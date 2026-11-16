CEO Jensen Huang ra đi, Nvidia mất "linh hồn": Phản ứng bất ngờ của giới công nghệ Trung Quốc

Cộng đồng Internet Trung Quốc đang tiếc nuối trước sự ra đi của cái tên được xem là “linh hồn” Nvidia: cựu CEO Jensen Huang, người vừa vướng vào bê bối đời tư gây chú ý.

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: BLOOMBERG

Nvidia thông báo ông Huang từ chức hôm thứ Năm, sau khi thông tin về 3 mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông được đưa ra ánh sáng.

Là công dân mang hai quốc tịch Đài Loan và Mỹ, CEO Jensen Huang từ lâu có sức ảnh hưởng lớn tại khu vực Đông Á. Những chuyến khám phá ẩm thực Đài Loan, hoạt động tham dự triển lãm công nghệ Computex thường niên và khả năng nói tiếng Quan Thoại lưu loát giúp ông trở thành nhân vật được yêu mến tại đây.

Trên Weibo, nền tảng mạng xã hội tương tự X của Trung Quốc, hàng trăm nghìn bình luận về quyết định từ chức của ông Huang xuất hiện hôm thứ Năm. Đây cũng là chủ đề công nghệ được quan tâm hàng đầu trên nền tảng này trong ngày.

“Tôi cảm thấy Jensen Huang đã trở thành biểu tượng tinh thần của Nvidia. Ông ấy ra đi, Nvidia có thể vẫn cực kỳ thành công, nhưng sẽ mất đi linh hồn”, một người dùng tại Trùng Khánh viết.

Một bài đăng dài của người dùng tại tỉnh Quảng Đông cho rằng lịch sử phát triển của Nvidia đã chứng minh ông Huang là một nhà lãnh đạo không thể thay thế.

Một người dùng khác thậm chí nhận định kỷ nguyên AI đã mất đi “thủ lĩnh tinh thần”, đồng thời đặt câu hỏi liệu câu chuyện phát triển của ngành AI có thể tiếp tục mà không có ông Huang hay không.

Một số ý kiến khác bày tỏ lo ngại cộng đồng người Mỹ gốc Hoa có thể trở thành mục tiêu trong các chiến dịch siết chặt hoạt động gián điệp Trung Quốc.

Trước đó, The New York Times đưa tin ông Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với nữ doanh nhân người Hoa Alice Huang, sống tại Singapore, người bị nghi ngờ chuyển thông tin nhạy cảm của Nvidia cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp của Trung Quốc là không có cơ sở.

Hu Xijin, cựu Tổng biên tập Global Times, cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, viết trên Weibo rằng việc loại bỏ ông Huang chẳng khác nào một “cuộc đảo chính an ninh quốc gia”, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ tác động sâu sắc đến tình hình của cộng đồng người Mỹ gốc Hoa.

Trung Quốc có thể hưởng lợi từ biến động tại Nvidia

Trong khi người hâm mộ tại Trung Quốc tiếc nuối trước sự ra đi của ông Huang, những biến động tại Nvidia lại có thể mang đến lợi thế đáng kể cho ngành công nghệ nước này.

Theo nhận định của Alistair Barr, cây bút Business Insider, bê bối liên quan đến Nvidia có nguy cơ trở thành bước lùi đối với Mỹ trong cuộc cạnh tranh AI với Trung Quốc.

Trung Quốc lâu nay gặp khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách với Mỹ do thiếu hụt các dòng chip AI tiên tiến. Nếu Nvidia suy yếu, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội để giành thị phần. Cổ phiếu Nvidia đã giảm hơn 8% trong tuần qua.

Brad Gastwirth, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu tại Circular Technology, nhận định biến động này sẽ là một bước lùi đối với Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào năng lực AI trong nước.

Paul Triolo, đối tác tại công ty tư vấn chiến lược toàn cầu DGA-Albright Stonebridge Group, cho rằng những bên có khả năng hưởng lợi lớn nhất tại châu Á là các doanh nghiệp sản xuất chip tăng tốc AI của Trung Quốc và các nhà thiết kế chip ASIC tùy chỉnh của Đài Loan. Hàn Quốc cũng có thể hưởng lợi, dù ở mức độ chọn lọc hơn.

Theo ông, lợi ích trước mắt đối với Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc sẽ đến từ việc nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn và khách hàng sẵn sàng đánh giá những lựa chọn thay thế phần cứng Nvidia.

Ông Triolo phụ trách mảng Trung Quốc và chính sách công nghệ tại công ty tư vấn nói trên, đồng thời từng có 25 năm làm chuyên gia phân tích nghiên cứu trong chính phủ Mỹ.

Dù ngành bán dẫn Trung Quốc vẫn đối mặt nhiều hạn chế, những lĩnh vực khác trong hệ sinh thái AI của nước này đã đạt được bước tiến đáng kể, đặc biệt là các phòng nghiên cứu phát triển mô hình AI tiên tiến.

Trong năm nay, những mô hình như Kimi K3 của Moonshot AI, GLM-5.3-Flash của Z.ai và Qwen của Alibaba đã thu hút sự chú ý trên thị trường công nghệ toàn cầu nhờ năng lực tiệm cận nhóm mô hình AI tiên tiến nhất, nhưng có chi phí thấp hơn nhiều so với các đối thủ hàng đầu của Mỹ.

Sự ra đi của Jensen Huang vì thế không chỉ là biến động nhân sự tại Nvidia. Trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng khốc liệt, bất kỳ sự suy yếu nào của gã khổng lồ chip Mỹ cũng có thể tạo thêm cơ hội cho các đối thủ Trung Quốc tăng tốc.