Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình có động thái mới

Công ty CP Công nghệ Vi Mô (thuộc hệ sinh thái NextTech), đơn vị vận hành hệ thống mPOS, vừa gởi thông báo đến đối tác, khách hàng để thông tin về việc ngày 13-10, một số đối tượng lan truyền hình ảnh và thông tin “mPOS tạm ngừng giao dịch”.

Công ty khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Toàn bộ hệ thống mPOS, QR và các dịch vụ thanh toán của Vimo vẫn đang hoạt động bình thường.

"Công ty Vi Mô không có bất kỳ thông báo nào về việc tạm dừng giao dịch. Chúng tôi đang tiến hành rà soát và làm việc với các cơ quan chức năng để xử lý các trường hợp lan truyền thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của công ty"- công ty thông báo.

Để tránh hiểu lầm, doanh nghiệp này khuyến cáo đối tác và khách hàng chỉ theo dõi thông tin chính thức được đăng tải trên Website, Fanpage chính thức hoặc liên hệ hotline của công ty.

Công ty CP Công nghệ Vi Mô được thành lập năm 2013, là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghệ NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

Công ty CP Công nghệ Vi Mô ra thông báo mới

Trước đó, doanh nghiệp này đã gởi công văn chính thức đến khách hàng, đối tác, liên quan thông tin cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền số AntEx.

Công ty này khẳng định dự án AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.

"Ông Nguyễn Hòa Bình không tham gia vào hoạt động điều hành của Công ty CP Công nghệ Vi Mô. Công ty có đội ngũ nhân sự điều hành độc lập và vận hành theo cơ cấu quản trị doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch.

Công ty CP Công nghệ Vi Mô hiện do ông Đỗ Công Diễn là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành và triển khai các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật" - Công ty Vi Mô khẳng định.

Trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Chủ tịch tập đoàn NextTech, Shark Bình đã đưa ra nhiều phát biểu khiến dư luận dậy sóng.

Sau đó, dự án blockchain AntEx lại được cộng đồng gợi lại. AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng.

Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm".

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.