Chiến sự ở Trung Đông bắt đầu tác động đến thị trường xăng dầu Việt Nam

Chiều 2-3, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết mức chiết khấu từ các đầu mối và kho phân phối đồng loạt giảm về 0 đồng/lít, khiến hoạt động kinh doanh rơi vào khó khăn.

Cụ thể, từ 15 giờ 40 phút cùng ngày, PVOIL Vũng Tàu thông báo chiết khấu tại kho Vũng Tàu và Nhà Bè giảm về 0 đồng/lít đối với xăng RON 95, xăng E5 và dầu DO.

Trước đó, từ 14 giờ 30 phút, Công ty CP An Phát Petro cũng điều chỉnh chiết khấu tại kho An Phát (Nghi Sơn) về 0 đồng với các mặt hàng xăng dầu. Trong khi đó, khách lấy hàng tại kho Hải Phòng được áp dụng mức chiết khấu 10 đồng/lít từ 15 giờ 30.

Nhà phân phối Vĩnh Long Petro thông báo tạm ngưng nhận đơn hàng xăng RON mức 3 và dầu DO 0,05S mức 2 kể từ 16 giờ 11 phút ngày 2-3 cho đến khi có thông báo mới. Doanh nghiệp này cũng đề nghị các khách hàng đã đặt hàng chuyển khoản trong ngày để giữ hàng, do nguồn cung hạn chế và mức chiết khấu thay đổi liên tục, không hỗ trợ giữ kho.

Tương tự, MB PETRO cho biết từ 15 giờ 30 phút ngày 2-3, kho PETEC (Đình Vũ) và kho Việt Trì áp dụng mức chiết khấu 0 đồng. Công ty Phú Hưng cũng thông báo từ ngày 3-3, các kho PETEC (Đình Vũ), Hải Linh (Hải Phòng) và Hải Linh (Bắc Ninh) sẽ đồng loạt về mức chiết khấu 0 đồng.

Cây xăng kêu trời vì chiết khấu 0 đồng

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát, cho biết tuần trước mức chiết khấu vẫn đạt 300-400 đồng/lít, đến sáng 2-3 giảm còn 100 đồng/lít và từ sau 15 giờ cùng ngày đã về 0 đồng. "Doanh nghiệp muốn đặt hàng cũng phải chờ, chưa rõ khi nào có hàng giao" - ông phản ánh.

Theo các doanh nghiệp bán lẻ, trong buổi sáng cùng ngày, họ không thể mua hàng trực tiếp từ đầu mối mà phải mua lại từ các nhà phân phối hoặc cửa hàng khác với sản lượng hạn chế. Sang buổi chiều, nguồn cung từ các kênh này cũng thu hẹp.

Ông Văn Công Thất, Giám đốc Công ty Xăng dầu KNJ Kim Ngọc, cho biết với mức chiết khấu 0 đồng, mỗi cửa hàng xăng dầu có thể lỗ khoảng 4 triệu đồng/ngày do vẫn phải gánh chi phí vận hành, nhân công, điện nước. Theo ông, cần có giải pháp để đảm bảo mức chiết khấu tối thiểu, giúp doanh nghiệp bán lẻ duy trì hoạt động ổn định.

Cũng trong ngày 2-3, Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí (PVGas Trading) – đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam – phát đi thông báo khẩn gửi khách hàng khu vực miền Nam về việc phát sinh tình huống bất khả kháng, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng LPG nhập khẩu trong tháng 3 và tháng 4.

Theo PVGas Trading, nguyên nhân thứ nhất xuất phát từ việc nhà cung cấp quốc tế tuyên bố bất khả kháng sau sự cố sập cầu dẫn tại cơ sở NGL Juaymah (Saudi Aramco) ngày 23-2. Sự cố này làm gián đoạn nguồn cung propane và butane theo các hợp đồng đã ký, đồng thời khiến toàn bộ các lô hàng LPG dự kiến giao về kho lạnh Thị Vải/Điểm Điền có khả năng tạm dừng đến ngày 10-3.

Nguyên nhân thứ hai liên quan đến chiến sự tại Trung Đông, ảnh hưởng đến hành trình tàu chở LPG lạnh qua eo biển Hormuz. Đến chiều 2-3, ít nhất 2 tàu VLCC bị trúng tên lửa khi đi qua khu vực này. Một số cơ sở sản xuất NGL/LPG của các nhà cung cấp cũng bị tấn công, gây thiệt hại nghiêm trọng. Vì lý do an toàn, các chuyến tàu LPG lạnh từ Trung Đông dự kiến giao hàng từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 hiện chưa có kế hoạch cụ thể.

Trước diễn biến trên, PVGas Trading cho biết buộc phải giảm tiến độ giao hàng nhập khẩu đến ngày 10-3 và tạm thời chưa thể xác định khả năng cung ứng sau thời điểm này. Doanh nghiệp đang khẩn trương làm việc với đối tác để tìm nguồn hàng thay thế, song thừa nhận thị trường khu vực đang khan hiếm, việc thu xếp nguồn bổ sung gặp nhiều khó khăn.

PVGas Trading đề nghị khách hàng chủ động cân đối phương án tiêu thụ và tìm kiếm nguồn thay thế, đồng thời cam kết sẽ cập nhật thông tin sớm nhất khi có diễn biến mới.