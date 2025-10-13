Ba tỷ phú mới “ra lò” từ một công ty chưa có doanh thu

Một công ty chưa có doanh thu lại tạo ra ba tỷ phú

Ngày 1/10, Fermi America – quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) có trụ sở tại Amarillo, Texas – chính thức lên sàn Nasdaq. Cổ phiếu mở cửa ở mức 21 USD và tăng mạnh 55% trong phiên, chốt ở 32,53 USD/cổ phiếu, đưa giá trị công ty lên khoảng 19 tỷ USD.

Điều đáng chú ý là Fermi chưa có khách hàng và chưa thu được đồng doanh thu nào. Trong 6 tháng đầu năm, công ty còn lỗ 6,4 triệu USD. Tuy vậy, giới đầu tư vẫn “xuống tiền” mạnh nhờ tin tưởng vào kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ các trung tâm dữ liệu – lĩnh vực đang bùng nổ cùng với cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ.

Ba người hưởng lợi lớn nhất từ đợt IPO là Toby Neugebauer, Griffin Perry (con trai cựu Bộ trưởng Năng lượng kiêm cựu Thống đốc Texas Rick Perry) và Steven Meisel. Họ lần lượt sở hữu lượng cổ phần trị giá khoảng 6 tỷ USD, 2,3 tỷ USD và 1,8 tỷ USD. Riêng Rick Perry cũng nắm giữ khối tài sản khoảng 540 triệu USD.

Người chiến thắng lớn nhất là Toby Neugebauer, 54 tuổi, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty và là một trong ba người đồng sáng lập cùng với Perry và con trai ông, Griffin Perry.

Kế hoạch kinh doanh của Fermi có gì khiến nhà đầu tư đặt cược lớn?

Fermi đặt cược vào một khu đất rộng 5.236 mẫu (hơn 2.000 ha) tại Amarillo, Texas – nơi được gọi là “Dự án Matador”. Công ty có kế hoạch cung cấp tới 11 gigawatt điện từ các nguồn năng lượng như khí đốt, hạt nhân và năng lượng mặt trời để phục vụ các trung tâm dữ liệu đặt tại đây.

Trong bản cáo bạch, Fermi cho biết họ đã ký thư bày tỏ ý định với một “khách thuê có xếp hạng tín nhiệm đầu tư” cho 1 gigawatt công suất đầu tiên, với ước tính doanh thu tiềm năng khoảng 1,5 tỷ USD. Công ty dự kiến sẽ đưa 1,1 gigawatt vào vận hành cuối năm 2026, hợp tác cùng đơn vị điện lực địa phương.

Chiến lược của Fermi là trở thành điểm đến lý tưởng cho các trung tâm dữ liệu cần nguồn điện quy mô lớn, ổn định trong thời gian ngắn. Trong bối cảnh các “gã khổng lồ” như xAI của Elon Musk, OpenAI hay Anthropic tăng tốc mở rộng, nhu cầu này được đánh giá rất lớn.

Ai là những gương mặt đứng sau cú IPO đình đám này?

Toby Neugebauer, 54 tuổi, là Chủ tịch kiêm CEO của Fermi. Ông xuất thân từ lĩnh vực đầu tư năng lượng và từng điều hành nhiều quỹ tư nhân tại Texas. Gia đình ông sở hữu khoảng 28% cổ phần Fermi, tương đương 6 tỷ USD tính theo giá chốt phiên IPO.

Griffin Perry, 42 tuổi, là cổ đông lớn thứ hai với 11% cổ phần, trị giá 2,3 tỷ USD. Dù không giữ vị trí điều hành tại Fermi, Griffin Perry có nền tảng đầu tư trong ngành dầu khí và là người đồng sáng lập một quỹ đầu tư năng lượng riêng.

Steven Meisel, 40 tuổi, là nhà đầu tư qua công ty Pencross Energy, sở hữu 1,8 tỷ USD cổ phần. Ông có kinh nghiệm phát triển hạ tầng năng lượng và từng bán một dự án đường ống dầu khí trị giá 1,2 tỷ USD.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry, 75 tuổi, giữ vai trò đồng sáng lập và là thành viên hội đồng quản trị. Dù không trở thành tỷ phú, ông đã nâng giá trị tài sản từ khoảng 3 triệu USD năm 2019 lên hơn nửa tỷ USD nhờ thương vụ này.

Vai trò của chính trị và năng lượng hạt nhân trong kế hoạch của Fermi

Rick Perry từ lâu là người ủng hộ mạnh mẽ năng lượng hạt nhân. Trên website của công ty, ông nhấn mạnh: “Trung Quốc đang xây dựng 22 lò phản ứng hạt nhân. Mỹ thì không có cái nào. Chúng ta đang tụt lại phía sau và phải dốc toàn lực để thắng cuộc đua này.”

Fermi đặt mục tiêu sử dụng phần lớn năng lượng hạt nhân cho khu trung tâm dữ liệu, kết hợp với năng lượng mặt trời và khí đốt ở giai đoạn đầu. Tháng 9, công ty ký thư ý định với Siemens Energy để mua 3 tua-bin khí, đồng thời hợp tác phát triển tua-bin hơi nước cho 4 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse dự kiến xây dựng tại khu đất.

Công ty cũng không ngần ngại thể hiện sự ủng hộ chính trị: khu đất Matador được đặt tên chính thức là “Khu năng lượng và trí tuệ tiên tiến Tổng thống Donald J. Trump”. Trang web của Fermi đăng tải các hình ảnh ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, coi dự án như một phần trong chiến lược “thống trị năng lượng” mà ông đề cao.