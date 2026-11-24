Quyết định lập tức tạo cú hích khổng lồ trên Phố Wall, đẩy cổ phiếu Nvidia tăng hơn 30%, kéo theo làn sóng phục hồi của các doanh nghiệp bán dẫn và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng đằng sau cơn hưng phấn của thị trường là những câu hỏi lớn về sự phụ thuộc của ngành công nghệ vào một cá nhân và tương lai của cuộc đua AI toàn cầu.

Nvidia đảo ngược quyết định chỉ sau 11 ngày

Ngày 23/11/2026, Nvidia thông báo Hội đồng quản trị đã nhất trí khôi phục Jensen Huang vào các vị trí Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức, chấm dứt quãng thời gian chưa đầy hai tuần ông rời khỏi vị trí lãnh đạo tập đoàn bán dẫn có giá trị hàng đầu thế giới.

Jensen Huang trở lại làm CEO Nvidia.

Đây là bước ngoặt gây bất ngờ bởi trước đó, Nvidia từng phát đi thông điệp rằng công ty không có ý định đưa nhà sáng lập trở lại ghế CEO. Ngày 12/11, Huang từ chức giữa cuộc khủng hoảng liên quan đến những tiết lộ về đời tư và các nghi vấn an ninh quốc gia. Giám đốc tài chính Colette Kress sau đó được giao điều hành công ty trong vai trò CEO tạm quyền.

Ngày 17/11, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey C. Jones còn khẳng định Nvidia không có kế hoạch khôi phục vị trí của Jensen Huang. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ban lãnh đạo đã thay đổi hoàn toàn lập trường.

Theo thông cáo của Nvidia, quyết định được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận và đánh giá về vai trò của Huang đối với tương lai tập đoàn. Hội đồng quản trị cho rằng ông vẫn là người phù hợp nhất để dẫn dắt Nvidia trong giai đoạn ngành AI phát triển với tốc độ chưa từng có.

Sự trở lại của Huang cũng cho thấy Nvidia đang ưu tiên ổn định bộ máy lãnh đạo và duy trì định hướng chiến lược. Colette Kress trở lại tập trung vào vai trò CFO, trong khi Harvey C. Jones tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 30%, kéo cả Phố Wall bật dậy

Phản ứng của thị trường tài chính gần như xuất hiện ngay sau thông báo. Theo Reuters, cổ phiếu Nvidia (NASDAQ: NVDA) tăng hơn 31% trong giao dịch trước giờ mở cửa ngày 23/11. Đây là mức biến động đặc biệt lớn đối với một doanh nghiệp có quy mô vốn hóa hàng nghìn tỷ USD.

Làn sóng tăng giá nhanh chóng lan sang các doanh nghiệp công nghệ và bán dẫn. Micron tăng khoảng 17,3%, AMD tăng 10,5%, trong khi Broadcom tăng khoảng 5%. Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI cũng ghi nhận mức tăng hai chữ số.

Trên thị trường hợp đồng tương lai, Nasdaq 100 Futures có thời điểm tăng khoảng 6,97%, S&P 500 Futures tăng 4,75% và Dow Futures tăng 2,7%. Những con số này phản ánh mức độ ảnh hưởng của Nvidia đối với tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.

Điểm đáng chú ý là thị trường không chỉ phản ứng với sự thay đổi nhân sự tại một doanh nghiệp. Nvidia hiện giữ vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng AI, từ bộ xử lý đồ họa (GPU), nền tảng phần mềm CUDA đến hệ thống máy chủ và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Vì vậy, bất kỳ biến động lớn nào tại tập đoàn đều có thể tác động đến kỳ vọng tăng trưởng của hàng loạt doanh nghiệp công nghệ.

Trong những ngày Huang rời ghế CEO, nhà đầu tư lo ngại Nvidia có thể mất đi người định hình chiến lược phát triển sản phẩm, xây dựng quan hệ với khách hàng lớn và thúc đẩy hệ sinh thái AI. Việc ông trở lại đã giải tỏa một phần những lo ngại này, tạo động lực cho dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ.

