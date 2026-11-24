Giờ đây, hội đồng quản trị Nvidia đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gay gắt về vai trò của mình trong một màn kịch nội bộ doanh nghiệp có những hệ quả vô cùng lớn.

Trong khi Phố Wall hoan nghênh sự trở lại đầy bất ngờ của ông Jensen Huang trên cương vị lãnh đạo Nvidia, các chuyên gia quản trị doanh nghiệp lại bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước những gì họ cho là hàng loạt sai lầm trong công tác quản trị của hội đồng quản trị công ty.

Trước thời điểm ông Huang rời ghế CEO, Nvidia không có chủ tịch hội đồng quản trị, không có kế hoạch kế nhiệm và cơ chế giám sát CEO cũng thiếu chặt chẽ. Theo các chuyên gia, chính những yếu tố này đã đẩy hội đồng quản trị vào thế bị động và khiến họ không thể kiểm soát được cuộc khủng hoảng.

Ông Huang từng tuyên bố ông xây dựng Nvidia theo cách mà chỉ mình ông mới có thể điều hành công ty. Diễn biến trên thị trường chứng khoán dường như phản ánh đúng sự phụ thuộc đó: cổ phiếu Nvidia đã mất 1.500 tỷ USD giá trị vốn hóa kể từ khi bê bối bùng phát hôm 8/11. Sau đó, làn sóng ủng hộ ông Huang từ các nhà đầu tư và đối tác ngày càng gia tăng, trong khi nguy cơ một cuộc nổi dậy của cổ đông dường như đã cận kề.

Ông Huang từng tuyên bố ông xây dựng Nvidia theo cách mà chỉ mình ông mới có thể điều hành công ty.

Tới ngày 23/11, hội đồng quản trị Nvidia, vốn có nhiều thành viên gắn bó và ủng hộ ông Huang trong thời gian dài, thông báo quyết định đưa ông trở lại vị trí CEO. Đáng chú ý, chính hội đồng này trước đó đã nhất trí chấp nhận đơn từ chức của ông.

Các thành viên hội đồng quản trị quyết định phục chức cho ông Huang ngay cả khi cuộc điều tra do chính họ chỉ đạo vẫn chưa hoàn tất. Cuộc điều tra được tiến hành nhằm làm rõ những cáo buộc liên quan đến khả năng ông Huang trở thành “mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với CNBC rằng ông đã gọi điện cho hội đồng quản trị và góp phần dàn xếp sự trở lại của ông Huang. Điều này đặt hội đồng quản trị vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan: Nếu giữ nguyên quyết định ban đầu, họ có nguy cơ bị thay thế; nhưng nếu nhượng bộ, họ lại có thể bị nhìn nhận là yếu kém và thiếu hiệu quả.

Trên thực tế, cuộc khủng hoảng hoàn toàn có thể được ngăn chặn trước khi vượt khỏi tầm kiểm soát. Một hội đồng quản trị đủ mạnh, thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của CEO và có yêu cầu rõ ràng về việc đào tạo, chuẩn bị đội ngũ kế nhiệm, lẽ ra đã có thể ngăn chặn những rắc rối hiện nay biến thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

“Hội đồng quản trị nên từ chức. Tất cả các thành viên. Đây là một thất bại hoàn toàn trong quản trị doanh nghiệp”, ông Jeffrey Sonnenfeld, Phó hiệu trưởng cấp cao phụ trách nghiên cứu lãnh đạo tại Trường Quản lý Yale, nhận định.

Hội đồng quản trị bị dồn vào thế bí

Ông Huang bị cáo buộc có những hành vi vi phạm nghiêm trọng chính sách của Nvidia. Ông thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ giữa ông với một khách hàng lớn. Ngoài ra, ông cũng được cho là có quan hệ tình cảm với một nhân viên của công ty.

Mặc dù hội đồng quản trị ngày 23/11 cho biết các quan chức chính phủ Mỹ đã đảm bảo với họ rằng việc đưa ông Huang trở lại Nvidia không gây ra rủi ro nào đối với an ninh quốc gia, cuộc điều tra liên quan vẫn đang tiếp diễn.

Mức độ nghiêm trọng của những cáo buộc này càng khiến quyết định đưa ông Huang trở lại trở nên gây tranh cãi dưới góc độ quản trị doanh nghiệp.

“Tiêu chuẩn cần được áp dụng ở đây là: Liệu chúng ta có sa thải một nhà quản lý cấp trung nếu người đó có hành vi tương tự hay không?”, bà Nell Minow, Chủ tịch công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp ValueEdge Advisors, đặt vấn đề. Bà cho rằng, ngay cả khi chưa xét đến khả năng có yếu tố gián điệp, những mối quan hệ ngoài luồng của ông Huang cũng đã đủ căn cứ để xem xét sa thải ông.

