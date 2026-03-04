Chứng khoán ngày 4-3: Rơi tự do gần 50 điểm rồi bật xanh, một cổ phiếu bất ngờ “tím lịm”

Khởi đầu phiên giao dịch 4-3, VN-Index mở cửa với một nhịp tăng hơn 10 điểm mang tính kỹ thuật, chạm mốc 1.833 điểm. Tuy nhiên, sau niềm vui ngắn áp lực bán nhanh chóng xuất hiện và ngày càng trở nên hung hãn.

Tâm lý nhà đầu tư trong nước bị đè nặng bởi các thông tin vĩ mô tiêu cực trên toàn cầu. Chiến sự tại Trung Đông chưa có bất kỳ dấu hiệu lắng dịu nào, làm dấy lên bóng ma về việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Các thị trường chứng khoán châu Á khiến sắc đỏ bao trùm. Đỉnh điểm là việc thị trường chứng khoán Hàn Quốc sụt giảm hơn 8%, buộc cơ quan quản lý nước này phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch tự động ("rút phích") trong vài phút để ngăn chặn đà bán tháo. Tuy nhiên, khi mở cửa trở lại, chỉ số Kospi và Kosdaq của Hàn Quốc vẫn giảm lần lượt 12% và 13%, mức giảm mạnh nhất thế giới trong ngày.

Phản ứng trước cú sốc này, chứng khoán Việt Nam lao dốc không phanh. Lực bán bất chấp giá lan rộng ra mọi nhóm ngành khiến VN-Index "bốc hơi" gần 40 điểm chỉ trong phiên sáng.

Bước sang phiên chiều, tình hình càng trở nên bi đát khi áp lực giải chấp (margin call) bắt đầu xuất hiện. Thị trường bị "dí" rất sâu, đẩy hàng loạt cổ phiếu rơi vào trạng thái giảm sàn hoặc cận sàn. Tâm điểm của đợt xả hàng tàn khốc này tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ ba "bank - chứng - thép" và bất động sản.

Sức ép khổng lồ đã đẩy VN-Index rơi tự do hơn 47 điểm, xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.766,86 điểm. Nếu tính từ đỉnh ngắn hạn, chỉ số này đã đánh mất hơn 114 điểm chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 3 phiên giao dịch.

Chứng khoán trong nước vừa trải qua những giờ phút căng thẳng khi VN-Index có lúc rơi tự do gần 50 điểm, sau đó lội ngược dòng thần kỳ

Khi ranh giới của sự tuyệt vọng bị phá vỡ, phép màu đã xảy ra. Vài phút trước 14 giờ, nhận thấy thị trường đã bị chiết khấu quá nhanh và quá sâu, một dòng tiền bắt đáy khổng lồ đã ồ ạt kích hoạt.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán, vốn nhạy bén nhất với xu hướng thị trường, đã trở thành lá cờ đầu trong cuộc khởi nghĩa. Nổi bật nhất là cổ phiếu VCI khi mã này hồi phục hình chữ V cực mạnh và đóng cửa trong sắc tím kịch trần với mức tăng 6,9%, đạt 40.850 đồng/cổ phiếu. Sự bứt phá của VCI đã lan tỏa sự hưng phấn sang SSI (+3,4%) và hàng loạt mã cùng ngành khác.

Hưởng ứng nhịp hồi, nhóm ngân hàng cũng nhanh chóng rút chân. "Ông lớn" BID bật tăng mạnh mẽ 4,7%, trong khi VCB cũng đóng góp sắc xanh 2,3% và CTG tăng 1,4%. Bên cạnh đó, nhóm năng lượng - dầu khí tiếp tục thể hiện sức mạnh bất chấp bão táp với PLX tăng 5,1% và GAS tăng 4,3%.

Khép lại phiên "tàu lượn" rớt tim, VN-Index lội ngược dòng thành công, đóng cửa tăng 5,13 điểm (tương đương 0,28%) lên mức 1.818,27 điểm.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là thanh khoản bùng nổ kỷ lục khi dòng tiền bắt đáy đụng độ dòng tiền cắt lỗ. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt con số khổng lồ 47.736,65 tỉ đồng, tương đương khối lượng khớp lệnh lên tới hơn 1,47 tỉ cổ phiếu. Điểm trừ duy nhất là khối ngoại vẫn miệt mài xả hàng với giá trị bán ròng lên tới 1.567,59 tỷ đồng.

Dù VN-Index xanh điểm, rổ VN30 vẫn ghi nhận mức giảm nhẹ 2,82 điểm, lùi về 1.956,53 điểm do sự phân hóa còn lớn. Tương tự, sàn HNX-Index giảm 2,16 điểm về 257,85 điểm.

Theo giới phân tích, phiên "rút chân" ngoạn mục ngày 4-3 đã thắp lên tia hy vọng về việc thị trường đã tìm thấy điểm cân bằng ngắn hạn quanh vùng 1.760 điểm, tạo tiền đề tâm lý tích cực hơn cho những phiên giao dịch sắp tới.