Cuối ngày 17-9, giá vàng đang giảm nhanh

Lúc 17 giờ 30 phút, ngày 17-9, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 3.665 USD/ounce, giảm khoảng 35 USD/ounce so với mốc đỉnh trong phiên ở vùng 3.700 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm nhanh trước áp lực chốt lời từ nhà đầu tư, sau chuỗi tăng liên tiếp trong những ngày qua. Mốc giảm 35 USD/ounce (tương đương khoảng 1,1 triệu đồng/lượng) đã thúc đẩy giá vàng trong nước cũng hạ nhiệt.

Ở thị trường trong nước, các công ty vàng lớn đang niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 130,3 triệu đồng/lượng mua vào và 132,3 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch ổn định quanh mức 126,6 triệu đồng/lượng mua vào và 129,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC thu hẹp cách biệt với giá thế giới

Diễn biến đáng chú ý trên thị trường tự do, khi một số tiệm vàng nhỏ điều chỉnh giá vàng miếng SJC giảm theo thế giới, mua vào 134 triệu đồng/lượng, bán ra 136 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với buổi sáng.

Giảm mạnh nhất phải kể đến là vàng nhẫn trơn, khi các tiệm vàng nhỏ giao dịch mua vào 114,6 triệu đồng/lượng, bán ra 116,6 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,9 triệu đồng so với buổi sáng. Giá vàng nhẫn trơn ở các tiệm vàng biến động rất mạnh những ngày qua, theo sát giá thế giới và đang thấp hơn giá tại các công ty vàng lớn khoảng 13 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC thu hẹp cách biệt với thế giới

Theo giới phân tích, thị trường vàng trong nước những ngày qua không chỉ biến động theo giá thế giới mà còn chịu tác động bởi những chính sách mới trên thị trường vàng. Hiện lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để sớm triển khai trong thực tiễn nhằm phát triển thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Giá vàng trong nước được dự báo sẽ biến động trong xu hướng thu hẹp cách biệt với giá vàng thế giới. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 116,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15,4 triệu đồng/lượng - thu hẹp đáng kể so với mức khoảng 20 triệu đồng/lượng những ngày trước đó.

Giá vàng thế giới lao dốc vào cuối ngày, nhưng vẫn được dự báo đi lên trong trung dài hạn

Liên quan đến dự báo giá vàng thế giới, chia sẻ tại buổi cập nhật diễn biến kinh tế vĩ mô Việt Nam nửa đầu năm và triển vọng nửa cuối năm 2025, chiều 17-9, các chuyên gia của Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết giá vàng đã bứt phá trong nhịp tăng mới nhất của xu hướng dài hạn, lên chạm mốc 3.700 USD/ounce.

Các yếu tố nền tảng tiếp tục hỗ trợ giá vàng đi lên bao gồm nhu cầu trú ẩn an toàn từ ngân hàng trung ương các nước và nhà đầu tư cá nhân. Việc thị trường kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tháng 9 này cũng hỗ trợ giá vàng đi lên.

"Động lực tăng giá mới đáng chú ý là sự tham gia tích cực của nhà đầu tư Trung Quốc, thể hiện qua việc lượng tồn kho vàng tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) đã tăng gấp đôi trong vòng 2 tháng qua. Dự báo giá vàng lên 3.700 USD/oucne vào quý IV/2025 và 4.000 USD/ounce vào quý III/2026" - chuyên gia của Ngân hàng UOB Việt Nam nói.