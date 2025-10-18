Sau vụ Ngân 98, người tiêu dùng réo tên Ngân Collagen: Cũng bán giảm cân, giàu ngang ngửa Ngân 98

Vì sao Ngân Collagen bị réo tên sau khi Ngân 98 bị bắt?

Giữa tháng 5/2025, Ngân Collagen trở thành cái tên nổi như cồn trên mạng xã hội khi lời qua tiếng lại với DJ Ngân 98. Theo đó, một người quen của Ngân Collagen đã mang sản phẩm giảm cân do công ty của Ngân 98 bán đi kiểm nghiệm và phát hiện có chất cấm. Hai hot girl mạng liên tiếp "đấu tố" và Ngân 98 đã tìm xuống tận nhà Ngân Collagen để đối chất.

Cộng đồng mạng réo tên Ngân Collagen sau khi Ngân 98 bị bắt.

Sau vụ việc, sản phẩm giảm cân của cả hai người đều được cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm.

Trong đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành công văn yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, quảng cáo một số sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen do Ngân Collagen quảng bá. Các sản phẩm gồm: Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh plus.

Đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định có chứa chất cấm hay không. Cục cũng cho biết chưa từng cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc xác nhận nội dung quảng cáo cho các sản phẩm này.

Sau khi Ngân 98 bị bắt tạm giam, nhiều người lập tức đào lại những clip cũ, kéo theo hàng loạt câu hỏi xoay quanh các sản phẩm giảm cân, thải mỡ do công ty của Ngân Collagen phân phối.

Hiện nay, truy cập kênh TikTok Trần Thị Bích Ngân có tích xanh với hơn 626.000 lượt theo dõi xuất hiện dòng chữ “đây là tài khoản riêng tư”. Điều đó đồng nghĩa chỉ những người mà chủ tài khoản này phê duyệt mới có thể xem các video, live, đọc tiểu sử. Việc cô bất ngờ khóa tài khoản, giới hạn tương tác giữa lúc nhạy cảm khiến dư luận càng tò mò.

Tài khoản Facebook hơn 4.000 bạn bè của cô cũng bật chế độ giới hạn bình luận. Động thái này khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách nữ doanh nhân "phòng thủ" trước làn sóng bình luận trái chiều, bởi nhiều clip cũ về mâu thuẫn giữa cô và Ngân 98 đang bị chia sẻ lại.

Khoe biệt thự 500 tỷ, dàn siêu xe, kim cương trên mạng xã hội

Ngân Collagen tên thật là Trần Thị Bích Ngân, quê Cà Mau. Trên các trang mạng xã hội, cô xây dựng hình ảnh "phú bà Cần Thơ" với biệt thự hơn 1.000m², xe sang, hàng hiệu và phong cách sống xa hoa.

Theo chia sẻ trong các clip, gia đình Ngân Collagen trước đây sống ở biệt thự được xây dựng trên mảnh đất 3.000m2. Diện tích rộng như vậy mới có thể đáp ứng đam mê với vườn cây ăn quả của cô và để chồng đậu dàn xe sang.

Ngân Collagen khoe biệt thự hoành tráng trị giá 500 tỷ đồng của vợ chồng cô.

Tháng 4/2025, vợ chồng Ngân Collagen tổ chức tân gia, đến tháng 6 mới chuyển nhà để đợi ngày đẹp. Căn nhà có quy mô hoành tráng, lộng lẫy như một tòa lâu đài trên diện tích 1.000m2, có 2 mặt tiền. Cô cho biết phải mất 5 năm mới có thể hoàn thiện căn nhà.

Trong lâu đài này, cô cho biết có tổng cộng 12 phòng chức năng như phòng ngủ, phòng karaoke, phòng thay đồ... nhưng hiện tại mới chỉ có phòng khách, một góc phòng ngủ, bàn ăn, bể bơi và phía ngoài căn nhà được tiết lộ.

Không gian biệt thự sang trọng được trang trí bằng ngọc, đá quý đắt tiền.

Bên trong căn biệt thự có rất nhiều đồ trang trí bằng ngọc, đá quý vì đó là sở thích của chồng Ngân Collagen. Nhiều món đồ nội thất được 2 vợ chồng sang nước ngoài tuyển chọn, mời đội ngũ thi công và lắp đặt về Việt Nam làm việc.

Bên cạnh bất động sản, nữ doanh nhân có sở thích sắm siêu xe sau mỗi lần ra mắt sản phẩm mới hay những sự kiện quan trọng. Khởi đầu từ niềm đam mê mãnh liệt với những chiếc "xế hộp", Ngân Collagen thường xuất hiện bên bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ, bao gồm Range Rover, Maybach, Porsche...

Không chỉ khoe nhà, xe hoành tráng, Ngân Collagen còn thường xuyên chia sẻ về bộ sưu tập hàng hiệu. Một clip gây tranh cãi mạnh là cảnh cô mua túi hiệu chỉ để đựng… trái cây. Nhiều video cho thấy cô sở hữu lượng lớn túi xách hàng hiệu đến mức chất kín phòng.