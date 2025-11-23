Từng mua được cả căn nhà 5 tầng rộng rãi, cầm 3 tỷ đồng không mua nổi lô đất 30m2

Cầm 3 tỷ đồng không mua nổi lô đất 30m2

Đang có nhu cầu tìm mua đất nền để xây nhà ổn định chỗ ở cho cả gia đình, tuy nhiên anh Thời (Hưng Yên) thừa nhận bất ngờ với mức tăng giá chóng mặt của đất nền trong những năm gần đây. Ông bố sinh năm 1986 thừa nhận cách đây 2-3 năm với số tiền 3 tỷ đồng trong tay những người có nhu cầu tìm nơi ở thực như gia đình anh dễ dàng lựa chọn được những căn nhà 4-5 tầng xây trên những lô đất với diện tích từ 30-35m2 tại các phường Yên Nghĩa, Đồng Mai, thậm chí cả các phường như Phú Lãm, Dương Nội thuộc quận Hà Đông, Hà Nội.

Tuy nhiên, với 3 tỷ đồng trong tay hiện nay, anh Thời thừa nhận số tiền này thậm chí không mua nổi lô đất nền 30m2 trong những khu vực được phép xây dựng tại các phường kể trên. Ông bố này cho biết đang được chào mua lô đất nền 31m2 tại phường Đồng Mai cũ, nay là Yên Nghĩa mới với giá 3,5 tỷ đồng. Một lô đất 30m2 ô tô đỗ cửa, cách trục chính tại phường Yên Nghĩa một căn nhà được rao bán 4,9 tỷ đồng.

Giá đất nền nhiều khu vực vùng ven tăng mạnh những năm gần đây

Trong khi đó, những lô đất với diện tích từ 40m2 trở lên được rao bán với mức giá cao hơn rất nhiều. Hiện lô đất 50m2 nằm ở vị trí ngõ ô tô có thể lưu thông được rao bán với mức giá 6 tỷ đồng. Thậm chí một lô đất 40m2 nằm trên trục chính của tổ dân phố được rao bán với mức giá 6,9 tỷ đồng. Những lô đất nền từ 45-50m2 trong những khu dự án, khu đô thị được quy hoạch đồng bộ thậm chí được rao bán từ 7-12 tỷ đồng/nền.

Giống như anh Thời, chị Thúy Minh phường Yên Nghĩa thừa nhận gia đình chị hiện cũng đang “dở khóc dở cười” vì bỏ lỡ cơ hội ổn định nơi ở cho cả gia đình khi giá đất nền, nhà đất trong khu vực còn rẻ.

Chị Minh kể năm 2023 được môi giới chào bán nhiều căn nhà 4-5 tầng xây trên những lô đất diện tích từ 35-40m2 với mức giá từ 3-3,8 tỷ đồng/căn. Những lô đất nền diện tích từ 30-40m2 trong những ngõ rộng 2-3m được rao bán phổ biến với mức giá 2 tỷ đến 3,5 tỷ đồng/lô.

Kỳ vọng giá đất nền và nhà đất sẽ tiếp tục giảm để có thể mua được với mức giá rẻ hơn. Tuy nhiên, càng chờ gia đình chị càng thất vọng bởi giá đất nền và nhà đất ghi nhận tăng mạnh từ nửa cuối năm 2023. Chị Minh thừa nhận đến nay nếu không có 4 tỷ đồng trong tay thì khó có thể mua được nhà xây sẵn trên những lô đất từ 30m2 trở lên. Với 3 tỷ đồng trong tay chỉ có thể tìm mua đất nền ở những khu vực đang bị tạm dừng cấp giấy phép xây dựng. Hoặc phải chấp nhận đi xa hơn xuống phường Chương Mỹ hoặc sang các xã lân cận là Thanh Oai, Phú Nghĩa,…

Nhu cầu mua đất nền giảm vì mức giá neo cao

Mức giá neo cao đã tác động đến lượng giao dịch đất nền trong năm 2025. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, trong quý III/2025 có khoảng 154 dự án đầu tư phát triển nhà ở riêng lẻ, đất nền được triển khai mới, tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng ven Hà Nội, TP HCM và một số khu vực miền Trung. Tổng lượng giao dịch đất nền đạt 10.241 giao dịch thành công, giảm khoảng 6,8% so với quý II/2025.

Bộ Xây dựng đánh giá, thị trường đất nền hiện vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh sau thời kỳ tăng nóng năm 2021-2023. Mặc dù nhu cầu đầu tư đã giảm, giá bán đất nền không có xu hướng hạ nhiệt do khan hiếm nguồn cung có pháp lý rõ ràng và chi phí đầu tư hạ tầng tăng cao.

Đất nền trong trục đường này được rao bán hơn 150 triệu đồng/m2

Tại Hà Nội, giá đất nền trong các khu vực có hạ tầng hoàn thiện và gần trung tâm tiếp tục giữ ở mức cao, dao động 90-200 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Các khu vực như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông và Hoàng Mai vẫn ghi nhận mức giá tăng 2-4% so với quý trước. Ở các huyện vùng ven như Đông Anh, Hoài Đức và Gia Lâm, giá đất nền phổ biến từ 50-70 triệu đồng/m2, hầu như không biến động so với quý II.

Tồn kho bất động sản căn cứ theo báo cáo thống kê của các địa phương chuyển về Bộ Xây dựng cũng cho thấy, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý III vào khoảng 26.717 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền); trong đó, chung cư tồn kho 6.323 căn, nhà ở riêng lẻ 12.327 căn và đất nền 8.067 nền.

Báo cáo chỉ ra thị trường đất nền trong quý III/2025 chững lại về giao dịch nhưng vẫn duy trì mặt bằng giá cao, phản ánh giai đoạn “giữ giá - chờ chính sách” của giới đầu tư. Diễn biến trong quý IV/2025 sẽ phụ thuộc lớn vào tiến độ thực hiện các chính sách mới của Chính phủ về tín dụng, đất đai và phát triển nhà ở.