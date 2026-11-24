Mới đây, đoàn Trung tâm khuyến nông tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra tình hình triển khai mô hình thâm canh cây táo của hộ ông Hồ Tấn Cường và ông Trịnh Văn Quân (tổ dân phố Quảng Hòa, phường Bắc Cam Ranh).

Trồng táo theo hướng VietGAP của nông dân Hồ Tấn Cường, tổ dân phố Quảng Hòa, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: BCR

Mô hình trồng táo do Trung tâm khuyến nông chủ trì, với quy mô 4ha, gồm 2 hộ tham gia. Theo đó, nhà nước hỗ trợ tối đa 50% kinh phí giống, vật tư thiết yếu; các hộ dân đối ứng 50% còn lại và các hộ áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Ông Hồ Tấn Cường (phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa) cho biết, trước đây bà con nông dân địa phương thường trồng táo theo cách truyền cách truyền thống đến thời kỳ thu hoạch năng suất và giá bán không cao.

Ông Nguyễn Văn Dũng (số 1 bên phải) - Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Khánh Hòa xuống kiểm tra trồng táo theo hướng VietGAP của nông dân phường Bắc Cam Ranh. Ảnh: BCR

Sau khi được Trung tâm khuyến nông tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ gia đình ông Hồ Tấn Cường đã triển khai với diện tích 2ha, năng suất táo thu hoạch dự kiến bình quân đạt 60 tấn/ha/năm, cao hơn 10 tấn/ha.

Đồng thời, giá bán sẽ được thương lái bao tiêu dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, cao hơn cách làm truyền thống từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Trồng táo theo hướng VietGAP của nông dân Hồ Tấn Cường năng suất mang lại vượt trội hơn so với cách làm truyền thống. Ảnh: BCR

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong quá trình triển khai, cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, từ khấc cành, bón phân, điều tiết nước tưới, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch và cắt tỉa, phục hồi cây sau thu hoạch.

Bên cạnh đó, các hộ tham gia thực hiện ghi chép nhật ký đồng ruộng theo từng giai đoạn sinh trưởng, quá trình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và sản lượng thu hoạch, phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Hai điểm triển khai mô hình cũng được lắp đặt bảng thông tin để người dân đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Nông dân Hồ Tấn Cường là người đã gắn bó với cây táo từ nhiều năm qua. Ảnh: C.T

Ông Nguyễn Văn Dũng đánh giá rất cao về mô hình trồng táo theo hướng VietGAP của hai hộ dân trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh. Đây là mô hình vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình đến nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.