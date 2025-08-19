Đội mưa xếp hàng chờ mua 1 chỉ vàng ở Hà Nội, khách vẫn tự tin ‘sẽ còn lên nữa'

Sáng 19/8, bất chấp trời mưa lớn và giá vàng lập đỉnh 125 triệu đồng/lượng, hàng trăm người dân vẫn xếp hàng mua vàng tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Dù các chuyên gia liên tục khuyến cáo người dân thận trọng trước việc giá vàng tăng quá cao, nhưng dường như điều đó không làm giảm đi sức nóng của thị trường.

Lúc 9h45, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng Rồng Thăng Long ở mức 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). SJC công bố giá vàng miếng SJC ở mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua - bán). Các cửa hàng vàng giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua 1 chỉ trong sáng nay.

Nhiều người xếp hàng chờ tới lượt mua vàng. Ảnh: Duy Anh

Theo ghi nhận, phần lớn người dân đến giao dịch để mua vàng, lượng bán ra chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Khách chủ yếu tập trung ở một số thương hiệu lớn, trong khi nhiều cửa hàng nhỏ gần như vắng bóng người mua.

Đi mua vàng từ sáng sớm, bà Vân (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, nghe thông tin giá vàng tăng mạnh nên bà đi sớm để mua. Chiều qua, bà rút sổ tiết kiệm hơn 100 triệu đồng để hôm nay đi mua vàng.

Tuy nhiên, do cửa hàng chỉ bán 1 chỉ/người nên bà nhờ thêm người nhà đến cùng để lấy số. “Cứ tưởng sáng nay mưa ít người đi mua, ai ngờ đến sớm vẫn phải xếp hàng. Biết thế mua sớm mấy hôm trước thì tiết kiệm được ít tiền”, bà Vân tiếc nuối.

Do nguồn cung hạn chế, mỗi khách hàng chỉ được mua 1 chỉ vàng. Ảnh: Duy Anh

Chị Mai (một nhà đầu tư có kinh nghiệm) cho biết chị thường xuyên xếp hàng mua vàng để tích lũy. Từ đầu năm đến nay, nhờ mua vàng mà chị đã có khoản lời đáng kể. Dù không mua được số lượng lớn, nhưng với việc tích góp 1-2 chỉ mỗi lần, chị đã sở hữu số vàng khá lớn. Có hôm, chị phải nhờ 3-4 người thân đến xếp hàng cùng để mua.

“Giá vàng lên cao thì có lo, nhưng tôi tin sẽ còn lên nữa”, chị Mai nói. Chị dự đoán giá vàng có thể tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm nên mua vào vẫn có lời. So với gửi tiết kiệm, mua vàng vẫn là kênh hấp dẫn với những nhà đầu tư như chị.

Anh Trần Văn Nam (một nhân viên văn phòng) chia sẻ, anh đã theo dõi giá vàng suốt mấy tháng nay. Mặc dù giá đã ở mức rất cao, nhưng những tín hiệu từ kinh tế thế giới cho thấy vàng vẫn là kênh đầu tư tiềm năng.

Trong khi người dân vẫn đổ xô mua vàng bất chấp rủi ro, các chuyên gia cảnh báo việc đầu tư theo cảm xúc có thể khiến nhà đầu tư cá nhân chịu thiệt lớn nếu giá đảo chiều.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng thị trường vàng trong nước không liên thông với thế giới, trong khi nguồn cung hạn chế. Chính sự khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh, dù giá vàng thế giới có lúc giảm.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT FinPeace, việc quyết định đầu tư chỉ khi thấy giá vàng tăng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu mua ở mức đỉnh, giá có thể giảm xuống 100 triệu hoặc tăng lên 150 triệu. Đầu tư theo cảm xúc thị trường mà không có kế hoạch dài hạn dễ khiến nhà đầu tư cá nhân gặp rủi ro lớn.

Trước biến động khó lường của giá vàng, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu lưu ý các nhà đầu tư và người dân hết sức thận trọng:

“Khi giá vàng tăng cao, lực bán sẽ xuất hiện để chốt lời, tạo ra các đợt giảm sâu bất ngờ. Những người mua vào ở vùng giá cao dễ rơi vào thế bất lợi. Đầu tư vào vàng lúc này có thể gặp nhiều rủi ro, cần cân nhắc kỹ”, ông cảnh báo.