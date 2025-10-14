Công bố mới về tỷ phú Việt, ông Phạm Nhật Vượng giàu chưa từng thấy

Cập nhật mới nhất từ Forbes ghi nhận Việt Nam hiện có 5 tỷ phú USD, gồm ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Vietjet kiêm Phó Chủ tịch HDBank, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan Group.

So với danh sách tỷ phú Forbes công bố đầu năm 2025, tài sản của cả 5 tỷ phú Việt đều tăng mạnh. So với xếp hạng tại danh sách tỷ phú 2025 Forbes công bố đầu năm, cả 5 tỷ phú Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng tài sản.

5 tỷ phú Việt theo danh sách Forbes, tính đến ngày 13/10.

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup bứt phá ấn tượng nhất với tổng tài sản đạt 18,8 tỷ USD, tăng hơn 12 tỷ USD so với đầu năm. Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Forbes, ông Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 126 thế giới, tăng hơn 400 bậc so với đầu năm (xếp hạng 535).

Việc cổ phiếu VIC tăng cũng giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng theo. VIC đã có thời điểm chạm mức giá trần, lên tới 205.400 đồng/cổ phiếu trong phiên hôm nay.

Theo số liệu trên bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 721 triệu USD trong 1 ngày, là người có tài sản tăng mạnh thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau người giàu nhất Indonesia - tỷ phú Prajogo Pangestu với số tài sản tăng thêm trong 1 ngày là 2,9 tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet kiêm Phó Chủ tịch HDBank, giữ vị trí thứ hai trong danh sách tỷ phú Việt, và đứng thứ 1.163 thế giới với 3,5 tỷ USD, tài sản tăng 700 triệu USD so với đầu năm. Giá trị tài sản của bà phục hồi cùng với hoạt động hàng không tăng trưởng và thị trường du lịch sôi động trở lại.

Hôm nay, VJC cũng có phiên tăng trần, đóng cửa ở mức 142.600 đồng/đơn vị, tăng hơn 42% từ đầu năm. HDB tăng hơn 28% lên 33.450 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long tiếp tục giữ vị trí trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes (đứng thứ 1.364), với khối tài sản 2,9 tỷ USD, tăng nửa tỷ USD so với đầu năm. Sự phục hồi của ngành thép, đầu tư công bức tốc, thị trường bất động sản công nghiệp ghi nhận tín hiệu mới, kéo theo nhu cầu vật liệu xây dựng cải thiện trong nước và khu vực.

Cổ phiếu HPG ghi nhận mức tăng hơn 30% từ đầu năm, hiện giao dịch ở mức 29.000 đồng/cổ phiếu.

Trong lĩnh vực tài chính, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, ghi nhận khối tài sản 2,7 tỷ USD, tăng 700 triệu USD (xếp hạng 1.763) sau hơn 9 tháng. Cổ phiếu liên quan như TCB, MSN đều có diễn biến tích cực từ đầu năm. Trong đó, TCB tăng gần 72%, đang ở vùng đỉnh hơn 41.000 đồng cổ phiếu. MSN ghi nhận mức tăng 21%.

Hiện xếp hạng 2.933 theo danh sách Forbes, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, cũng tăng tài sản từ 1 tỷ USD lên 1,2 tỷ USD.

Bảng xếp hạng năm qua hiện tại còn sự xuất hiện của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO và gia đình. Trên website, tạp chí này chỉ ghi nhận tài sản của ông Dương ở mức 1,2 tỷ USD hồi đầu tháng 2/2024. Thời kỳ 2018-2021, tài sản của ông từng được ước tính khoảng 1,5-1,8 tỷ USD, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh ô tô, bất động sản và nông nghiệp. Tuy nhiên, những năm gần đây, giá trị tài sản quy đổi của ông không đủ ngưỡng tỷ USD để tiếp tục được Forbes ghi nhận.