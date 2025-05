DJ Ngân 98 và chồng Lương Bằng Quang đang làm chủ những doanh nghiệp nào?

Doanh nghiệp DJ Ngân 98 làm chủ sở hữu tạm ngừng kinh doanh

Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM xác nhận đang phối hợp với cơ quan liên ngành để kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 (tên đầy đủ Võ Thị Ngọc Ngân sinh năm 1998) quảng cáo và kinh doanh, do xuất hiện nghi vấn chứa chất cấm.

Tối 21/5, trong clip đăng tải trên trang cá nhân, DJ Ngân 98 lên tiếng sau khi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM công bố kế hoạch kiểm tra các sản phẩm giảm cân do cô quảng cáo. Nữ DJ khẳng định toàn bộ sản phẩm cô làm đại diện hình ảnh đều được kiểm nghiệm rõ ràng và đã gửi mẫu đi kiểm nghiệm chéo.

“Trên tay của Ngân là công văn kiến nghị của công ty gửi đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM”, cô nói và cho biết đây là bước phản hồi sau khi sự việc liên quan đến mình và một người bán hàng tên Ngân Collagen trở nên ồn ào trên mạng xã hội trong những ngày gần đây.

“Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng, trong đó có 3 phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, hồ sơ công bố và vi bằng các bằng chứng vu khống”, nữ DJ cho biết thêm.

DJ Ngân 98 và nhạc sĩ Lương Bằng Quang

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Ngân 98 và chồng Lương Bằng Quang đang làm chủ một loạt doanh nghiệp khác nhau. Trước đó, vào tháng 7/2024, Lương Bằng Quang bất ngờ thông báo đã đăng ký kết hôn với Ngân 98 vào đúng dịp kỷ niệm 7 năm bên nhau.

Cụ thể, vào tháng 10/2023, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngân 98 có địa chỉ tại quận 1 TP.HCM. Doanh nghiệp có 85 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) là chủ sở hữu. Ông Mã Tuấn Vũ sinh năm 1992 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 3/2024, bà Trần Thị Nhật Lệ sinh năm 1998 thay thế ông Mã Tuấn Vũ giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Quy mô vốn điều lệ doanh nghiệp không được nhắc đến.

Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngân 98 do DJ Ngân 98 là chủ sở hữu đang trong quá trình tạm ngừng kinh doanh.

Quy mô những doanh nghiệp của chồng DJ Ngân 98

Trong khi đó, ông Lương Bằng Quang đang là chủ, cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau và có quy mô hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, vào tháng 2/2024 chồng của DJ Ngân 98 cùng với ông Mã Tuấn Vũ lập nên Công ty TNHH dịch vụ Sugar Group (Sugar Group) có địa chỉ tại quận 5 TP.HCM. Doanh nghiệp có 41 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày với chi tiết gồm khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, trong đó ông Lương Bằng Quang góp 1,53 tỷ đồng tương đương 51% vốn góp, ông Mã Tuấn Vũ góp 1,47 tỷ đồng tương đương 49% vốn góp. Ông Mã Tuấn Vũ, sinh năm 1992, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Vào tháng 7/2024, Lương Bằng Quang bất ngờ thông báo đã đăng ký kết hôn với Ngân 98 vào đúng dịp kỷ niệm 7 năm bên nhau. Ảnh: FBNV

Đến tháng 6/2024, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 3 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, trong đó ông Lương Bằng Quang góp 51% vốn, ông Mã Tuấn Vũ nắm giữ 49%. Ông Mã Tuấn Vũ vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 8/2024, toàn bộ phần vốn góp của ông Quang tại Sugar Group được chuyển sang tên của Công ty TNHH Lương Bằng Quang. Tuy nhiên, toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Lương Bằng Quang tại Sugar Group được ủy quyền cho ông Quang.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 4/2025, cơ cấu góp vốn của các cổ đông có sự thay đổi khi phần góp vốn của Công ty TNHH Lương Bằng Quang giảm từ 10,2 tỷ đồng xuống chỉ còn 4 tỷ đồng, tương đương 20% vốn góp. Trong khi đó, phần vốn góp của ông Mã Tuấn Vũ tăng lên 16 tỷ đồng, tương đương 80% vốn góp. Ông Vũ tiếp tục giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong khi đó, Công ty TNHH Lương Bằng Quang được thành lập tháng 1/2016, với 9 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Ngành nghề đăng ký chính là hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Lương Bằng Quang góp 950 triệu đồng, tương đương 50% vốn góp, Vũ Đỗ Vỹ Bình và Lâm Thị Mai mỗi người góp 475 triệu đồng, tương đương 25% vốn góp. Ông Lương Bằng Quang, sinh năm 1982, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 3/2025, vốn điều lệ công ty tăng mạnh từ 1,9 tỷ đồng lên 10,2 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Doanh nghiệp hiện có 36 ngành nghề đăng ký kinh doanh, ông Lương Bằng Quang vẫn giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.