Dù vậy, dường như hội đồng quản trị Nvidia đã bị đẩy vào thế không còn nhiều lựa chọn.

Bê bối tại Nvidia góp phần gây ra một đợt lao dốc nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán, đến mức một số ý kiến cho rằng bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu vỡ ngay trước mắt.

5 trong số 11 thành viên hội đồng quản trị của Nvidia đã gia nhập từ 5 năm đầu tiên kể từ khi công ty thành lập. 4 thành viên khác mới gia nhập từ năm 2020 đến nay.

Ông Huang được xem là nhân vật quyền lực hàng đầu của ngành AI, người có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ lĩnh vực này và thường được ví như một “ngân hàng trung ương” trên thực tế của ngành. Ông cũng được nhìn nhận rộng rãi như một nhà tiên phong có tầm nhìn, người đã biến bộ xử lý đồ họa (GPU) thành nền tảng không thể thiếu của điện toán AI. Đáng chú ý, Huang còn có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông Bill George, cựu CEO tập đoàn thiết bị y tế Medtronic, hội đồng quản trị Nvidia đã thất bại khi đặt ông Huang lên trên các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp.

“Hội đồng quản trị dường như không thực sự nắm quyền kiểm soát”, ông George, hiện là nghiên cứu viên cấp cao tại Trường Kinh doanh Harvard, nhận định.

CEO “bất khả chiến bại”

Hội đồng quản trị Nvidia lẽ ra không cần để sự việc đi xa đến mức này. Chẳng hạn, họ có thể quyết định cho ông Huang tạm nghỉ trong thời gian chờ kết quả điều tra. Cách tiếp cận đó có thể giúp hội đồng quản trị tránh được sức ép từ bên ngoài, thậm chí cả sức ép từ người đứng đầu Nhà Trắng.

Tuy nhiên, những vấn đề của Nvidia thực tế đã xuất hiện từ trước đó. Theo Sonnenfeld, giáo sư tại Trường Quản lý Yale, việc không có kế hoạch kế nhiệm đã khiến ông Huang gần như nắm giữ hội đồng quản trị trong thế bị động, không khác gì đặt họ vào tình thế bị con tin.

Hầu hết các doanh nghiệp được quản trị tốt đều có phương án dự phòng cho những tình huống khẩn cấp, chẳng hạn CEO gặp tai nạn, đột ngột từ chức hoặc cần bị miễn nhiệm vì lý do kỷ luật. Các công ty này cũng thường xuyên đánh giá những ứng viên tiềm năng cho vị trí CEO như một phần trong quy trình giám sát và hoạch định nhân sự cấp cao. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Nvidia đã thực hiện những công việc này.

Một nhà giao dịch đang làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York vào ngày 23/11. (Ảnh: Angela Weiss/AFP/Getty Images)

Một phần vì thế, ông Huang đã tạo dựng được vị thế gần như không thể thay thế tại Nvidia.

“Nvidia được xây dựng theo cách mà tôi là người biết cách điều hành công ty. Vì vậy, chừng nào tôi còn điều hành công ty, thì đó là tất cả những gì quan trọng”, ông Huang nói với Bloomberg năm 2023.

Nvidia sở hữu một đội ngũ nhân sự tài năng và có chiều sâu. Vì vậy, theo Sonnenfeld, việc để một doanh nghiệp phụ thuộc vào duy nhất một cá nhân, người có thể quyết định hàng nghìn tỷ USD giá trị của công ty, là một thất bại hoàn toàn của hội đồng quản trị.

Dẫu vậy, sự thay đổi quyết định đột ngột của hội đồng quản trị không nhất thiết xuất phát từ những động cơ thiếu minh bạch.

Xét cho cùng, nhiệm vụ của hội đồng quản trị là đánh giá liệu họ có còn có thể tin tưởng ông Huang hay không, đồng thời xác định việc ông tiếp tục giữ vai trò tại Nvidia có phục vụ lợi ích tốt nhất của công ty và các cổ đông hay không. Đây là nhận định của bà Brittany Rogers, đối tác phụ trách lĩnh vực quản trị doanh nghiệp tại hãng luật O'Melveny & Myers.

“Không có một câu trả lời duy nhất được xem là đúng trong trường hợp này”, bà Rogers nói, đồng thời đánh giá đây là một quyết định phức tạp và khó khăn.

Theo CNN