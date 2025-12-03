Tài sản tăng vọt giữa khủng hoảng tại Lebenon: Bí mật thành công của anh em Mikati

Ai là người giàu nhất Lebanon hiện nay và họ kiếm tiền từ đâu?

Najib và Taha Mikati hiện sở hữu mỗi người 3,3 tỷ USD, tăng 800 triệu USD kể từ 2019, trở thành những tỷ phú có mức tăng tài sản mạnh nhất Lebanon trong 6 năm qua. Khởi nghiệp từ lĩnh vực viễn thông với công ty Investcom vào những năm 1980, anh em Mikati đã mở rộng sang châu Phi, xây dựng hạ tầng điện thoại và sau này thành lập M1 Group, một tập đoàn đầu tư đa ngành với cổ phần đáng kể tại tập đoàn viễn thông MTN.

Ngoài ra, Taha Mikati còn sở hữu các khoản đầu tư vào bán lẻ thời trang Pepe Jeans và bất động sản cao cấp tại New York, London, Monaco. Con trai ông, Azmi Mikati, hiện là CEO của M1 Group. Sự gia tăng giá trị cổ phiếu MTN cùng lợi nhuận từ các khoản đầu tư bất động sản và thương mại đã góp phần củng cố vị thế của hai anh em trong bảng xếp hạng tỷ phú Lebanon.

Bahaa Hariri, con trai cố Thủ tướng Rafik Hariri, sở hữu 2 tỷ USD, giảm 100 triệu USD so với 2019. Ông điều hành Horizon Group, tập trung vào bất động sản ở Beirut và Amman, đồng thời là chủ sở hữu công ty logistics Globe Express Services.

Ayman Hariri tăng nhẹ 100 triệu USD lên 1,4 tỷ USD, nhờ đầu tư vào startup và nền tảng mạng xã hội Vero. Trong khi đó, Fahed Hariri giữ nguyên tài sản 1,2 tỷ USD. Robert Mouawad, thừa kế doanh nghiệp trang sức cao cấp gia đình, cũng giữ nguyên 1,5 tỷ USD, tập trung vào sưu tập kim cương và bất động sản cao cấp.

Tại sao một số tỷ phú vẫn giàu mạnh giữa khủng hoảng tài chính?

Kể từ cuối 2019, Lebanon trải qua một trong những cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất thế giới: phá sản nợ quốc gia, sụp đổ ngân hàng, mất giá đồng bảng Lebanon hơn 98%, siêu lạm phát và phá hủy tiết kiệm hộ gia đình. Tuy nhiên, các tỷ phú như anh em Mikati vẫn ghi nhận mức tăng mạnh nhờ sở hữu các tài sản quốc tế, đầu tư đa dạng và kinh nghiệm quản lý kinh doanh lâu năm.

Sự linh hoạt trong đầu tư, khai thác thị trường nước ngoài, cũng như các khoản nắm giữ cổ phần lớn tại các công ty đa quốc gia giúp họ vượt qua bão khủng hoảng trong nước. Trong khi đó, những tỷ phú chỉ tập trung tài sản trong nước, hoặc gặp khó khăn với thị trường nội địa, chứng kiến tài sản ít biến động hoặc giảm nhẹ.