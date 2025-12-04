Đã giàu lại càng giàu: Tài sản giới tỷ phú UAE cán mốc 27,3 tỷ USD

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn, tổng tài sản 27,3 tỷ USD của sáu gia tộc tỷ phú UAE cho thấy sự bền vững của các ngành kinh tế chủ lực, đặc biệt là bất động sản, tiêu dùng, tài chính và hạ tầng. Đây cũng là minh chứng cho mô hình tăng trưởng dài hạn của UAE dựa trên thu hút đầu tư quốc tế, đa dạng hóa doanh nghiệp và chiến lược mở rộng ra các thị trường lớn.

Đứng đầu danh sách là ông Hussain Sajwani - nhà sáng lập DAMAC Properties với 10,2 tỷ USD. Theo sau là hai gia tộc giàu truyền thống: Abdulla Al Futtaim và Abdulla bin Ahmad Al Ghurair. Sự góp mặt của tân binh Waleed Mohammad Al Zaabi với 3,4 tỷ USD cho thấy sự vận động liên tục của tầng lớp tài phiệt UAE.

Con số 27,3 tỷ USD không chỉ mang tính biểu tượng trong dịp Quốc khánh mà còn phản ánh thế cân bằng mới của giới siêu giàu sau những biến động từ đầu năm 2025.

Hussain Sajwani, nhà sáng lập Tập đoàn DAMAC.

Hussain Sajwani vẫn giữ vững ngôi đầu với 10,2 tỷ USD

Tài sản của ông Hussain Sajwani không đổi so với tháng 3/2025, nhờ vị thế dẫn đầu của DAMAC Properties trong phân khúc bất động sản cao cấp. Khởi nghiệp từ ngành dịch vụ thực phẩm, ông Sajwani nhanh chóng chuyển hướng sang địa ốc khi Dubai mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài, tạo ra cú bứt phá với dự án đầu tay bán hết trong chưa đầy sáu tháng.

Điểm đặc biệt giúp tài sản ông đứng vững là khả năng mở rộng ra toàn cầu. DAMAC từng hợp tác với ông Donald Trump để phát triển các sân golf mang thương hiệu Trump ở Dubai; đồng thời bắt tay với những tên tuổi xa xỉ như Versace và Bugatti trong lĩnh vực nhà ở.

Năm 2025, DAMAC còn mở rộng sang hạ tầng số với EDGNEX Data Centers, đầu tư 20 tỷ USD để tiến vào thị trường Mỹ, một bước đi được đánh giá là “hóa giải chu kỳ bất động sản truyền thống”.

Gia tộc Al Futtaim ghi nhận tài sản tăng thêm 100 triệu USD

Gia tộc Al Futtaim tăng tài sản lên 4,8 tỷ USD nhờ sự vững mạnh của Al Futtaim Group, tập đoàn nắm giữ loạt thương hiệu bán lẻ lớn nhất UAE. Việc phân phối độc quyền Toyota từ năm 1955 giúp tập đoàn duy trì doanh thu ổn định, trong khi các thương hiệu như Ikea, Toys “R” Us hay Marks & Spencer tạo lợi thế trong ngành bán lẻ.

Danh mục trung tâm thương mại trải rộng tại Dubai, Doha và Cairo cũng đóng vai trò trụ cột giúp tập đoàn ít chịu biến động theo chu kỳ kinh tế.

Bước ngoặt năm 2025 là khoản cam kết đầu tư 2,72 tỷ USD vào Saudi Arabia, một thị trường đang bùng nổ, hứa hẹn mang lại tăng trưởng mới.

Tân binh 3,4 tỷ USD gây chú ý

Sự xuất hiện của ông Waleed Mohammad Al Zaabi phản ánh đà trỗi dậy của Tiger Group, một tên tuổi lớn trong thị trường bất động sản Dubai và Sharjah. Khởi đầu từ xây dựng năm 1976, Tiger Group mở rộng mạnh vào bất động sản từ năm 1996 và tiếp tục đa dạng hóa sang nông nghiệp, giáo dục, sản xuất và khách sạn.

Đến nay, tập đoàn đã hoàn thiện 50.000 căn hộ và đang xây dựng thêm 20.000 căn cùng nhiều dự án văn phòng và thương mại.

Điểm nhấn của Tiger Group là dự án Sky Tower, tương lai sẽ trở thành tòa tháp dân cư cao nhất thế giới (1.745 feet), dự kiến hoàn thành năm 2029, yếu tố góp phần củng cố vị thế tỷ phú của ông Al Zaabi.

Biến động tài sản của loạt tỷ phú khác

Ông Hussain Binghatti Aljbori duy trì giá trị tài sản nhờ vị thế vững vàng của Binghatti Properties - doanh nghiệp bất động sản sang trọng ông sáng lập từ năm 2008 và nắm giữ toàn bộ.

Tập đoàn này xây dựng thương hiệu thông qua các dự án hợp tác với Mercedes-Benz, Bugatti và Jacob & Co, dòng bất động sản “branded residence” đang rất thịnh hành tại Dubai.

Từ năm 2024, Binghatti cũng tăng khả năng huy động vốn khi phát hành 500 triệu USD trái phiếu Hồi giáo (sukuk), giúp công ty tăng quy mô dự án trong trung hạn.

Trong khi đó, sự sụt giảm xuống còn 1,9 tỷ USD của doanh nhân Mohamed Alabbar liên quan trực tiếp đến cổ phiếu của Americana Restaurants, nơi ông sở hữu 33%. Kể từ tháng 3, giá cổ phiếu Americana giảm hơn 24% trên sàn Saudi và 22,6% tại Abu Dhabi.

Ngoài ra, cổ phiếu của Emaar Properties, tập đoàn do ông sáng lập cũng giảm nhẹ 3,6%, góp phần kéo giá trị tài sản ròng đi xuống.

Dù vậy, ông Alabbar vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực bất động sản và thương mại điện tử nhờ những khoản đầu tư dài hạn vào Noon.com, Zand Bank và tập đoàn Eagle Hills.

Tài sản của Abdulla bin Ahmad Al Ghurair giảm về 4,5 tỷ USD chủ yếu do kết quả kinh doanh gần đây của Mashreq Bank. Dù tổng tài sản vượt 83,1 tỷ USD, lợi nhuận ngân hàng giảm hơn 11% trong 9 tháng đầu 2025. Giá cổ phiếu cũng giảm 6,3% kể từ tháng 3.

Hoạt động kinh doanh đa ngành của Al Ghurair vẫn rất mạnh từ thực phẩm, xây dựng tới bất động sản với nhiều dự án mang tính biểu tượng như phần mặt dựng của Burj Khalifa hay hạ tầng Dubai Metro.

Sự giảm giá cổ phiếu mang tính ngắn hạn hơn là suy yếu cơ bản, và giới phân tích dự báo khả năng phục hồi của tập đoàn trong năm tới.