Thị trường toàn cầu đặt cược vào sự trở lại của người sáng lập Nvidia

Lý do khiến sự trở lại của Huang có sức nặng đặc biệt nằm ở vai trò của ông trong quá trình chuyển đổi Nvidia từ một nhà sản xuất chip đồ họa thành một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất của nền kinh tế AI.

Trong nhiều năm, Huang đã đặt cược vào điện toán tăng tốc và GPU, những công nghệ sau này trở thành nền tảng cho việc huấn luyện cũng như vận hành các mô hình AI quy mô lớn. Khi ChatGPT và làn sóng AI tạo sinh bùng nổ, Nvidia nhanh chóng trở thành nhà cung cấp hạ tầng thiết yếu cho những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Các công ty như Microsoft, Amazon, Google và Meta đều cần năng lực tính toán khổng lồ để phát triển dịch vụ AI, xây dựng trung tâm dữ liệu và duy trì lợi thế cạnh tranh. Điều này khiến Nvidia không đơn thuần là một doanh nghiệp bán chip, mà còn là mắt xích quan trọng trong kế hoạch đầu tư công nghệ của nhiều nền kinh tế.

Sự ra đi của Huang vì thế từng làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì tốc độ đổi mới của Nvidia. Một CEO mới có thể tiếp tục điều hành hoạt động thường nhật, nhưng việc thay thế tầm nhìn công nghệ, kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ mà người sáng lập xây dựng trong nhiều thập kỷ là điều không dễ dàng.

Đặc biệt, ngành AI đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt. Các đối thủ như AMD, Broadcom và những nhà phát triển chip chuyên dụng đang tìm cách giành thị phần từ Nvidia. Trong khi đó, các tập đoàn công nghệ lớn cũng đẩy mạnh phát triển bộ xử lý riêng nhằm giảm sự phụ thuộc vào GPU của công ty.

Trong bối cảnh đó, sự trở lại của Huang được thị trường xem như tín hiệu Nvidia sẽ tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư mạnh tay, bảo vệ lợi thế công nghệ và mở rộng hệ sinh thái phần cứng lẫn phần mềm.

Hiệu ứng domino đối với ngành bán dẫn và cuộc đua AI

Đà phục hồi của cổ phiếu Nvidia có ý nghĩa vượt xa phạm vi Phố Wall. Khi cổ phiếu doanh nghiệp này tăng mạnh, kỳ vọng về nhu cầu GPU, bộ nhớ băng thông cao, linh kiện bán dẫn và thiết bị trung tâm dữ liệu cũng được cải thiện.

Micron là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi rõ rệt khi cổ phiếu tăng khoảng 17,3%. Công ty cung cấp bộ nhớ là mắt xích quan trọng trong hệ thống máy chủ AI, đặc biệt đối với các dòng bộ nhớ băng thông cao (HBM) được sử dụng cùng GPU hiệu năng cao.

AMD và Broadcom cũng được hưởng lợi từ tâm lý tích cực đối với toàn ngành. Trong khi AMD cạnh tranh trực tiếp với Nvidia ở thị trường bộ xử lý tăng tốc, Broadcom có vị thế đáng kể trong lĩnh vực chip mạng và chip tùy chỉnh phục vụ trung tâm dữ liệu.

Tác động còn lan tới các doanh nghiệp xây dựng và vận hành hạ tầng điện toán. Nhu cầu AI tăng cao đồng nghĩa với việc các trung tâm dữ liệu cần thêm máy chủ, hệ thống làm mát, thiết bị mạng, nguồn điện và các giải pháp lưu trữ. Đây là chuỗi giá trị có phạm vi toàn cầu, liên quan đến các nhà sản xuất linh kiện tại Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nền kinh tế khác.

Đối với thị trường châu Á, sự kiện có thể cải thiện triển vọng của các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn, đặc biệt là những nhà sản xuất bộ nhớ, linh kiện và thiết bị phục vụ trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi thực tế còn phụ thuộc vào đơn hàng, năng lực sản xuất và diễn biến đầu tư của các khách hàng lớn.