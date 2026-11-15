Loạt sức ép yêu cầu Nvidia đưa Jensen Huang quay trở lại

Hai cổ đông lớn của Nvidia đang kêu gọi hội đồng quản trị cân nhắc mọi phương án đối với ban lãnh đạo tương lai của công ty, trong đó có khả năng đưa nhà sáng lập Jensen Huang trở lại vị trí điều hành.

Ông Brad Gerstner, CEO của Altimeter Capital, đã đăng tải một bức thư trên mạng xã hội X, kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia tiến hành một quy trình “chậm rãi, thận trọng và có tính toán kỹ lưỡng” khi xem xét tương lai ban lãnh đạo công ty. Bức thư cũng có chữ ký của ông Gavin Baker, đại diện Atreides Management.

Theo báo cáo gần nhất gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Nvidia là khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất được Altimeter Capital công bố. Tính đến ngày 30/6, quỹ này nắm giữ 9,4 triệu cổ phiếu Nvidia, trị giá gần 1,9 tỷ USD. Trong khi đó, Atreides Management sở hữu 1,2 triệu cổ phiếu, trị giá gần 250 triệu USD vào cuối tháng 6.

Trong thư, hai nhà đầu tư cho rằng Nvidia vẫn sẽ được điều hành hiệu quả dưới sự lãnh đạo của CEO tạm quyền Colette Kress. Bà đã đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính (CFO) của Nvidia trong 13 năm trước khi hội đồng quản trị ngày 13/11 thông báo rằng bà sẽ tạm thời điều hành công ty trong thời gian ông Huang vắng mặt.

Cổ đông lớn gây sức ép đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia.

Tuy nhiên, bức thư nhấn mạnh nhà sáng lập và cũng là người chèo lái Nvidia trong suốt nhiều năm xứng đáng được xem xét tương lai một cách thận trọng, thay vì vội vàng tìm người thay thế khi toàn bộ sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

“Nhà sáng lập và cũng là nhà lãnh đạo xuất sắc lâu năm của công ty phi thường này xứng đáng được hưởng một quy trình xem xét thận trọng, tránh mọi sự vội vàng không cần thiết trong việc thay thế ông trước khi tất cả sự thật được làm rõ”, bức thư viết.

Đáng chú ý, hai cổ đông không trực tiếp yêu cầu hội đồng quản trị lập tức khôi phục chức vụ cho ông Huang, mà nhấn mạnh sự cần thiết của một quy trình đánh giá đầy đủ trước khi đưa ra quyết định về ban lãnh đạo tương lai.

Lời kêu gọi của hai cổ đông được đưa ra trong bối cảnh Nvidia đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến các cáo buộc đời tư và nghi vấn gián điệp xoay quanh nhà sáng lập Jensen Huang.

Ông Huang đã từ chức ngày 12/11 giữa hàng loạt cáo buộc về các mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có mối quan hệ bị nghi vấn với Alice Huang, người bị nghi là gián điệp Trung Quốc và từng làm việc tại Megaspeed, một khách hàng của Nvidia.

Công ty có trụ sở tại Singapore này hiện bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì nghi vấn chuyển hướng một phần nguồn cung chip trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc diện hạn chế xuất khẩu của Nvidia sang Trung Quốc.

Trước đó, CEO SpaceX Elon Musk ngày 13/11 cho biết ông đã ký vào một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi đưa ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia. Bản kiến nghị mang tên “Đứng về phía Jensen” (Stand with Jensen) tuyên bố đã thu hút hơn 100.000 chữ ký, trong đó có hơn 5.000 nhân viên Nvidia hiện tại.

Đến ngày 15/11, ông Musk tiếp tục lên tiếng trên X, cảnh báo rằng việc Nvidia không có ông Huang có thể khiến công ty đánh mất một số “thỏa thuận quan trọng”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy, ông Musk nhận định ông Huang đã điều hành chuỗi cung ứng của Nvidia một cách xuất sắc, đồng thời nhấn mạnh nhiều thỏa thuận của công ty được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và cam kết cá nhân với ông Huang, chứ không phải những hợp đồng được ký kết bằng văn bản.

Trong một diễn biến khác, một bức thư được gửi đi 13/11 đã kêu gọi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện về vụ việc liên quan đến Megaspeed.

Theo nội dung bức thư, ông Lutnick đã đồng ý điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào ngày 10/12, xoay quanh câu hỏi liệu Bộ Thương mại Mỹ có thực hiện đầy đủ vai trò rộng hơn của mình trong việc ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các dòng chip AI tiên tiến hay không. Ông Huang cũng được đề nghị tham gia phiên điều trần này.

Theo tờ New York Times, Bộ Thương mại Mỹ ban đầu là cơ quan khởi động cuộc điều tra đối với Megaspeed. Tuy nhiên, vụ việc đã được chuyển sang Bộ Tư pháp vào năm 2025, sau khi luật sư của Nvidia liên hệ với một quan chức cấp cao tại Bộ Thương mại.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào ngày 18/11 tới. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, ông Trump không có kế hoạch đề cập đến Nvidia hay những nghi vấn xoay quanh vụ việc gián điệp trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tỷ phú Elon Musk dự kiến sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến đi tới Thâm Quyến (Trung Quốc), nơi diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào ngày 18 và 19/11.

Theo CNBC