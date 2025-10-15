Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ hoạt động Cổng thanh toán Ngân lượng của Shark Bình

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về vụ án liên quan đến Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm chủ tịch HĐQT.

Tại hội nghị, phóng viên báo Tiền Phong đã đặt câu hỏi về việc Cổng thanh toán Ngân lượng - nằm trong hệ sinh thái của NextTech, có liên quan đến vụ án trong việc chuyển tiền hay không?

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Cổng thanh toán Ngân lượng là một trong những cổng thanh toán nằm trong hệ sinh thái của bị can Nguyễn Hoà Bình.

"Chúng tôi đang làm rõ rất nhiều các hoạt động liên quan đến việc chuyển tiền của Cổng thanh toán Ngân lượng cũng như các hoạt động tài chính khác, không chỉ liên quan đến tiền ảo" - Thiếu tướng Hải cho biết.

Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án.

Thông tin thêm về nội dung này, Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, qua quá trình điều tra đấu tranh xác định trong hệ sinh thái của NextTech có Cổng thanh toán Ngân lượng, đây là cổng thanh toán được chúng tôi đặc biệt quan tâm thông qua các hoạt động chuyển tiền của ví.

Hệ sinh thái của Shark Bình có rất nhiều vi phạm

"Với hệ sinh thái của Shark Bình thì không thể dừng lại ở 2 tội danh như đã nêu. Có rất nhiều vi phạm" - Đại tá Trung thông tin.

Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng được lập từ năm 2012 với lĩnh vực kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Ngân Lượng được biết đến là một trong những doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của NextTech, tập đoàn do ông Nguyễn Hòa Bình thành lập.

Trên website, nganluong.vn tự nhận là cổng thanh toán internet banking lớn nhất Việt Nam, cho phép khách hàng thanh toán trực tuyến tức thì thông qua tài khoản internet banking cá nhân vào tài khoản ví điện tử ngânlượng.vn.

Trước đó, năm 2024 Công ty cổ phần Ngân Lượng bị cơ quan chức năng xử phạt về các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Tổng số tiền bị xử phạt và truy thu lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong vụ án, ông Bình lợi dụng uy tín để đăng tải thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain" cam kết đầu tư dự án tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền AntEx và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số AntEx” (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...