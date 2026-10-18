Biệt thự ba tầng mở tầm nhìn ra cây hoa sữa
Căn nhà được thiết kế giật cấp theo vị trí cây hoa sữa, tạo các khoảng sân hiên và ban công kết nối với cảnh quan.
Ngôi nhà có tổng diện tích khoảng 1.200 m2 nằm tại khu Sushant Lok, Gurgaon (Ấn Độ), được thiết kế cho gia đình 4 thành viên thuộc ba thế hệ. Yêu cầu đặt ra cho kiến trúc sư là đảm bảo sự kết nối giữa các không gian sinh hoạt chung, đồng thời duy trì tính riêng tư cho từng thành viên.
Theo đơn vị thiết kế, phương án tổ chức khối nhà lùi dần theo chiều cao giúp giảm cảm giác đồ sộ của công trình, đồng thời tạo thêm không gian ngoài trời cho các tầng.
Việc kết hợp trần cao, giếng trời, các khoảng sân hiên và tầm nhìn ra cây xanh góp phần tăng sự thông thoáng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình nhiều thế hệ.
Một trong những đặc điểm nổi bật của công trình là hệ trần cao gần 4 m, giúp tăng độ thoáng và khả năng tiếp nhận ánh sáng tự nhiên.
Tại khu sinh hoạt gia đình, kiến trúc sư bố trí khoảng thông tầng kết hợp giếng trời phía trên. Ánh sáng chiếu xuống không gian bên dưới và thay đổi theo thời điểm trong ngày, đồng thời tạo sự kết nối giữa các tầng.
Về công năng, tầng một gồm phòng khách, phòng ăn, khu sinh hoạt chung, bếp và phòng ngủ dành cho bố mẹ. Cách tổ chức này thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày, hạn chế nhu cầu di chuyển cầu thang của người lớn tuổi.
Tầng trên bố trí phòng ngủ chính, phòng ngủ con trai, phòng sinh hoạt riêng và phòng làm việc.
Hệ cầu thang sử dụng bậc đá kết hợp kim loại, tạo cảm giác thanh thoát, đồng thời kết nối các tầng theo phương đứng.
Quầy bar được bố trí tại góc nhà, hướng nhìn ra vườn. Khu vực sử dụng đá và đồng, kết hợp đèn thả bằng kính hoa văn.
Hiên nhà được bố trí bộ bàn ghế ngoài trời, kết nối trực tiếp với phòng khách qua hệ cửa kính lớn. Trần ốp gỗ kết hợp quạt và đèn âm trần, phía trên có mái đua che nắng, mưa. Sàn lát đá kéo dài ra khu vườn, tạo không gian sinh hoạt hướng về cây hoa sữa.
Phòng làm việc tại tầng hai được thiết kế nhô ra phía khu vườn, với hệ kính cao sát trần ở hai mặt giúp mở rộng tầm nhìn ra tán cây hoa sữa.
Khu vực lavabo sử dụng đá xám ốp xuyên suốt tường và sàn, kết hợp bồn rửa bằng đá có bề mặt gia công thô. Gương tròn treo tường, vòi nước âm tường và hệ cửa gỗ giúp tối giản chi tiết.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/10/2026 03:59 AM (GMT+7)