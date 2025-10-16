Giá xăng tăng, dầu giảm

Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (16/10).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nam Khánh

Cụ thể, so với kỳ điều hành vào tuần trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay được điều chỉnh tăng 174 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 88 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.226 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 181 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán không cao hơn 18.423 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.406 đồng/lít, giảm 28 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Còn giá dầu mazut không cao hơn 14.371 đồng/kg, hạ 437 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều đi lên sau khi giảm vào tuần trước.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 9/10), giá xăng được điều chỉnh giảm từ 480-490 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng giảm 430 đồng/lít.