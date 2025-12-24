Đại gia làm bãi đỗ xe, trung tâm thương mại hơn 8 ha tại Hà Nội là ai?

Hà Nội phê duyệt quy hoạch Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, khu vực lập Quy hoạch chi tiết thuộc phường Định Công (Hà Nội). Phía Bắc giáp hồ Đầm Đỗi; phía Nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m, tuyến Monorail M2 và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; phía Đông giáp đường quy hoạch có mặt cắt 30m và khu vực ga Giáp Bát; phía Tây giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m và khu đô thị Đại Kim - Định Công. Vị trí này gần với nhà ga và bến xe Giáp Bát trên đường Giải Phóng.

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 8,03ha. Trong đó, diện tích đất đường giao thông khoảng 1,97ha, diện tích đất lập dự án khoảng 6,06ha. Quy hoạch chi tiết nhằm hình thành mô hình xây dựng bãi đỗ xe kết hợp chức năng trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại.

Đồng thời, đảm bảo gắn kết, hài hòa với tuyến đường Vành đai 2,5; Vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị và tuyến đường sắt quốc gia.

Hà Nội giao UBND phường Định Công chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Xuân Nam Việt, Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27-7 cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết.

Doanh nghiệp liên quan đến tỷ phú Trần Bá Dương được giao triển khai dự án Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát

Chân dung 2 doanh nghiệp được giao chịu trách nhiệm về dự án

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Xuân Nam Việt được thành lập tháng 7/2008, thời điểm tháng 4/2017, công ty tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đông với 5 cổ đông góp vốn gồm Nguyễn Trung Kiên, Đặng Hữu Lộc, Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Đức Thuận, mỗi người góp 30 tỷ đồng tương đương 10% vốn góp, cổ đông Nguyễn Xuân Vũ góp 180 tỷ đồng tương đương 60% vốn góp. Thời điểm này, ông Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1976) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 6/2020, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 300 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Ông Thuận vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 9/2021, ông Nguyễn Xuân Vũ (sinh năm 1981) được bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 9/2023, vị trí người đại diện theo pháp luật được chuyển sang cho Tổng giám đốc Trần Anh Vũ (sinh năm 1973).

Trong khi đó, Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27-7 được thành lập tháng 6/2012. Thời điểm tháng 8/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ quốc tế Thiso (Thiso) nhận chuyển nhượng 99,98% vốn điều lệ của Công ty 27-7 từ các cổ đông cá nhân. Phần góp vốn còn lại thuộc về cổ đông Lưu Văn Đạt, tương đương số vốn góp trị giá 100 triệu đồng. Thời điểm này, ông Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1955) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 9/2023, ông Trần Anh Vũ (sinh năm 1973) thay thế ông Nguyễn Văn Quỳnh ở vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Ông Trần Anh Vũ cũng là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xuân Nam Việt.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 1/2025, ông Nguyễn Quốc Trung được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Trong khi đó, Thiso là đơn vị thành viên Thaco, phụ trách hoạt động về trung tâm thương mại, bán lẻ trong tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Trung còn là người đại diện pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác có thể kể đến Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải; Công ty TNHH đầu tư phát triển khu công nghiệp Thadico - Bình Dương và Công ty TNHH đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.