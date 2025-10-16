Quả “nhả sợi vàng”, ở Việt Nam bán giá cao khách vẫn mua nườm nượp

Quả biết “nhả sợi vàng”, nông dân Việt rủ nhau trồng làm giàu

Không phải dưa gang hay dưa lưới, loại quả này có tên gọi là bí sợi mì, một trong những thực phẩm độc đáo được du nhập vào nước ta vài năm trở lại đây.

Nhìn bề ngoài, trông chúng không khác biệt mấy so với các loại dưa hay bí thông thường. Tuy nhiên khi bổ lớp vỏ bên ngoài, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy ruột bí có kết cấu giống hệt như những sợi mì. Có loại cho sợi trắng và có loại cho sợi vàng.

Trong đó, loại sợi vàng có vị ngọt hơn, sợi mềm và ngắn. Loại sợi trắng dài hơn nhưng giòn dai hơn và có vị ngọt thanh. Để chế biến, bạn cần luộc bí trong khoảng 15 phút, sau đó cắt ngang và lấy “sợi mì” bên trong. Loại “mì rau củ” này có thể hấp, luộc hoặc nướng, dùng thay thế mì spaghetti.

Tại Việt Nam, bí sợi mì (hay còn gọi là bí spaghetti) có giá bán 70.000 – 90.000đ/kg, mỗi quả có trọng lượng từ 1-3kg. Bí sợi mì được xếp vào loại đắt nhất trong các giống bí trên thị trường. Bí sợi mì đã được đưa vào trồng tại Đà Lạt từ năm 2020 và được xếp vào loại khó trồng, đòi hỏi kinh nghiệm chăm bón của nhà vườn.

Không chỉ được yêu thích tại Việt Nam, bí sợi mì cũng rất được yêu thích tại nhiều thị trường nước ngoài. Ở Trung Quốc, quả cho thu hoạch vào tháng 7 và tháng 8, song người ta không đưa chúng ra thị trường ngay lập tức mà bảo quản khéo léo cho đến mùa đông. Cách này không chỉ kéo dài thời hạn sử dụng của bí sợi mì mà còn làm tăng thêm tính độc đáo và sức hấp dẫn của nó. Vào mùa đông, bí sợi mì có thể bán với giá hơn 40 NDT (144.000đ)/kg tại thị trường xứ Trung, trở thành một loại quả “nhả vàng” mới cho nông dân nước này.