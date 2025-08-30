Công ty của đại gia Cao Tiến Đoan, chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa vừa bị khám xét có quy mô thế nào?

Tối 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá…

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.

Việc khám xét dinh thự và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan diễn ra từ tối cho đến hơn 23 giờ ngày 28/8 mới kết thúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của đại gia Cao Tiến Đoan - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước khi nơi ở và làm việc của đại gia Cao Tiến Đoan bị khám xét, Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á vừa có biến động lớn về cổ đông góp vốn.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á được thành lập tháng 10/1996. Thời gian qua doanh nghiệp này có nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký.

Theo đó, tháng 12/2021, công ty tăng mạnh vốn điều lệ từ 1.269 tỷ đồng lên 1.869 tỷ đồng với 4 cổ đông góp vốn gồm Cao Tiến Đoan góp 906,465 tỷ đồng, tương đương 48,5% vốn góp; cổ đông Nguyễn Thị Điệp góp 457,905 tỷ đồng, tương đương 24,5% vốn góp, cổ đông Cao Văn Phú góp 102,795 tỷ đồng, tương đương 5,5% vốn góp và cổ đông Cao Đức Thiện góp 401,835 tỷ đồng, tương đương 21,5% vốn góp. Thời điểm này, ông Cao Tiến Đoan giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi gần nhất vào tháng 3/2025, cơ cấu góp vốn của các cổ đông có sự thay đổi. Theo đó, ngoài ông Cao Tiến Đoan thì 3 cổ đông còn lại của doanh nghiệp rút vốn, thay bằng 2 gương mặt mới.

Cụ thể, ông Cao Tiến Đoan góp 1.579,305 tỷ đồng, tương đương 84,5% vốn góp, cổ đông Nguyễn Hữu Dương góp 186,9 tỷ đồng, tương đương 10% vốn góp và cổ đông Nguyễn Trọng Tự góp 102,795 tỷ đồng, tương đương 5,5% vốn góp. Ông Cao Tiến Đoan vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ngoài vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông, doanh nhân sinh năm 1960 còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn doanh nhân Thanh Hóa và Công ty TNHH một thành viên Bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Doanh nhân sinh năm 1960 cũng là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn doanh nhân Thanh Hóa được thành lập tháng 3/2018, tại đây ông Đoan đang giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong khi đó, Công ty TNHH một thành viên Bóng đá Đông Á Thanh Hóa được thành lập tháng 11/2020 với vốn điều lệ 36 tỷ đồng, ông Đoan giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đây cũng là doanh nghiệp quản lý CLB Thanh Hóa đang thi đấu tại V-League 2025/26. Ông Đoan đang giữ vị trí Chủ tịch của CLB bóng đá này.

V-League 2025-2026 mới khởi tranh được 3 vòng và đội Thanh Hóa chỉ có 1 điểm (1 hòa, 2 thua). CLB Thanh Hóa vẫn đứng ở cuối bảng. Ở vòng 4, Thanh Hóa tiếp đội Hải Phòng vào 18 giờ ngày 20/9.