Những biệt thự đắt đỏ của Quả bóng vàng 2026 Harry Kane

Harry Kane - tiền đạo 33 tuổi người Anh lần đầu giành Quả bóng vàng, khi vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal trong lễ trao năm 2026 tại London (Anh).

Harry Kane hạnh phúc khi giành được Quả bóng vàng (Ảnh: Getty).

Không chỉ gây ấn tượng bằng khả năng săn bàn, Harry Kane còn được đánh giá là người có chiến lược đầu tư tài sản bài bản. Đội trưởng tuyển Anh đã sớm xây dựng danh mục bất động sản riêng thông qua công ty Edward James Investments Limited, thành lập tại Anh từ năm 2015. Theo các thông tin công bố, công ty đầu tư của Kane có khối tài sản bất động sản trị giá khoảng 15 triệu bảng, cùng khoảng 2,2 triệu bảng tiền mặt.

Ngoài các khoản đầu tư dài hạn, Harry Kane sở hữu hoặc sinh sống tại nhiều bất động sản đắt đỏ ở Anh và Đức.

Biệt thự 20 triệu bảng được ví như “Cung điện Buckingham” thu nhỏ

Bất động sản gây chú ý nhất của Harry Kane nằm tại Wentworth Estate, hạt Surrey - một trong những khu dân cư sang trọng bậc nhất nước Anh. Năm 2023, Harry Kane được cho là đã chi 6,5 triệu bảng để mua lại khu đất cùng căn nhà cũ tại đây. Thay vì cải tạo công trình sẵn có, tiền đạo người Anh phá dỡ hoàn toàn để xây dựng một dinh thự mới theo phong cách Neo-Georgian. Tổng giá trị sau khi hoàn thiện của công trình ước tính lên tới khoảng 20 triệu bảng.

Biệt thự 20 triệu bảng của Hary Kane được ví như “Cung điện Buckingham” thu nhỏ. (Ảnh: Getty Image)

Theo bản thiết kế, ngôi nhà gồm 4 phòng ngủ, có sân tập golf, spa và rạp chiếu phim. Tầng hầm được thiết kế như một khu phức hợp giải trí và chăm sóc sức khỏe dành riêng cho gia đình.

Siêu villa giữa khu nhà giàu Munich (Đức)

Sau khi chuyển sang Đức, gia đình Harry Kane đặc biệt quan tâm đến căn biệt thự trị giá 30 triệu bảng trong khu nhà giàu Munich. Biệt thự có tổng diện tích vượt 400 m², gồm 12 phòng ngủ.

Bên trong, biệt thự được trang bị hàng loạt tiện ích cao cấp như hầm rượu, rạp chiếu phim mini, khu chăm sóc sức khỏe, cùng hệ thống bể bơi nước nóng trong nhà và ngoài trời.

Khu nhà giàu Munich. (Ảnh: Getty Image)

Tuy nhiên, trước mắt Harry Kane chưa có ý định mua ngay mà muốn thuê để trải nghiệm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Mức giá thuê của bất động sản này vào khoảng 80.000 euro mỗi tháng.

Biệt thự 17 triệu bảng ở Tottenham (Anh)

Trước khi chuyển sang Đức, Harry Kane từng sinh sống cùng vợ Katie Goodland trong căn biệt thự thuê tại London có giá khoảng 17 triệu bảng. Ngôi nhà gồm 7 phòng ngủ lớn, phòng gym hiện đại và một khu vực riêng dành cho việc giải trí, chơi game. Đây là nơi Kane cùng gia đình nhỏ trải qua nhiều năm thi đấu trong màu áo Tottenham Hotspur.

Theo truyền thông Anh, Harry Kane phải trả khoảng 15.000 bảng mỗi tuần, tương đương khoảng 780.000 bảng mỗi năm để thuê căn biệt thự.

Thu nhập “khủng” của Harry Kane

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ, Harry Kane còn xây dựng khối tài sản khổng lồ thông qua bóng đá đỉnh cao, các hợp đồng béo bở với câu lạc bộ và thỏa thuận tài trợ toàn cầu. Celebrity Net Worth ước tính khối tài sản ròng của Harry Kane hiện khoảng 140 triệu USD, trong khi tổng thu nhập tích lũy trước thuế trong suốt sự nghiệp của tiền đạo này đã vượt mức 220 triệu USD.

Trong những năm tháng đỉnh cao tại Tottenham Hotspur, Harry Kane khẳng định vị thế của mình như một “siêu sao kiếm tiền” ở Premier League. Trước khi rời đi, hợp đồng cuối cùng của Harry Kane với Spurs mang về cho anh khoảng 200.000 bảng mỗi tuần, tương đương khoảng 13 triệu USD/năm.

Tháng 8/2023, khi chuyển đến Bayern Munich, Harry Kane ký hợp đồng 4 năm với mức lương được cho là 415.000 bảng Anh mỗi tuần, tương đương khoảng 27 triệu USD/năm. Nếu tính cả tiền thưởng hiệu suất và các điều khoản bổ sung, con số này có thể lên tới 31-35 triệu USD/năm.

Harry Kane đã ký hợp đồng trọn đời với Skechers, khởi điểm 8 triệu bảng Anh mỗi năm. Ngoài ra, Harry Kane còn có nguồn thu từ hợp đồng quảng cáo với nhiều thương hiệu khác như Google Gemini, Ora Ring...