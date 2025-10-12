Tài khoản Shark Bình có diễn biến lạ

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang dính ồn ào về dự án tiền số AntEx. Ngày 6/10, vị chủ tịch NextTech lên sóng livestream ở tài khoản Shark Nguyễn Hòa Bình - page chính thức có 713 nghìn người theo dõi, để bàn về tư duy lãnh đạo (startup) trong thời kỳ khởi nghiệp.

Trong livestream, Shark Bình chủ yếu bàn về vai trò của lãnh đạo. Nửa sau livestream, Shark Bình chia sẻ những triết lý trong kinh doanh hay cái mà ông gọi là “công thức chuỗi giá trị gốc rễ của vạn sự”.

Ông khuyên các nhà lãnh đạo nên tư duy lại thời này là thời gì, doanh nghiệp mình sinh ra để làm gì và nỗ lực, cần cù để đạt kết quả.

Ông cũng trả lời câu hỏi của một số khán giả. Trước câu hỏi về thất bại đau đớn nhất, ông đề cập đến chodientu.vn, khi bị các “ông lớn” thương mại điện tử nước ngoài nhảy vào và cạnh tranh bằng số vốn gấp trăm lần.

Thời điểm ấy, các nhà đầu tư tuyên bố không tiếp tục đầu tư và đề nghị rút số vốn còn lại. Ông Bình tìm cách sắp xếp để cho họ rút vốn.

Tuy nhiên, Shark Bình cũng cho rằng, chính nhờ thất bại này mà ông mới xoay chuyển được cuộc sống. Từ 2004 đến 2013, khi làm chợ điện tử, ông nói “luôn sống nhờ ‘bầu sữa mẹ’, sống nhờ lòng tốt của nhà đầu tư”.

Sau lần đó, từ hai bàn tay trắng, ông dựng lại được startup tồn tại được đến tận bây giờ.

Livestream diễn ra giữa lúc lùm xùm dự án tiền số AntEx đang thu hút sự quan tâm của dư luận, có thời điểm lên tới hơn 5.000 “mắt xem” một lúc và hàng trăm bình luận chỉ sau vài phút phát sóng. Phiên livestream này cũng được Shark Bình chia sẻ về tài khoản cá nhân “Nguyen Hoa Binh” có tick xanh với 229 nghìn người theo dõi.

Phiên livestream của Shark Bình không còn hiển thị.

Tuy nhiên, mới đây người dùng mạng bất ngờ phát hiện video giới thiệu và video chính thức của livestream giao lưu kiến thức kinh doanh và cuộc sống: Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động vào ngày 6/10 vừa qua đã biến mất chưa rõ lý do.

Cũng chính vì vậy mà các bài đăng được Shark Bình chia sẻ về tài khoản cá nhân đều xuất hiện kết quả “Nội dung này hiện không hiển thị”.

Trong những ngày qua, trên fanpage Shark Nguyễn Hoà Bình tạo ra sự tranh cãi trong cộng đồng mạng khi nói về các dự án coin (tài sản số).

Theo Shark Bình, "các startup phát hành coin gom vài triệu USD rồi… hư, nhà đầu tư mất tiền". Ông cũng thừa nhận bản thân từng trải qua nhiều kinh nghiệm “đắt giá” với tiền số từ năm 2017. Năm 2021, thông qua quỹ Next100Blockchain, ông từng rót 2,5 triệu USD vào AntEx, một dự án DeFi được quảng cáo rầm rộ. Nhưng chỉ ít lâu sau token AnTEx mất 99% giá trị, website và kênh truyền thông biến mất.

Đến năm 2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB) theo tỉ lệ 1.000 ANTEX = 1RAB, nhưng token mới cũng lao dốc 95% so với đỉnh, gần như mất trắng.Theo ông, đây là cảnh báo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời trên fanpage Shark Bình cũng tố bị CTO của dự án đã Rug-pull (rút thảm), úp bô… và kết hợp với một số hành vi đáng ngờ, phản bội các nhà đầu tư, còn các cổ đông như Shark thì bị mang tiếng oan ức suốt nhiều năm qua.

Liên quan đến lùm xùm dự án tiền số Antex, ngày 6/10, tại buổi họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án này.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group (Shark Bình), tới làm việc để xác minh các nội dung đơn tố giác.