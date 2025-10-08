Thất bại đau đớn nhất của Shark Bình

Ngày 6/10, Chủ tịch NextTech Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) lên sóng livestream để bàn về tư duy lãnh đạo (startup) trong thời kỳ khởi nghiệp. Livestream diễn ra giữa lúc “lùm xùm” dự án tiền số AntEx đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Có lẽ đây cũng là lý do phiên livestream của Shark Bình khá ‘hot’, có thời điểm lên tới hơn 5.000 “mắt xem” một lúc và hàng trăm bình luận chỉ sau vài phút phát sóng. Đúng như thông báo trước đó, Shark Bình chủ yếu bàn về vai trò của lãnh đạo trên live.

Shark Bình trên livestream trưa 6/10. Ảnh chụp màn hình.

Nửa sau livestream, Shark Bình chia sẻ những triết lý trong kinh doanh hay cái mà ông gọi là “công thức chuỗi giá trị gốc rễ của vạn sự”.

Tựu chung, ông khuyên các nhà lãnh đạo nên tư duy lại thời này là thời gì, doanh nghiệp mình sinh ra để làm gì và nỗ lực, cần cù để đạt kết quả.

Ông cũng trả lời câu hỏi của một số khán giả. Trước câu hỏi về thất bại đau đớn nhất, ông đề cập đến chodientu.vn, khi bị các “ông lớn” thương mại điện tử nước ngoài nhảy vào và cạnh tranh bằng số vốn gấp trăm lần.

Thời điểm ấy, các nhà đầu tư tuyên bố không tiếp tục đầu tư và đề nghị rút số vốn còn lại. Ông Bình tìm cách sắp xếp để cho họ rút vốn.

Tuy nhiên, Shark Bình cũng cho rằng, chính nhờ thất bại này mà ông mới xoay chuyển được cuộc sống. Từ 2004 đến 2013, khi làm chợ điện tử, ông nói “luôn sống nhờ ‘bầu sữa mẹ’, sống nhờ lòng tốt của nhà đầu tư”.

Sau lần đó, từ hai bàn tay trắng, ông dựng lại được startup tồn tại được đến tận bây giờ.

Tự nhận cuộc đời “đầy rẫy thất bại”, Shark Bình nói, suốt 20 năm qua, ông mấp mé bờ vực phá sản 5,6 lần. Lúc tuyệt vọng nhất, tố chất hết sức quan trọng, theo ông, là “tĩnh”.

Từ đó, bắt đầu nhìn vào công thức cơ bản: xem đang là thời nào, dừng lại hay đi tiếp, xem chuyên môn giỏi nhất của mình là gì, hai yếu tố đó dẫn dắt hành động tiếp theo là như thế nào.

Vẫn theo Shark Bình, tất cả thất bại tạo ra con người chúng ta ngày hôm nay. Nếu luôn có cái tâm hoan hỷ, sẵn sàng dựng lại từ đống tro tàn, cuộc đời chúng ta sẽ tích cực.

“Chúng ta chỉ thực sự thất bại nếu không thu hoạch được gì từ đống tro tàn. Sau mỗi thất bại, phải cô đọng còn tài sản gì, giá trị gì để làm cái mới”, ông chia sẻ trên livestream.