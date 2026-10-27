Biệt thự gần 26,7 triệu USD của Quả Bóng Vàng Harry Kane

Harry Kane giành Quả Bóng Vàng 2026 tại lễ trao giải ở London ngày 26/10, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên nhận danh hiệu này sau 25 năm, kể từ Michael Owen năm 2001. Kane hiện thi đấu cho Bayern Munich, sau khi rời Tottenham vào 2023.

Ngoài sự nghiệp bóng đá, tiền đạo 33 tuổi còn đầu tư bất động sản tại Anh, trong đó có dự án biệt thự trị giá ước tính 20 triệu bảng (gần 26,7 triệu USD) nằm trong khu Wentworth Estate, hạt Surrey, phía tây nam London.

Harry Kane và vợ tại lễ trao giải thưởng Quả Bóng Vàng 2026, London, Anh. Ảnh: AP

Biệt thự của tiền đạo Harry Kane được xây dựng mới trên khu đất từng có một căn nhà trị giá khoảng 6,5 triệu bảng (gần 8,7 triệu USD).

Theo The Sun, thay vì cải tạo công trình, Kane lựa chọn phá dỡ nhà chính cùng các hạng mục phụ trợ để xây dựng biệt thự theo nhu cầu sử dụng của gia đình. Dự án trải qua khoảng 2 năm thi công và bước vào giai đoạn hoàn thiện vào tháng 4 năm nay.

Ngôi nhà mang phong cách Neo-Georgian, kế thừa những đặc trưng của kiến trúc Georgia phổ biến tại Anh trong thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Mặt tiền có bố cục đối xứng, hệ cửa sổ lớn và các cột trụ tại sảnh vào.

Wentworth Golf Club tại Surrey, gần khu vực Harry Kane xây biệt thự mới. Ảnh: Posnetek zaslona

Theo bản vẽ thiết kế được công bố năm 2023, công trình sử dụng các chi tiết phào chỉ trang trí dưới mái, kết hợp hệ cửa sổ bố trí theo nhịp đều. Một số cư dân địa phương so sánh mặt tiền biệt thự với Cung điện Buckingham tại London.

Biệt thự có quy mô ba tầng, kết hợp không gian sinh hoạt trên mặt đất và hệ thống tiện ích dưới tầng hầm.

Điểm nhấn của căn nhà là gara ngầm có sức chứa 5 ôtô. Khu vực này được trang bị bàn xoay trị giá khoảng 20.000 bảng (hơn 26.600 USD). Thiết bị hoạt động bằng cách xoay phương tiện ngay trên mặt sàn, giúp người lái thay đổi hướng xe trước khi di chuyển ra khỏi gara. Giải pháp này giúp hạn chế thao tác lùi và quay đầu trong không gian kín, đặc biệt khi nhiều ôtô đỗ cùng lúc.

Bản vẽ mặt đứng biệt thự của Harry Kane với thiết kế đối xứng theo phong cách Neo-Georgian, nổi bật ở hệ cột và sảnh chính giữa. Ảnh: Runnymede Borough Council

Bên cạnh gara, tầng hầm còn tích hợp các tiện ích giải trí và chăm sóc sức khỏe, gồm hồ bơi trong nhà, rạp chiếu phim riêng, quầy bar, phòng tập thể hình và phòng trị liệu.

Theo Goal, việc tập trung nhiều tiện ích dưới mặt đất giúp ngôi nhà phân tách khu vực giải trí, tập luyện với các phòng sinh hoạt chính của gia đình.

Trong đó, phòng gym và phòng trị liệu đáp ứng nhu cầu tập luyện, phục hồi thể lực của Kane. Ngoài khu vực dưới tầng hầm, công trình còn bố trí không gian sinh hoạt cho gia đình 6 người, gồm Kane, vợ và 4 con.

Theo hồ sơ thiết kế được báo chí Anh dẫn lại, biệt thự có 4 phòng ngủ chính cùng 2 phòng ngủ khép kín dành cho nhân viên. Cách bố trí này tạo sự tách biệt giữa khu vực nghỉ ngơi của gia đình và không gian phục vụ.

Gara ngầm trong biệt thự của Harry Kane lắp đặt bàn xoay ôtô, giúp phương tiện đổi hướng trong không gian hẹp. Ảnh: Spacepark

Phương án thiết kế công bố năm 2023 còn đề cập hệ thống thang máy kết nối các tầng, kết hợp cầu thang uốn cong. Các phòng ngủ có khu thay đồ và vệ sinh riêng.

Một số hạng mục khác được truyền thông quốc tế đề cập gồm phòng thay đồ diện tích lớn, bồn tắm hình tròn, phòng xông hơi hồng ngoại và không gian tập golf trong nhà.

Biệt thự nằm trong Wentworth Estate, khu dân cư phát triển quanh sân golf Wentworth tại Virginia Water (Surrey), và cách trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea khoảng 24 km. Theo đơn vị quản lý Wentworth Estate, khu vực này được quy hoạch từ đầu thế kỷ 20, với những lô đất lớn và quy định hạn chế chia nhỏ diện tích nhằm duy trì mật độ xây dựng thấp.

Hiện trạng căn nhà cũ của Harry Kane tại Wentworth Estate, Surrey (Anh), trước kế hoạch phá dỡ để xây biệt thự mới. Ảnh: n.c

Các công trình tại đây thường có khuôn viên riêng, kết hợp nhà ở với sân vườn và hệ thống giao thông nội khu. Wentworth Estate cũng áp dụng những quy định riêng đối với việc cải tạo và phát triển bất động sản.