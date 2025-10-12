Lưu bài viết thành công
Sinh ra trong một gia đình đã xây dựng nên đế chế bán lẻ khổng lồ Walmart, Alice Walton hiện là người phụ nữ giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 100 tỷ USD. Nhưng phía sau danh hiệu ấy không chỉ là những con số khô khan – đó còn là chân dung một người phụ nữ đặc biệt: sống kín tiếng, say mê nghệ thuật và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn hóa Mỹ.
“Công chúa” của đế chế Walmart
Alice Louise Walton sinh năm 1949 tại Arkansas (Mỹ), là con gái duy nhất của Sam Walton – người sáng lập Walmart. Từ một cửa hàng nhỏ ở thị trấn Bentonville vào năm 1962, Walmart đã phát triển thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất hành tinh, hiện diện ở hàng chục quốc gia với hàng triệu nhân viên.
Khác với hai người anh trai Rob và Jim Walton đảm nhận vai trò điều hành doanh nghiệp, Alice chọn cho mình một con đường riêng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Trinity, bà thử sức trong lĩnh vực tài chính rồi đầu tư vào bất động sản và ngân hàng. Tuy nhiên, niềm đam mê lớn nhất của Alice không nằm ở thương trường – mà ở nghệ thuật.
Dù ít khi xuất hiện trước công chúng, bà vẫn luôn được chú ý như một trong những người thừa kế khối tài sản đồ sộ nhất nước Mỹ. Cổ phần của gia đình trong Walmart chính là “chiếc chìa khóa vàng” đưa Alice Walton vào danh sách những người siêu giàu của thế giới.
Theo các bảng xếp hạng tài chính quốc tế năm 2025, giá trị tài sản ròng của Alice Walton đã vượt ngưỡng 100 tỷ USD, giúp bà giữ vững vị trí người phụ nữ giàu nhất thế giới. Sự bứt phá này phần lớn nhờ vào đà tăng mạnh của cổ phiếu Walmart trong những năm gần đây, khi tập đoàn này đẩy mạnh chiến lược bán lẻ kết hợp thương mại điện tử và mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu.
Gia đình Walton hiện vẫn nắm giữ khoảng một nửa cổ phần Walmart, mang lại khối tài sản khổng lồ và ảnh hưởng sâu rộng trong giới tài chính Mỹ. Tuy nhiên, điều khiến Alice được nhắc tới nhiều hơn không chỉ là tài sản – mà là cách bà sử dụng chúng.
Thay vì tham gia điều hành Walmart, Alice Walton dành nhiều năm để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Bà là người sáng lập và tài trợ chính cho Crystal Bridges Museum of American Art, tọa lạc ngay tại Bentonville – quê hương của Walmart. Bảo tàng này mở cửa miễn phí cho công chúng, trưng bày nhiều tác phẩm quan trọng của nghệ thuật Mỹ từ thế kỷ 18 đến nay.
Alice trực tiếp mua và sưu tầm hàng loạt tác phẩm đắt giá, biến Crystal Bridges trở thành một trong những bảo tàng nghệ thuật nổi bật nhất nước Mỹ. Giới chuyên môn đánh giá bà là một trong những nhà sưu tập có ảnh hưởng lớn, góp phần thay đổi cách công chúng tiếp cận nghệ thuật đương đại.
Không dừng lại ở đó, bà còn đầu tư vào giáo dục nghệ thuật và y tế cộng đồng thông qua các quỹ từ thiện riêng, tài trợ học bổng và các chương trình y tế tại những vùng kém phát triển. Trong mắt nhiều người dân địa phương, Alice không chỉ là một nữ tỷ phú, mà còn là người đem ánh sáng văn hóa về quê hương.
Hình mẫu “thừa kế” đặc biệt của thế kỷ 21
Dù được ca ngợi vì những đóng góp văn hóa, Alice Walton cũng là nhân vật gây nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng khối tài sản khổng lồ của gia đình Walton là kết quả của hệ thống thuế ưu đãi cho người siêu giàu, và rằng các gia đình như Walton đang nắm quá nhiều quyền lực kinh tế – chính trị.
Tuy nhiên, những người ủng hộ lại cho rằng Alice là minh chứng cho một kiểu “thừa kế có trách nhiệm”: bà không chỉ giữ tài sản mà còn tạo ra giá trị xã hội qua nghệ thuật và từ thiện. Dù không điều hành Walmart, Alice vẫn có tiếng nói quan trọng trong chiến lược dài hạn của tập đoàn, đồng thời xây dựng được hình ảnh cá nhân độc lập.
Trong nhiều năm qua, vị trí “nữ tỷ phú giàu nhất thế giới” thường luân phiên giữa Alice Walton và Françoise Bettencourt Meyers – người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm L’Oréal. Điều này phản ánh một thực tế thú vị: phần lớn những phụ nữ giàu nhất thế giới đều là những người thừa kế các đế chế gia đình, nhưng mỗi người lại chọn một cách định hình vai trò khác nhau.
Nếu Françoise gắn bó chặt chẽ với ngành làm đẹp, thì Alice Walton chọn nghệ thuật và văn hóa làm “sân khấu” cho mình. Bà thể hiện rõ quan điểm: “Tài sản lớn đi kèm với trách nhiệm lớn”, và trách nhiệm đó không nhất thiết phải thể hiện bằng quyền lực kinh doanh.
Tiền, quyền và văn hóa
Câu chuyện của Alice Walton không chỉ là chuyện của một gia đình giàu có, mà còn là lát cắt tiêu biểu về vai trò của giới siêu giàu trong xã hội hiện đại. Bà là minh chứng cho việc tài sản khổng lồ có thể được dùng để mở ra không gian văn hóa và giáo dục cho cộng đồng – nếu chủ nhân của nó có tầm nhìn.
Alice Walton – người phụ nữ giàu nhất thế giới – là hình ảnh của một thế hệ thừa kế vừa nắm giữ quyền lực tài chính khổng lồ, vừa tự tạo con đường riêng. Giữa thời đại mà tài sản có thể thay đổi cán cân xã hội, cách bà lựa chọn nghệ thuật làm “vũ khí mềm” đã giúp định hình một hình mẫu khác biệt, sâu sắc và đáng để suy ngẫm.
