NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng. Bà là con gái của cố NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai, em gái NSƯT Lê Vân và chị gái NSƯT Lê Vi. Bà trở thành gương mặt nổi bật của Nhà hát Tuổi trẻ với nhiều vai diễn kinh điển như Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc, Đan Thiềm trong Vũ Như Tô, Juliet trong Romeo và Juliet, Thúy trong Bến bờ xa lắc hay quận chúa Minfo trong Âm mưu và tình yêu. Ở lĩnh vực điện ảnh, Lê Khanh ghi dấu ấn qua các bộ phim Săn bắt cướp, Chuyện tình bên dòng sông, Dòng sông hoa trắng, Bản tình ca cuối cùng...

Năm 2024, NSND Lê Khanh từng khiến nhiều người thích thú khi kể lại chuyện sinh con gái đầu lòng bằng một câu chuyện đậm chất quý phái. Theo lời nữ nghệ sĩ, khi những cơn đau chuyển dạ bắt đầu xuất hiện vào lúc 19h, thay vì cuống cuồng chuẩn bị nhập viện, cô vẫn bình tĩnh thắp hương, trang điểm, lựa chọn trang phục và soạn sửa đồ sơ sinh. Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô ngồi trên ghế với tâm thế "như hoàng hậu ngồi trên ngai", chờ "kiệu rước" đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương. "Mẹ đã sẵn sàng, rạng rỡ đón chờ, ngồi trên chiếc ghế mà như hoàng hậu ngồi trên ngai. Đầm voan Nhật, mascara Pháp, son không phai Thái, sức chút nước hoa, đợi kiệu rước tới Bệnh viện C - lên ngôi người mẹ", Lê Khanh viết. Phụ Nữ Mới cho hay.

Câu chuyện vừa hài hước vừa duyên dáng ấy phần nào cho thấy tính cách của nữ nghệ sĩ: luôn chỉn chu, yêu cái đẹp và có gu thẩm mỹ rất riêng. Phong thái thanh lịch, đài các cũng đã trở thành dấu ấn gắn liền với Lê Khanh suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Năm 1993, Lê Khanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2001, khi mới 38 tuổi, nữ diễn viên tiếp tục được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ sân khấu trẻ nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Một trong những điều khiến công chúng thích thú khi tìm hiểu về cuộc sống của Lê Khanh chính là căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi của gia đình trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Sau một thời gian chuyển về sống tại Tây Hồ, khoảng năm 2022, vợ chồng cô quyết định trở lại ngôi nhà cũ và gắn bó với nơi này đến nay. Ngôi sao cho hay.

Sau khi nghỉ Nhà hát Tuổi trẻ để về hưu, NSND Lê Khanh không còn ở phố cổ chật hẹp mà chuyển về An Dương Vương (Tây Hồ, Hà Nội) để sinh sống.

"Vợ chồng tôi mới chuyển ra căn nhà ngoại ô ở An Dương Vương (Hà Nội). Ngày còn đi làm, tôi luôn ao ước có một căn nhà kiểu có nếp sinh hoạt thôn quê nhưng phải gần Hà Nội. Thế là vợ chồng tôi đi tìm và cuối cùng ưng được căn nhà này, lại ở gần đình làng nên tôi rất thích" - NSND Lê Khanh cho biết.

"Đi đâu tôi cũng thầm nhủ xin Thành Hoàng làng che chở, công việc hanh thông. Tôi mua căn nhà này cũng hơn 20 năm rồi" .

"Bây giờ, mỗi ngày thức dậy tôi đều cảm thấy rất sung sướng, niềm sung sướng đó không ngày nào giống ngày nào."

"Chúng tôi hòa nhập môi trường mới rất nhanh. Sung sướng nhất là có thời gian hưởng thụ đời sống gia đình bên bố mẹ, chồng con và những người thân của mình".

"Nhà ngay gần đình nên nhà tôi được hưởng nguyên cái hồ nước trong xanh, cá dân làng phóng sinh bơi lội tung tăng suốt ngày".

"Lúc đầu khi chuẩn bị về đây ở hẳn, tôi nghĩ chắc cũng bị hụt hẫng một thời gian, nhưng không, vợ chồng tôi rất vui. Có bữa, chồng tôi hỏi: Vợ có thèm bát phở ở phố không? Tôi bảo không và chồng tôi cũng thế. Chúng tôi hoà nhập môi trường mới rất nhanh" - NSND Lê Khanh chia sẻ về sự hài lòng với không gian sống hiện tại.