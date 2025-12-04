Tài sản ông trùm Trung Quốc tăng vọt 400% nhờ AI

Giá trị tài sản của ông Wang Weixiu – 75 tuổi, nhà sáng lập Zhongji Innolight đã tăng từ 2,6 tỷ USD hồi tháng 3 lên 13 tỷ USD hiện tại. Sự tăng trưởng phi mã này đến từ việc cổ phiếu Zhongji Innolight niêm yết tại Thâm Quyến tăng hơn 5 lần do nhu cầu bùng nổ đối với thiết bị quang học dùng trong hạ tầng AI.

Dù đã từ nhiệm ghế chủ tịch năm 2023, ông Vương vẫn nắm giữ lượng cổ phần lớn, là nguồn chính tạo nên khối tài sản. Sự thăng hoa của cổ phiếu thậm chí đã đưa CEO đương nhiệm Lưu Thắng (54 tuổi) trở thành tỷ phú mới với tài sản 2,7 tỷ USD.

Công ty đang chuẩn bị chào bán cổ phiếu tại Hong Kong với mục tiêu huy động hơn 3 tỷ USD, cho thấy kỳ vọng tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất.

Google và Nvidia cần gì từ Zhongji Innolight?

Nhu cầu lớn đến từ các bộ thu phát quang (optical transceivers) – thiết bị nhỏ như USB, giúp chuyển đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang để truyền dữ liệu tốc độ cao trong các trung tâm dữ liệu.

Khi AI cần xử lý những khối dữ liệu khổng lồ, tốc độ truyền tải và độ trễ trở thành yếu tố sống còn. Các trung tâm dữ liệu hiện có thể rộng tới hàng triệu m², buộc hạ tầng phải dựa vào công nghệ truyền dẫn quang, vốn nhanh hơn và ổn định hơn dây đồng truyền thống.

Zhongji Innolight được đánh giá là nhà sản xuất transceiver hàng đầu thế giới về tốc độ và độ tin cậy. Việc Google và Nvidia “tranh nhau” đặt hàng là động lực chính đẩy giá trị công ty lên cao.

Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu công ty tăng 44,4%, đạt 25 tỷ nhân dân tệ (3,5 tỷ USD). Lợi nhuận ròng tăng tới 90%, đạt 7,1 tỷ nhân dân tệ.

Macquarie Capital dự báo thị trường thiết bị thu phát quang toàn cầu sẽ tăng trưởng trung bình 70% mỗi năm, đạt 40 tỷ USD vào năm 2028. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn rất rộng.

Sự tăng tốc này phản ánh xu hướng chung: chi tiêu cho AI – bao gồm trung tâm dữ liệu và hạ tầng – sẽ đạt 375 tỷ USD cuối năm nay và có thể vượt 3.000 tỷ USD vào năm 2030.

Thành công của Zhongji Innolight đến từ đâu?

Nền tảng của công ty bắt đầu từ thương vụ năm 2016, khi ông Vương mua lại Innolight Technology – startup từng được Google Capital rót vốn và do ông Lưu Thắng sáng lập. Sau sáp nhập, Lưu Thắng trở thành CEO và sau đó là chủ tịch, dẫn dắt công nghệ của tập đoàn.

Innolight đã phục vụ Google từ năm 2011, giúp công ty tích lũy kinh nghiệm và cải thiện công nghệ liên tục qua hàng năm. Đây được xem là lý do Google vẫn duy trì mối quan hệ cung ứng chiến lược với Zhongji Innolight.

Ngoài ra, công ty đặt nhà máy tại Thái Lan để hạn chế rủi ro địa chính trị trong quan hệ Mỹ – Trung, giúp duy trì nguồn cung ổn định cho khách hàng quốc tế.

Một số chuyên gia cảnh báo rủi ro: định giá của các công ty AI đang ở mức rất cao, và không có gì đảm bảo đầu tư hạ tầng lớn hiện nay sẽ đem lại lợi nhuận tương xứng trong tương lai.

Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ – Trung, các rủi ro về thuế quan và chính trị cũng là điểm cần theo dõi. Tuy nhiên, nhờ đa dạng hóa sản xuất ra nước ngoài, Zhongji Innolight được đánh giá là đang kiểm soát tốt các thách thức này.

Ngoài ra, công nghệ Co-Packaged Optics (CPO) – tích hợp nhiều module quang vào chung chip – có thể làm giảm nhu cầu đối với transceiver truyền thống. Công nghệ này đang được Broadcom dẫn đầu nhưng vẫn ở giai đoạn rất sớm.