Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/12: Giá USD "chợ đen" giảm không ngừng

Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/12) thế giới trượt khỏi ngưỡng 98 điểm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co trong biên độ hẹp, hiện trượt xuống dưới ngưỡng 98 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Dù vậy, đồng tiền Mỹ giữ đà suy yếu từ khi Cục Dự trữ Liên bang công bố quyết định cắt giảm lãi suất vào tuần trước, và dự báo một đợt giảm khác trong năm 2026, bất chấp việc các nhà hoạch định chính sách vẫn còn chia rẽ và chờ đợi thêm thông tin rõ ràng về kinh tế.

Với điều này, các nhà giao dịch đang chờ đợi việc công bố một số dữ liệu quan trọng, cũng như các bài phát biểu từ các thành viên chủ chốt của Fed để có hướng dẫn về lộ trình lãi suất có thể xảy ra trong năm tới.

"Điểm nhấn là việc công bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 11 vào ngày mai," các nhà phân tích tại ING cho biết trong một báo cáo. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,5%. Bất kỳ dữ liệu nào yếu hơn dự kiến ở đây có thể đẩy nhanh thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed.

"Chúng tôi cũng quan tâm đến các bài phát biểu quan trọng của Fed và đặc biệt là liệu các nhân vật chủ chốt có thấy có khả năng cắt giảm thêm hay không. Chúng ta sẽ nghe từ Chủ tịch Fed New York John Williams," ING nói thêm.

Nguyên nhân do ông ấy đã có ảnh hưởng trong việc chuyển dịch kỳ vọng thị trường theo hướng ôn hòa trước đợt cắt giảm lãi suất của Fed tuần trước.

Cũng đáng chú ý sẽ là bất kỳ tin tức nào về việc bổ nhiệm Chủ tịch Fed tiếp theo, với nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed hiện tại ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết vào hôm cuối tuần trước rằng, ông đang nghiêng về cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh hoặc Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett để lãnh đạo ngân hàng trung ương vào năm tới.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/12) trong nước tiếp đà giảm

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.144 VND/USD, giảm nhẹ 4 đồng so với chốt phiên tuần trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.884 - 26.401 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.941 - 26.355 VND/USD, không biến động cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 16/12. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.088 - 26.398 VND/USD, giảm 3 đồng cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Còn "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.110 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.398 VND/USD, giảm 11 đồng chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.056 - 26.398 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại ACB đang niêm yết giá USD ở 26.120 - 26.398 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.173 - 27.332 đồng/USD, giảm 59 đồng chiều mua và 39 đồng chiều bán.