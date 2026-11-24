Nhà đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc (CEO) Nvidia Jensen Huang từng được xem là hình mẫu lãnh đạo ít vướng thị phi nhất tại Thung lũng Silicon, trái ngược với Sam Altman của OpenAI hay Elon Musk của SpaceX.

Tuy nhiên, chuỗi sự kiện bùng phát từ cuối tháng 10/2026 xoay quanh đời tư và cáo buộc gián điệp công nghệ đã đẩy đế chế bán dẫn trị giá hàng nghìn tỷ USD vào cuộc khủng hoảng nhân sự lớn nhất lịch sử 33 năm thành lập, trước khi khép lại bằng quyết định phục chức CEO cho ông Huang đầy bất ngờ vào ngày 23/11.

Dưới đây là diễn biến bê bối liên quan đến CEO Nvidia Jensen Huang:

Chính thức được phục chức CEO, Chủ tịch và Thành viên HĐQT Nvidia

23/11/2026

Hội đồng quản trị Nvidia bỏ phiếu nhất trí phục chức CEO, Chủ tịch và Thành viên HĐQT cho ông Jensen Huang với hiệu lực ngay lập tức sau khi nhận được tham vấn từ giới chức cấp cao chính phủ Mỹ rằng việc ông trở lại không gây rủi ro an ninh quốc gia. Cổ phiếu Nvidia lập tức tăng vọt hơn 27%.

Nvidia công bố doanh thu kỷ lục, bác khả năng Jensen Huang trở lại

17/11/2026

Nvidia báo cáo doanh thu quý III tăng 103% so với cùng kỳ năm trước, đạt 115,8 tỷ USD; Quyền CEO Colette Kress tuyên bố ngừng bán dòng chip H200 sang Trung Quốc. Cùng ngày, ông Huang phá vỡ im lặng và ngỏ ý sẵn sàng trở lại ghế CEO giữa làn sóng kêu gọi từ Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk, nhưng Chủ tịch HĐQT Harvey C. Jones khẳng định không có ý định phục chức cho ông.

11 ngày sau khi bị sa thải, Jensen Huang đã được phục chức CEO Nvidia. Ảnh: WSJ

Jensen Huang từ chức CEO Nvidia, Quốc hội Mỹ triệu tập điều trần

12/11/2026

Hội đồng quản trị Nvidia chấp thuận đơn từ chức của ông Huang và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Colette Kress làm Quyền CEO. Hãng tin Reuters đồng thời tiết lộ ông Huang còn có mối quan hệ ngoài hôn nhân thứ ba với một nhân viên giấu tên khác của Nvidia. Các nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa mở cuộc điều tra về chính sách xuất khẩu chip sang Trung Quốc và yêu cầu ông Huang cùng Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ra điều trần trước Quốc hội.

Phanh phui mối quan hệ thứ hai với lãnh đạo cấp dưới

11/11/2026

Tờ The New York Times đưa tin ông Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Kimberly Powell — Phó Chủ tịch phụ trách mảng Y tế báo cáo trực tiếp cho ông. Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ khi xuất hiện thông tin Hội đồng quản trị họp khẩn để bàn về tương lai của nhà sáng lập.

Thừa nhận không chung thủy với vợ sau 40 năm chung sống

08/11/2026

Jensen Huang gửi thư công khai tới toàn thể nhân viên Nvidia, thừa nhận đã phản bội vợ và gây ra những lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia, đồng thời cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng thống Donald Trump lên tiếng bênh vực, gọi ông Huang là "người tốt" và ủng hộ ông tiếp tục giữ ghế CEO.

Lộ diện mối quan hệ với nghi can gián điệp Alice Huang

29/10/2026

Tờ New York Times công bố bài điều tra cho thấy ông Huang có quan hệ thân mật với bà Alice Huang - cựu lãnh đạo công ty hạ tầng AI Megaspeed tại Singapore - đơn vị đã mua 4,8 tỷ USD chip Nvidia trong hai năm và bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì nghi vấn tuồn chip sang Trung Quốc. Tình báo Mỹ nghi ngờ bà Alice Huang làm việc cho nước ngoài.

Mỹ và Singapore điều tra Megaspeed; Nhà Trắng nhận báo cáo tình báo

10/2025 - Mùa xuân 2026

Từ tháng 10/2025, Mỹ và Singapore tiến hành điều tra Megaspeed sau khi quan chức Bộ Thương mại Mỹ phát hiện nhiều lô thiết bị Nvidia còn nguyên đai nguyên kiện tại trung tâm dữ liệu của hãng này ở Malaysia thay vì lắp đặt vận hành. Cuối năm 2025 và mùa xuân 2026, giới chức Mỹ lưu hành bản ghi nhớ mật cảnh báo Tổng thống Trump và các nhà hoạch định chính sách về mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang.

Những gì còn bỏ ngỏ với Nvidia

Vụ bê bối không chỉ dừng lại ở câu chuyện đời tư của vị tỷ phú 63 tuổi mà còn phơi bày những lỗ hổng trong cơ chế giám sát xuất khẩu công nghệ lõi giữa cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) Mỹ - Trung.

Theo điều tra của trang The Information, mạng lưới công ty do bà Alice Huang và gia đình lập ra tại Trung Quốc và Singapore (bao gồm công ty Shanghai Century Litong) từng trở thành đối tác đám mây ưu tiên của Nvidia, qua đó tiếp cận lượng chip trị giá tới 7,5 tỷ USD, bao gồm cả các dòng chip nằm trong danh mục cấm vận của Mỹ.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng kéo dài 11 ngày cũng làm bộc lộ sự phụ thuộc lớn của Nvidia vào cá nhân nhà sáng lập. Truyền thông Mỹ tiết lộ ông Huang vốn quản lý trực tiếp khoảng 60 lãnh đạo cấp dưới mà không xây dựng lộ trình kế nhiệm rõ ràng, thậm chí từng bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào khả năng hoạch định chiến lược của Quyền CEO Colette Kress.

Dù đã được Hội đồng quản trị phục chức vào ngày 23/11 dưới sự hậu thuẫn của Nhà Trắng và giới đầu tư, ông Huang vẫn phải đối mặt với phiên điều trần trước các ủy ban của Quốc hội Mỹ vào đầu tháng 12 tới.