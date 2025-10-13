Tỷ phú bóng đá C. Ronaldo sợ hói đầu

"Sẽ tốt hơn nếu có tóc để chải chuốt một chút. Tôi nghĩ vậy, bạn có đồng ý không? Tôi thích có tóc hơn. Nhiều người chẳng quan tâm đến chuyện đó nhưng tôi tin có tóc sẽ giúp bạn trông phong độ hơn. Tất nhiên đây là ý kiến của riêng tôi thôi", CR7 tiết lộ quan điểm cá nhân.

Anh quan niệm tự tin không đến từ tài năng, bản chất bên trong, song vẻ ngoài chỉn chu, phong độ cũng rất quan trọng. Gần đây, tiền đạo 40 tuổi đã mở phòng khám tại Riyadh, chuyên thúc đẩy sức khỏe và chăm sóc vẻ ngoài cho nam giới. "Trước đây, việc đến phòng khám còn bị coi là kỳ thị, nhưng bây giờ mọi người nhìn nhận khác. Giống như đi nha sĩ để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc tóc là điều bình thường", CR7 chia sẻ.

Siêu sao Bồ Đào Nha thừa nhận sẽ không còn là chính mình nếu bị hói đầu.

Ngoài phòng khám, CR7 còn có các công ty khác liên quan sức khỏe và đặt mục tiêu phát triển mạnh như những "ông lớn" cùng lĩnh vực.

C. Ronaldo vừa được công bố là cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Theo tính toán của hãng tài chính Bloomberg, Cristiano Ronaldo đang có khối tài sản 1,3 tỷ USD - phần lớn từ bản hợp đồng khổng lồ ở Arab Saudi cùng các thương hiệu toàn cầu như Nike, Armani hay Louis Vuitton. Hồi tháng 6, anh ký hợp đồng trị giá gần 700 triệu USD với đội bóng của Arab Saudi, hưởng lương 245 triệu USD mỗi năm - tức 4,67 triệu USD mỗi tuần, hay 670.000 USD mỗi ngày. Tiền đạo 40 tuổi cũng được chia 15% cổ phần Al Nassr, trị giá khoảng 45 triệu USD.

Thu nhập khổng lồ giúp CR7 có cuộc sống xa hoa bậc nhất thế giới thể thao. Tiền đạo của Al Nassr mới mua máy bay riêng Bombardier Global Express 6500 trị giá 77 triệu USD, có phòng ngủ, khu tiếp khách và buồng tắm sang trọng. Bộ sưu tập siêu xe của anh ước tính trị giá khoảng 23 triệu USD.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, Ronaldo ghi 946 bàn, cho Sporting Lisbon (5 bàn), Man Utd (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (104) và tuyển Bồ Đào Nha (141). Anh khẳng định vẫn còn đam mê và đặt mục tiêu ghi 1.000 bàn. Về kế hoạch sau khi giải nghệ, Ronaldo từng úp mở rằng anh có thể sẽ mua một CLB bóng đá.

C. Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez.

Hồi đầu tháng 8, ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha đính hôn với bạn gái sinh năm 1994 - Georgina Rodriguez - sau nhiều năm hẹn hò. Trong gần một thập kỷ gắn bó, danh thủ 40 tuổi và người mẫu kém 9 tuổi có chung hai con gái là Alana và Bella ba tuổi. C.Ronaldo có con trai cả Cristiano Jr. 15 tuổi với một người phụ nữ giấu tên, cùng cặp song sinh Eva và Mateo 8 tuổi chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ.