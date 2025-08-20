Có nên bán vàng, đổ tiền vào chứng khoán?

Hiện tại, giá vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất từ trước đến nay 125 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm đến hiện tại, giá vàng tăng hơn 40 triệu đồng/lượng.

Chị Minh Hoa (phường Định Công, Hà Nội) cho biết có 2 cây vàng SJC mua từ đầu tháng 5 với giá 120 triệu đồng/lượng. “Mặc dù giá đã tăng lên mức kỷ lục nhưng mức lợi nhuận trong khoảng hơn 3 tháng chỉ gần 10 triệu đồng, không như kỳ vọng nên tôi quyết định chốt lời”, chị Hoa nói.

Chị Hoa phân trần không thể chờ đến lúc giá lên mức 130 - 150 triệu đồng/lượng như dự đoán, vì không biết chờ đến bao giờ. “Thời điểm này, tôi thấy chứng khoán liên tục lập đỉnh nên băn khoăn không biết đem hết số tiền bán vàng chuyển sang kênh đầu tư này có lãi hơn không?”, chị Hoa cho hay.

Kênh đầu tư chứng khoán đang hấp dẫn nhà đầu tư vì liên tục lập đỉnh.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho biết, giá vàng trong nước chạm đỉnh 125 triệu đồng/lượng. Ngoài chịu ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng còn bởi nguồn cung có phần hạn hẹp, do nhiều năm qua các doanh nghiệp không được cấp phép nhập vàng nguyên liệu.

Thủ tướng đã chỉ đạo kéo chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới về quanh mức 1-2%, song nhiều tháng qua, giá vàng trong nước chưa thể giảm về mức này.

"Nhà đầu tư vàng tránh mua đuổi, vì sẽ rất rủi ro và có khả năng phải "đu đỉnh"", ông Phương cảnh báo và nói thêm rằng, nhà đầu tư nên chốt lời nếu cảm thấy có lãi. Khi giá tăng lên đỉnh thì càng không phải là thời điểm lý tưởng để mua vàng, đặc biệt là kiểu "lướt sóng", vì có nhiều yếu tố rủi ro. Nếu xác định đầu tư dài hạn trên một năm, nhà đầu tư có thể mua vàng dần dần, từng phần nhỏ theo kiểu trung bình giá.

Trên thực tế, khi giá vàng tăng, người mua sẽ có tâm lý "xuống tiền" mua theo cảm xúc mà không dựa trên những phân tích mang tính kỹ thuật hay các yếu tố kinh tế. Thực tế cho thấy, không ít nhà đầu tư từng rơi vào cảnh thua lỗ nặng, vì thiếu kiến thức, kinh nghiệm.

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đánh giá, đà tăng mạnh thị trường chứng khoán trong hai tháng qua đã khiến mặt bằng định giá thị trường tăng đáng kể so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý II với nhiều gam màu tích cực, cộng thêm nhịp điều chỉnh ngắn của thị trường vào cuối tháng 7, P/E (giá thị trường của cổ phiếu/thu nhập trên một cổ phiếu) của thị trường quay trở lại vùng hấp dẫn.

Mức định giá này hiện tại vẫn khá tốt khi đang chiết khấu khoảng 9,6% so với mức trung bình 10 năm.

VNDIRECT kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của công ty phân bổ trên một cổ phiếu thông thường đang được lưu hành ở trên thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE sẽ đạt khoảng 20 - 22% trong năm 2025, tương ứng P/E dự phóng năm 2025 của VN-Index đang ở mức khoảng 13 lần. Mức định giá hấp dẫn sẽ giúp Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam ghi nhận tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) là 13,6%, con số vượt trội so với các thị trường khác trong khu vực. Theo VNDIRECT, bức tranh kết quả kinh doanh tích cực sẽ là nền tảng quan trọng giúp thị trường chứng khoán duy trì xu hướng tăng ổn định trong trung và dài hạn.

Từ 9-12 tháng tới, VNDIRECT duy trì quan điểm lạc quan, với kịch bản cơ sở VN-Index có thể tiến tới vùng 1.850-1.900 điểm. Các động lực chính gồm khả năng nâng hạng thị trường, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc, từ đó tạo nền tảng cho sự cải thiện định giá và củng cố niềm tin nhà đầu tư.