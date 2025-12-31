Chủ nợ mới của Hoàng Anh Gia Lai là ai?

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố thông tin về việc thay đổi trái chủ đối với lô trái phiếu phát hành năm 2016.

Theo đó, Ngân hàng BIDV đã chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ này cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) chi nhánh TPHCM. Thương vụ được thực hiện thông qua Hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐCNTP-BIDV-DATC ký kết ngày 29/12.

Đối tượng của giao dịch chuyển nhượng là toàn bộ lô trái phiếu HAG năm 2016 thuộc nhóm A, được định danh với mã trái phiếu HAGLBOND16.26. Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành vào ngày 30/12/2016 với kỳ hạn 10 năm. Ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/12/2026, đồng nghĩa với việc khoản nợ này còn đúng 1 năm nữa là đến hạn tất toán.

Tại thời điểm chuyển nhượng, khối lượng lưu hành ghi nhận là 3.876 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và áp dụng lãi suất thả nổi. Cụ thể, lãi suất phát hành được ghi nhận ở mức 9,7%/năm, kỳ hạn trả lãi định kỳ 3 tháng/lần

Tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực là ngày 29/12, BIDV không còn nắm giữ lô trái phiếu này. Thay vào đó, DATC đã kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời trở thành trái chủ duy nhất đối với toàn bộ số lượng trái phiếu nhóm A đang lưu hành của Hoàng Anh Gia Lai.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam trở thành chủ nợ mới của công ty bầu Đức làm Chủ tịch.

Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị HAG phối hợp cập nhật thông tin để triển khai các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của trái chủ theo đúng quy định pháp luật.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam là doanh nghiệp hạng đặc biệt với 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính, chuyên thực hiện chức năng tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng.

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành vào ngày 30/12/2016 - lúc HAG có gánh nặng tài chính khổng lồ - khi tổng nợ vay lên tới 36.000 tỷ đồng và HAG rơi vào tình trạng mất thanh khoản.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG - nhớ lại: “Nợ 36.000 tỷ đồng được coi là một con số khủng khiếp ở giai đoạn đó. Mất thanh khoản là nói một cách nhẹ nhàng nhưng thực sự lúc đó là tuyên bố phá sản. Bài toán đặt ra là làm thế nào? Rõ ràng HAG đã mất uy tín với bạn bè, anh em, đối tác, các tổ chức tài chính”.

Sau đó, HAG bước vào giai đoạn bán tài sản ồ ạt - bán tất cả những gì bán được, từ thủy điện, mía đường, dự án bất động sản đến cả tài sản quý nhất như Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai và chỉ giữ lại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Ngoài bán tài sản, HAG đã quyết định tái cấu trúc toàn diện, chuyển đổi cây trồng từ cao su sang cây ăn trái (chuối, sầu riêng) để có dòng tiền ngắn hạn.

Sau 10 năm tái cơ cấu, từ 36.000 tỷ đồng nợ vay, HAG hiện chỉ còn nợ khoảng 6.400 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu từ mức trên 2 lần nay chỉ còn 0,4 lần. Tài sản đảm bảo tăng lên rất nhiều. Từ chỗ lỗ lũy kế ngàn tỷ, bầu Đức giờ đây tự tin đặt mục tiêu lợi nhuận 2.000 tỷ đồng/năm và khẳng định con số này là “trong tầm tay”.