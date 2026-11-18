Phương Oanh (SN 1989) là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ VTV, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên chuyển về sinh sống tại căn biệt thự ở Hà Nội từ năm 2023. Kể từ khi lập gia đình và đón các con chào đời, cô dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh online và tham gia một số dự án nghệ thuật phù hợp.

Không gian sống nhà Phương Oanh gây ấn tượng bởi thiết kế sang trọng, tiện nghi, trong đó căn bếp là một trong những khu vực nổi bật nhất. Tại đây rất nhiều những món ăn qua bàn tay của cô trở nên 'viral', được nhiều người biết đến, biến fanpage của Phương Oanh vốn nổi tiếng càng nhận được nhiều lượt yêu thích, lượt theo dõi hơn. Với nhiều người bình thường, khát khao kiếm tiền trên nền tảng số, thì số lượng người theo dõi là một trong những yếu tố quan trọng.

Vốn yêu thích nấu nướng, nữ diễn viên thường xuyên vào bếp trổ tài chiêu đãi gia đình, đồng thời xây dựng series ẩm thực mang tên "Bếp Nàng Ỉn". Bởi vậy, căn bếp cũng trở thành bối cảnh quen thuộc trong các video được cô chia sẻ trên mạng xã hội. Phụ Nữ Mới cho hay.

Nhiều clip nấu ăn thu hút hàng triệu lượt xem, không chỉ cho thấy sự khéo léo của Phương Oanh mà còn giúp người hâm mộ có dịp khám phá không gian bếp sang xịn cùng cách bài trí đầy dụng ý trong tổ ấm của nữ diễn viên.

Căn bếp của Phương Oanh sở hữu diện tích rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại với cách bố trí vừa đẹp mắt, vừa thuận tiện cho việc nấu nướng. Nữ diễn viên lựa chọn hệ bếp chữ L, kết hợp nhiều thiết bị gia dụng phục vụ công việc nội trợ.

Điểm nhấn đặc biệt nhất trong không gian này là bàn đảo tích hợp bể cá độc đáo. Phần mặt bàn được ốp đá sang trọng, trong khi khu vực bên dưới là bể cá sinh động, tạo cảm giác mới lạ cho căn bếp.

Mỗi lần Phương Oanh sửa soạn bàn tiệc là một lần khiến chị em "đứng ngồi không yên". Tất cả những vật dụng mà cô sử dụng trong trang trí bàn ăn, trình bày bữa ăn đều có tính thẩm mỹ cao vì thế thường trở thành lựa chọn tham khảo của nhiều chị em.

Trong một lần sắp tiệc tại gia, nữ diễn viên sắp xếp mỗi bộ đĩa 3 chiếc gồm đĩa lót và đĩa ăn. Chiếc đĩa lót phía dưới cùng nổi bật với kiểu dáng viền gợn sóng. Lớp đĩa thứ hai là thủy tinh trong suốt có viền kim loại màu vàng tạo cảm giác sang trọng tối đa. Lớp đĩa ăn trên cùng là chiếc đĩa sứ màu trắng, mang lại cảm giác tối giản mà sang trọng. Ở lớp trên cùng, Phương Oanh đặt lên chiếc bát ăn hiệu ứng ánh bạc có vân với hình dáng độc đáo. Nữ diễn viên cũng kết hợp khăn ăn đồng bộ, khiến cho bàn tiệc mang phong cách cực sang trọng, cao cấp không kém gì nhà hàng 5 sao.

Những món ăn của “bếp trưởng” Phương Oanh không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, mà chén đĩa cũng khiến dân tình đặc biệt chú ý. Trong những bức ảnh và clip đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy nữ diễn viên rất đam mê sưu tầm các mẫu chén đĩa kiểu Âu hoặc gốm sứ giả cổ sang trọng.

Nhiều đĩa và đồ gốm sứ khác Phương Oanh sử dụng mang phong cách châu Âu. Cô yêu thích các món đồ màu xanh nhã nhặn.