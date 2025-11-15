Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 20.700 tỷ đầu tư BĐS, dự kiến thu lãi gần 21.000 tỷ đồng

VinFast dự kiến góp hơn 20.000 tỷ đồng đầu tư BĐS

Trong bản báo cáo nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây, hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP), một đơn vị thành viên của hãng xe điện, đã ký hợp tác cùng Công ty TNHH Saigon Glory (Saigon Glory Limited Liability Company) để tham gia kinh doanh bất động sản.

VFTP dự kiến góp 20.700 tỷ đồng (tương đương 826,3 triệu USD), trong khi Saigon Glory đóng vai trò phát triển, góp nguồn lực và chuyên môn để quản lý các dự án hợp tác. Thỏa thuận có hiệu lực 5 năm. Công ty con của VinFast sẽ được hưởng một phần lợi nhuận trước thuế tối thiểu khoảng 20.800 tỷ đồng (830,3 triệu USD) trong thời gian hợp tác.

Theo phía VinFast, thỏa thuận này tạo ra nguồn thu nhập thụ động để tái đầu tư vào mảng kinh doanh xe điện của công ty. Các dự án được lựa chọn cũng dự kiến thúc đẩy giao thông xanh thông qua sử dụng xe điện và phát triển cơ sở hạ tầng liên quan.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH Saigon Glory được thành lập tháng 6/2018 với vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng. Đây là công ty con của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco. Saigon Glory là chủ đầu tư dự án khu phức hợp One Central HCM. Dự án này thường được biết đến là khu tứ giác Bến Thành – nằm đối diện chợ Bến Thành, với tên gọi cũ là The Spirit of Saigon.

Đây là công trình phức hợp rộng 8.600 m2 tại khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành (TP HCM), có tổng vốn đầu tư 500 triệu USD (trên 13.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, từ tháng 11/2022, dự án này "đắp chiếu" và chưa có dấu hiệu triển khai trở lại.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào tháng 10/2024, toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn Bitexco đã được chuyển nhượng sang cho Công ty TNHH Bất Động Sản Phương Đông Hà Nội. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 5/2019 với vốn điều lệ chỉ hơn 517 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn là Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh BĐS Phương Đông và ông Phạm Quốc Nhật, mỗi người nắm giữ 50% vốn góp. Ông Phạm Quốc Nhật (sinh năm 1966) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ông chủ đứng sau đối tác của VinFast là ai?

Trước khi nhận chuyển nhượng Saigon Glory từ tay Tập đoàn Bitexco, Công ty TNHH Bất Động Sản Phương Đông Hà Nội có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn là Trần Thị Minh Hiếu góp 1,2 tỷ đồng (tương đương 0,1% vốn góp) và Trần Thanh Tú (góp 1.198,8 tỷ đồng tương đương 99,9% vốn góp). Bà Trần Thị Minh Hiếu giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 10/2025, Bất Động Sản Phương Đông Hà Nội có vốn điều lệ 10.700 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Thanh Tú góp 10.698,8 tỷ đồng, tương đương 99.989% vốn góp, bà Trần Thị Minh Hiếu vẫn góp 1,2 tỷ đồng tương đương 0,011% vốn góp. Bà Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1991) giữ vị trí Tổng giám đốc, ông Trần Thanh Tú giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên, đây cũng là người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Trong khi đó, đến thời điểm tháng 12/2024, Saigon Glory đang lưu hành 10 lô trái phiếu với tổng giá trị dư nợ gốc còn hơn 7.600 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm. Trong năm 2024, doanh nghiệp đã chi hơn 740 tỷ đồng để thanh toán lãi của 10 lô trái phiếu này.

Sau khi về tay Công ty TNHH Bất Động Sản Phương Đông Hà Nội, Saigon Glory đã được tăng mạnh vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng lên 14.000 tỷ đồng rồi lên 23.000 tỷ đồng vào tháng 4/2025 vừa qua. Tại đây, ông Nguyễn Vũ Hải (sinh năm 1973) giữ vị trí Tổng giám đốc, ông Trần Thanh Tú (sinh năm 1986) giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Những tháng đầu năm 2025, Saigon Glory liên tục chi hàng trăm tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn. Tổng dư nợ trái phiếu của công ty sau các giao dịch trên tính đến ngày 28/4/2025 còn lại 6.261 tỷ đồng.