự trồng nhiều cây ôliu lâu năm, kết hợp vườn cây ăn quả và rau theo mùa. Các khoảng sân ngoài trời được bố trí liên thông với không gian sinh hoạt bên trong. Công trình có kết cấu hai tầng, tương đối hiếm gặp tại khu Trousdale Estates, theo đơn vị môi giới. Trong quá trình cải tạo, chủ nhà giữ lại những đặc điểm kiến trúc ban đầu, đồng thời nâng cấp vật liệu hoàn thiện và tiện nghi sử dụng.

Theo đơn vị môi giới, quá trình cải tạo tập trung giữ lại giá trị kiến trúc của công trình, đồng thời điều chỉnh nội thất phù hợp nhu cầu sinh hoạt và trưng bày nghệ thuật.

Hệ cửa và vách kính lớn được bố trí tại các phòng chức năng, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan. Trần cao kết hợp sàn gỗ tạo sự thống nhất giữa các không gian.

Phòng khách có lò sưởi ốp đá, kết hợp các bộ sofa và tranh nghệ thuật khổ lớn. Khu vực tiếp khách, phòng ăn mở ra sân vườn qua hệ cửa kính, tạo sự kết nối giữa không gian trong và ngoài nhà.

Khu bếp sử dụng gam xám làm chủ đạo, kết hợp sàn tối màu và mặt bàn ốp đá vân tự nhiên. Hệ tủ cao sát trần bố trí dọc ba phía, xen kẽ cánh kính để trưng bày đồ dùng, bát đĩa.

Điểm khác biệt của biệt thự nằm ở khu phòng ngủ chính, nơi bố trí bể bơi trong một phòng tắm riêng. Khu vực này được tách biệt với các không gian sinh hoạt chung, đáp ứng nhu cầu thư giãn và đảm bảo riêng tư.

Phòng ngủ chính có tường màu đỏ rượu và hệ cửa kính cao sát trần, mở ra khoảng sân cỏ bên ngoài.

Bể bơi trong phòng tắm chính được bố trí sát tường, bao quanh bằng viền đá tối màu, kết hợp mảng tường ốp gạch họa tiết. Không gian còn có bồn gội đầu, tủ lavabo mặt đá, gương khung chạm khắc và hệ đèn tường kiểu cổ điển.

Ngoài bể bơi trong phòng tắm, biệt thự còn có hồ bơi vô cực ngoài trời, hướng tầm nhìn về phía thành phố và Thái Bình Dương. Thiết kế mép tràn tạo hiệu ứng mặt nước nối liền với đường chân trời khi quan sát từ khu vực sân.

Không gian ngoài trời được kết hợp với các khu vực tiếp khách, cây xanh và vườn trồng nông sản. Vào buổi tối, khu vực hồ bơi có thể quan sát cảnh quan thành phố Los Angeles khi lên đèn.

Phòng tập thể dục tại nhà được trang bị các thiết bị tập đa năng và máy pilates. Không gian sử dụng sàn trải thảm, tường ốp gỗ tối màu và đèn âm trần.

Biệt thự cũng dành diện tích cho thư viện, phòng làm việc và không gian sáng tác nghệ thuật. Thư viện sử dụng hệ tủ sách âm tường bằng gỗ, kết hợp bàn làm việc gỗ và bàn mặt đá.

Khu sáng tác được bố trí cạnh vách kính lớn hướng ra hàng tre, có giá vẽ và bàn phục vụ công việc của gia chủ. Các phòng sinh hoạt trong nhà trưng bày tranh do bà Lori Hyland sáng tác cùng những tác phẩm trong bộ sưu tập cá nhân.