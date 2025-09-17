Giá vàng thế giới tăng mạnh, chuyên gia dự báo thời điểm điều chỉnh trước khi bứt phá

Sức hấp dẫn của vàng đang được củng cố nhờ nhiều yếu tố: kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị kéo dài, lo ngại về tính độc lập của Fed, cùng với lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương.

Renisha Chainani, Giám đốc nghiên cứu tại công ty tinh luyện Augmont (Ấn Độ), cho biết nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương và các quỹ ETF đang tăng nhanh. Đây là động lực chính giúp xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn bền vững.

Giá vàng có thể điều chỉnh trong ngắn hạn

Dù triển vọng dài hạn lạc quan, các chuyên gia cảnh báo vàng hiện đã ở vùng “quá mua”. Chainani dự báo giá có thể điều chỉnh 5–6% trong ngắn hạn trước khi hồi phục và tiến lên mức cao mới, dự kiến vượt 4.200 USD/ounce vào năm 2026.

Hiện tại, vàng giao ngay đang được giao dịch quanh mức 3.680 USD/ounce, sau khi chạm kỷ lục 3.689,27 USD trong phiên gần nhất. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 40%, sau mức tăng 27% trong năm 2024.

Triển vọng vàng đến năm 2026

Phần lớn chuyên gia tham dự Hội nghị Vàng Ấn Độ đều tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong hai năm tới, nhờ lãi suất Mỹ giảm, nhu cầu đầu tư mạnh và rủi ro địa chính trị. Một số tổ chức dự đoán vàng có thể chạm 4.000 USD sớm hơn so với kỳ vọng.

Theo ông Philip Newman, Giám đốc điều hành hãng tư vấn Metals Focus, giá vàng có thể đạt khoảng 3.800 USD vào cuối năm nay. Ông nhấn mạnh nhịp điều chỉnh, nếu có, cũng là cơ hội để nhà đầu tư “bắt đáy” trước khi vàng bứt phá.