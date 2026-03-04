Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai xuống thấp nhất 3 tháng, Bầu Đức đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu

Bầu Đức cho biết mục đích mua thêm cổ phiếu để tăng tỉ lệ sở hữu; phương thức mua là khớp lệnh trên sàn trong thời gian từ 9-3 đến 7-4.

Trước giao dịch, bầu Đức nắm giữ 304,95 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 24,06% vốn điều lệ.

Nếu hoàn tất giao dịch, ông sẽ nắm giữ tổng cộng 309,95 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 24,45% của Hoàng Anh Gia Lai.

Tính theo mức giá đóng cửa của cổ phiếu HAG ngày 4-3 là 15.900 đồng/cổ phiếu, trị giá thương vụ ước tính 79,5 tỉ đồng.

Bầu Đức đăng ký mua vào giữa bối cảnh giá cổ phiếu HAG ở vùng thấp trong 3 tháng qua dù kết quả kinh doanh của công ty ở mức kỷ lục.

Bầu Đức tại một sự kiện ở TP HCM

Trước đó, HAGL gây "bão" trên thị trường khi công thưởng Tết và tri ân người lao động lên 800 tỉ đồng gồm 160 căn hộ trị giá 500 tỉ đồng và lượng cổ phiếu ưu đãi trị giá 300 tỉ đồng.

Cũng trong dịp Tết vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu ở khu vực Tây Gia Lai được đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đến thăm và chúc Tết.

Báo cáo với đoàn công tác, bầu Đức cho biết năm 2025, HAGL đạt lợi nhuận sau thuế "kỷ lục" 2.243 tỉ đồng, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của HAGL đã chính thức vượt mốc tỉ đô khi chạm ngưỡng gần 27.000 tỉ đồng, tăng hơn 4.600 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm.

Năm 2026, HAGL đặt mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỉ đồng và hướng đến là doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Biến động giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua