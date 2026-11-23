Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130-135 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì mức 5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cùng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 135 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 129,5 - 133,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua; Vàng nhẫn DOJI 129,8 - 134,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn SJC 128,8 - 134,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng sau nhiều ngày giảm (ảnh: NY).

Giá vàng trong nước quay đầu tăng theo nhịp tăng của thế giới. Hiện, giá vàng thế giới niêm yết 3.595 USD/ounce, tăng 80 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 22,4 triệu đồng/lượng.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan vẫn chiếm ưu thế. Trong số 15 chuyên gia tham gia khảo sát, có 9 người (60%) dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này, 4 người (27%) kỳ vọng tăng và 2 người (13%) nhận định đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Ở nhóm 207 nhà đầu tư cá nhân, 95 người (46%) dự báo giá giảm, 74 người (36%) kỳ vọng tăng và 38 người (18%) cho rằng giá đi ngang hoặc khả năng tăng giảm tương đương.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.668 đồng/USD, tăng 9 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.610 - 25.990 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.