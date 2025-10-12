Alice Louise Walton sinh năm 1949 tại Arkansas (Mỹ), là con gái duy nhất của Sam Walton – người sáng lập Walmart. Từ một cửa hàng nhỏ ở thị trấn Bentonville vào năm 1962, Walmart đã phát triển thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất hành tinh, hiện diện ở hàng chục quốc gia với hàng triệu nhân viên.

Khác với hai người anh trai Rob và Jim Walton đảm nhận vai trò điều hành doanh nghiệp, Alice chọn cho mình một con đường riêng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Trinity, bà thử sức trong lĩnh vực tài chính rồi đầu tư vào bất động sản và ngân hàng. Tuy nhiên, niềm đam mê lớn nhất của Alice không nằm ở thương trường – mà ở nghệ thuật.

Dù ít khi xuất hiện trước công chúng, bà vẫn luôn được chú ý như một trong những người thừa kế khối tài sản đồ sộ nhất nước Mỹ. Cổ phần của gia đình trong Walmart chính là “chiếc chìa khóa vàng” đưa Alice Walton vào danh sách những người siêu giàu của thế giới.