Cơ quan Công an đã thu giữ khoảng 900 tỉ đồng trong vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình), gồm: Hơn 597 cây vàng, 18 bất động sản, 2 xe ô tô.. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được khoảng 17 tỉ đồng.

Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác đã bị khởi tố hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Về mức hình phạt mà các đối tượng trên có thể phải đối diện, với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo kết quả xác minh ban đầu, Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư khoảng 117 tỉ đồng. Do đó, theo Điều 174 BLHS 2015, đối tượng phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân:

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Còn về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 BLHS 2015 sửa đổi, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả, đối tượng thực hiện hành vi này có thể bị phạt tù tới 20 năm - luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội nhấn mạnh.

Bị can Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan điều tra

Về xử lý tài sản đã bị thu giữ trong vụ án hình sự, luật sư Lê Hồng Vân cho biết, vật chứng là chứng cứ quan trọng để chứng minh, buộc tội nên việc xử lý vật chứng rất được chú trọng trong toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Theo Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy;

Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy...

Những vật chứng do phạm tội mà có hoặc là công cụ phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ bị tịch thu sung vào công quĩ nhà nước. Đối với những vật chứng là tài sản hợp pháp của người khác, không liên quan đến tội phạm sẽ được trả lại.

Nếu vật chứng là tài sản hợp pháp của người bị hại, bị tội phạm xâm phạm đến cần phải được pháp luật bảo vệ thì sẽ trả lại cho bị hại hoặc buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả để trả lại cho người bị hại.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 164/2024/QH15 về thí điểm áp dụng các biện pháp để xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự, trong đó có biện pháp nộp tiền bảo đảm để hủy bỏ việc thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản.

Theo đó, trường hợp vật chứng, tài sản là bất động sản, tài sản gắn liền với đất, giấy tờ có giá, chứng khoán hoặc trang thiết bị, phương tiện, vật tư trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa mà thuộc quyền sở hữu, quản lý hợp pháp của người bị buộc tội hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan, nếu họ có nhu cầu khai thác, sử dụng và có văn bản đề nghị nộp tiền bảo đảm để nhận lại tài sản thì cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định, yêu cầu định giá đối với vật chứng, tài sản theo quy định của pháp luật và xem xét, ra quyết định cho người bị buộc tội hoặc tổ chức, cá nhân được nộp tiền bảo đảm để hủy bỏ việc thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa đối với vật chứng, tài sản đó…