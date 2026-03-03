'Cần thận trọng khi mua mới cổ phiếu dầu khí lúc này'

Cuối tuần trước, khi chứng khoán "xanh vỏ, đỏ lòng" với chỉ số gần như đi ngang, nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các nhóm mang tính phòng thủ hoặc hưởng lợi từ yếu tố riêng lẻ. Trong đó, dầu khí nổi lên như tâm điểm thu hút dòng tiền với PVT tăng trần, bảng điện được phủ kín sắc xanh nhờ BSR, GAS, PVS, PVD, OIL...

Sáng nay, trong khi chứng khoán điều chỉnh mạnh, nhóm dầu khí lội ngược dòng. Sắc tím lan rộng với hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ như PVS, PLX, PVD, OIL, BSR, PVC...

Theo thống kê của Chứng khoán Thiên Việt (TVS), cổ phiếu dầu khí đã tăng 70,4% trong hai tháng đầu năm, trở thành ngành có hiệu suất tốt nhất trên thị trường. Mức tăng này giữ cách biệt lớn so với các nhóm mã khác như tài nguyên cơ bản (22,7%), dịch vụ tài chính (16,9%) hay bán lẻ (9,2%)...

Nhóm cổ phiếu dầu khí đạt hiệu suất tốt nhất toàn thị trường trong hai tháng đầu năm. Nguồn: TVS Research

Nói với VnExpress, ông Bùi Công Toàn, chuyên viên tư vấn của Chứng khoán VNDirect, cho rằng cổ phiếu nhóm dầu khí từ đầu năm tới giờ chia làm 3 động lực chính. Động lực đầu tiên liên quan tới việc thoái vốn Nhà nước của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (PVN), nổi bật là GAS, PLX, BSR... Sóng "thoái vốn" trở thành động lực tăng giá chính trong khoảng thời gian sau Tết. Bên cạnh đó, báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2025 tăng trưởng vượt bậc cũng tạo kỳ vọng cho nhà đầu tư.

Động lực tăng trưởng thứ ba, cũng là giai đoạn hiện tại, liên quan tới giá dầu thế giới khi căng thẳng giữa các nước Trung Đông diễn ra khá phức tạp. Khu vực này được xem là nơi nắm giữ "vàng đen" lớn nhất thế giới. Căng thẳng làm cho nguồn cung dầu sang châu Âu giảm mạnh, khiến giá dầu tăng, làm cho kỳ vọng về biên lợi nhuận của nhóm dầu khí tăng mạnh trong thời gian tới.

Cuối tuần trước, Mỹ và Israel tập kích Iran, khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Iran đã nhanh chóng mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại các nước Trung Đông. Mở cửa giao dịch sáng 2/3, dầu Brent có thời điểm tăng 9% lên 79,4 USD một thùng. Trước đó, trong phiên OTC, giá đã tăng 10% lên 80 USD, khiến giới phân tích không loại trừ kịch bản 100 USD sớm được ghi nhận.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chuyên viên phân tích Công ty cổ phần Đầu tư FinSuccess, cũng đồng tình rằng chiến sự Trung Đông rõ ràng đang tạo ra tác động đáng kể lên kỳ vọng nguồn cung dầu và trở thành chất xúc tác trực tiếp cho nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng trong ngắn hạn. Mặt bằng giá dầu cao hơn có thể hỗ trợ biên lợi nhuận, song song đó, cũng giúp củng cố kỳ vọng về tiến độ triển khai các dự án thượng nguồn và hạ tầng khí, qua đó cải thiện triển vọng đơn hàng và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan.

Nhà đầu tư đang theo dõi một số cổ phiếu ngành dầu khí trong phiên giao dịch sáng 2/3. Ảnh: Tất Đạt

Trước bối cảnh trên, chuyên gia VnDirect dự đoán trong ngắn hạn sẽ có "dòng tiền đầu cơ cực mạnh" với nhóm cổ phiếu dầu khí. Phản xạ đầu tiên của thị trường thường là khi có chiến tranh xảy ra, giá dầu tăng, kéo theo cổ phiếu dầu khí đi lên. Đây từng là công thức quen thuộc trong quá khứ.

Tuy nhiên, ông Toàn cho rằng bối cảnh hiện tại đã khác. Thông tin lan truyền rất nhanh, dòng tiền phản ứng gần như tức thì. Khi một câu chuyện đã trở nên quá phổ biến, phần lớn kỳ vọng thường đã được phản ánh vào giá. Do đó, nếu tham gia sau nhịp tăng đầu tiên, biên lợi nhuận của nhà đầu tư sẽ không nhiều, thậm chí dễ rơi vào trạng thái "đu đỉnh". Hơn nữa, nhóm dầu khí đã có nhịp tăng mạnh trước đó, nên vùng giá hiện tại không còn thực sự hấp dẫn để mở vị thế mới.

"Trong đầu tư có một nguyên tắc quan trọng: Điều gì quá rõ ràng thì thường không còn là cơ hội lớn", chuyên gia này lưu ý.

Ông khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân cần bình tĩnh đánh giá lại cơ hội và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp, tránh tình trạng giá cổ phiếu tăng mạnh trong khi hiệu quả kinh doanh cốt lõi không được cải thiện. Dòng tiền đầu cơ sẽ khiến giá cổ phiếu tăng mạnh, tuy nhiên, cần thận trọng khi định giá nhóm dầu khí không còn rẻ và rủi ro liên quan tới thị trường tài chính toàn cầu sau những căng thẳng chính trị hiện tại.

Tương tự, bà Thanh Nhàn cũng lưu ý đây chưa phải là tác động cơ bản đủ lớn để toàn bộ nhóm dầu khí được định giá lại ngay lập tức, chưa kể giai đoạn vừa qua nhóm này đã có nhịp tăng mạnh và định giá đang neo khá cao. Vì vậy, dư địa tăng thêm còn phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản khác.

Theo bà, nếu căng thẳng còn kéo dài trong vài ngày tới và rủi ro gián đoạn nguồn cung tiếp tục được thị trường định giá, nhóm dầu khí nhiều khả năng vẫn giữ được quán tính tăng. Ngược lại, nếu diễn biến hạ nhiệt nhanh, dòng tiền đầu cơ cũng có thể rút ra khá nhanh và khiến giá cổ phiếu điều chỉnh trở lại.

"Muốn tham gia nhóm dầu khí lúc này, điều quan trọng nhất là phải tách bạch giữa doanh nghiệp hưởng lợi ngắn hạn từ tâm lý chiến sự và doanh nghiệp thực sự hưởng lợi dài hạn nếu mặt bằng giá dầu duy trì ở mức cao hơn", chuyên gia FinSuccess nhấn mạnh.

Theo bà Nhàn, không phải cổ phiếu dầu khí nào tăng cũng đồng nghĩa với triển vọng lợi nhuận cải thiện tương ứng. Bà ví dụ với PVD, điều cần theo dõi là giá thuê giàn khoan có thực sự tăng hay không; với BSR, yếu tố quan trọng hơn lại là crack spread (chênh lệch giá dầu thô và sản phẩm lọc); còn với PVS, câu chuyện nằm nhiều ở backlog (giá trị hợp đồng tồn đọng) và tiến độ triển khai các dự án mới. Nói cách khác, giá dầu tăng chỉ là điều kiện cần, còn khả năng chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mới là điều kiện đủ.

"Cần thận trọng khi tham gia mua mới nhóm dầu khí ở giai đoạn này", chuyên gia lưu ý.