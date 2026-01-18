Bầu Đức kể về bức thư tay gửi ông Trần Bá Dương 'trị giá 2.000 tỷ'

Tại Lễ “Tri ân người lao động có nhiều cống hiến” diễn ra sáng 18/1, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã ôn lại những kỷ niệm về quãng thời gian đầy khó khăn của doanh nghiệp.

Theo ông Đức, năm 2006, HAGL là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Thời điểm đó, HAGL dồn lực đầu tư cho cây cao su.

Tới năm 2007, một tập đoàn của Singapore từng đầu tư 120 triệu USD vào HAGL và đặt niềm tin HAGL sẽ có lợi nhuận khoảng 500 triệu USD vào năm 2016 từ cây cao su.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố trên thị trường, giá cao su tại thời điểm đầu tư là 5.200 USD/tấn đã tụt xuống còn 1.100 USD/tấn lúc thu hoạch, khiến HAGL rơi vào tình cảnh cực kỳ khó khăn.

“Năm 2007-2008, tôi còn là người giàu nhất Việt Nam nhưng ngay sau đó tôi cũng là người nghèo nhất Việt Nam”, ông Đức kể lại.

Tới ngày 31/12/2016, sau khi đợi các ngân hàng chốt sổ của năm tài chính, vị Chủ tịch sinh năm 1962 này phải đứng ra công bố HAGL đã mất thanh khoản. “Nói mất thanh khoản nhưng thực sự là phá sản”, ông tiết lộ.

Năm 2016, HAGL có tổng nợ lên tới 36.000 tỷ và lỗ lũy kế 7.000 tỷ. Tập đoàn không có tiền trả lương cho người lao động khiến nhân sự nội bộ hoang mang. Ngân hàng không cho vay và người bên ngoài đánh giá tập đoàn không biết quản trị dẫn đến thất bại. “Đây là những điều mà cả đời tôi không bao giờ quên được”, bầu Đức cho hay.

Chủ tich HAGL Đoàn Nguyên Đức kể về bức thư tay gửi ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải. (Ảnh: T.C)

Trước những biến động lớn trên, HAGL chọn con đường tái cấu trúc, chấp nhận bán tất cả những gì bán được, bỏ các dự án tâm huyết từ bất động sản, thuỷ điện, bệnh viện, khách sạn… và chỉ chọn đi theo con đường duy nhất là nông nghiệp để trả nợ.

Bầu Đức thừa nhận, chính trong những lúc khó khăn nhất, ông có đội ngũ nhân sự cực kỳ trung thành. Tết năm 2026, nhiều nhân viên HAGL tại Lào không về quê hương ăn Tết mà quyết định ở lại nơi xứ người để trồng mới cây chanh dây, nhằm có dòng tiền trả lương cho cả tập đoàn.

“Làm sao tôi quên được những hình ảnh đó. Nếu không có những con người đó, HAGL đã bị xoá sổ dù cho ông Đức này có giỏi đến thế nào đi nữa”, Chủ tịch tập đoàn khẳng định và thừa nhận, HAGL đã gặp may trong chính lúc khó khăn nhất.

Năm 2018, bầu Đức chủ động viết thư tay gửi cho ông Trần Bá Dương (Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải - pv). Sau khi đọc thư, ông Dương gặp ông Đức vào một buổi chiều và đưa cho 2.000 tỷ đồng, thậm chí không cần một tờ giấy xác nhận.

“2.000 tỷ đó giúp HAGL có thể dần tái thiết tập đoàn. Nếu không có số tiền đó thì rất khó tái cấu trúc. Đây là chỗ phải trả ơn. Chúng ta phải biết ơn vì điều này”, ông Đức nhắc người lao động về mối ân tình năm xưa.

Sau đó, HAGL chuyển từ trồng cây chanh dây sang chuối. Theo thời gian, loại cây này đã “cứu” HAGL đến tận ngày hôm nay.

Hiện tại, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, khoản nợ của HAGL đã giảm từ 36.000 tỷ xuống còn 5.500 tỷ. Ngoài ra, khoản lỗ luỹ kế 7.000 tỷ đã không còn.

Tổng tài sản của doanh nghiệp là 27.000 tỷ, vốn chủ sở hữu là 13.000 tỷ, tương đương hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là khoảng 0,4-0,5. HAGL đã đạt lợi nhuận từ 2.500-2.800 tỷ trong năm tài chính 2025.

“Doanh nghiệp đang có tài chính tốt và tôi đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 là 4.000 tỷ đồng”, ông Đức nói và cảm ơn người lao động đã giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động kinh doanh sau gần 1 thập kỷ.

Do đó, Chủ tịch HAGL quyết định thưởng 160 căn hộ có trị giá từ 2-8 tỷ đồng tại một dự án của doanh nghiệp cho các nhân sự gắn bó và có đóng góp lớn cho công ty tại cả thị trường Campuchia, Lào và Việt Nam.