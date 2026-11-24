Câu nói đầu tiên của Jensen Huang khi vừa trở lại vị trí CEO Nvidia thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Trước sự chào đón của nhân viên, nhà sáng lập hãng chip Mỹ tuyên bố: “Tôi sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần thứ hai này”, thể hiện quyết tâm tiếp tục dẫn dắt công ty sau những ngày biến động.

Jensen Huang vừa phục chức CEO Nvidia.

Trong đoạn video được CNBC ghi lại, Jensen Huang xuất hiện tại trụ sở Nvidia sau khi Hội đồng quản trị quyết định khôi phục chức vụ CEO cho ông. Nhiều nhân viên đứng tại các tầng trong khu vực văn phòng, đồng loạt hô vang tên Huang để chào đón sự trở lại của nhà lãnh đạo.

Huang giơ tay đáp lại tiếng reo hò trước khi đưa ra lời cam kết về vai trò của mình trong thời gian tới. “Tôi sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần thứ hai này”, ông nói. Phát biểu ngắn gọn nhận được sự hưởng ứng từ các nhân viên Nvidia, đánh dấu thời điểm ông chính thức trở lại điều hành tập đoàn.

Trước đó, Nvidia thông báo Hội đồng quản trị đã nhất trí khôi phục Jensen Huang vào các vị trí Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Động thái diễn ra sau một loạt cuộc thảo luận và đánh giá của hội đồng về khả năng tiếp tục lãnh đạo công ty của ông.

Trong tuyên bố chính thức, Huang bày tỏ sự biết ơn đối với Hội đồng quản trị, nhân viên, cổ đông, các đối tác và những người đã ủng hộ ông trong thời gian qua. “Tôi vinh dự được trở lại Nvidia và dẫn dắt một trong những công ty công nghệ có ảnh hưởng nhất thế giới vào thời điểm bắt đầu một cuộc cách mạng công nghiệp mới”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Nvidia cho biết ông tiếp nhận trách nhiệm lần này với sự khiêm nhường và cam kết mới. Huang cũng cảm ơn Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones, Giám đốc tài chính Colette Kress cùng đội ngũ điều hành đã duy trì hoạt động công ty trong thời gian ông vắng mặt.

“Trên hết, tôi biết ơn tình yêu thương và sự ủng hộ của gia đình. Tôi nóng lòng muốn quay trở lại công việc”, Huang chia sẻ. Những phát biểu này cho thấy ông muốn nhanh chóng trở lại tập trung vào hoạt động kinh doanh của Nvidia, doanh nghiệp đang giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực chip AI và hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết quyết định phục chức được đưa ra sau khi nhận được ý kiến từ các cấp cao trong Chính phủ Mỹ. Theo công ty, những đánh giá này giúp hội đồng tin rằng việc Huang trở lại không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng công khai ủng hộ quyết định của Nvidia. Ông cho rằng Hội đồng quản trị đã đưa ra lựa chọn đúng đắn khi đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO, đồng thời nhấn mạnh vai trò của nhà lãnh đạo này đối với Nvidia và nền kinh tế Mỹ.

Việc Huang trở lại diễn ra sau khoảng thời gian 11 ngày rời vị trí CEO, trong bối cảnh Nvidia đối mặt với những biến động liên quan đến đời tư của nhà lãnh đạo. Hội đồng quản trị cho biết cuộc điều tra độc lập về các vấn đề liên quan vẫn tiếp tục, trong khi Huang cam kết hợp tác đầy đủ.

Với sự trở lại của nhà sáng lập, Nvidia tiếp tục duy trì bộ máy lãnh đạo quen thuộc trong giai đoạn ngành công nghiệp AI cạnh tranh mạnh mẽ. Câu nói “Tôi sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần thứ hai này” được xem là thông điệp đáng chú ý nhất của Huang khi ông tái xuất trước nhân viên.