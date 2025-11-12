Đồng USD suy yếu khi thị trường lao động Mỹ “gặp gió ngược”

Theo ADP Research, trong 4 tuần kết thúc ngày 25/10, khu vực tư nhân của Mỹ đã mất trung bình 11.250 việc làm mỗi tuần. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang yếu đi sau nhiều tháng tăng trưởng chậm.

Diễn biến này khiến giới đầu tư bớt tin tưởng vào khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ. “Khi chính phủ đóng cửa, dòng tin tức kinh tế gần như bị tắt nghẽn. Nhưng khi hoạt động trở lại, nhiều ‘vết nứt’ trong nền kinh tế sẽ lộ rõ hơn”, ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng tại Bannockburn Global Forex (New York), nhận định.

Sau đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử, Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận nhằm tái mở cửa chính phủ liên bang, chấm dứt bế tắc kéo dài nhiều tuần khiến hàng trăm nghìn nhân viên bị hoãn lương và nhiều chương trình phúc lợi bị gián đoạn.

Dự luật dự kiến sẽ được Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua và trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Khi chính phủ hoạt động trở lại, các cơ quan thống kê như Cục Thống kê Lao động (BLS) sẽ công bố hàng loạt dữ liệu bị trì hoãn, bao gồm báo cáo việc làm tháng 9 (dự kiến vào ngày 18 hoặc 19/11), theo dự báo của Goldman Sachs.

Giới đầu tư nói gì về triển vọng đồng bạc xanh?

Từ giữa tháng 9, đồng USD từng phục hồi khi các nhà giao dịch đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ cắt giảm lãi suất do kỳ vọng tăng trưởng kinh tế khả quan hơn. Tuy nhiên, tâm lý tích cực này đang phai dần.

Ngày 11/11, đồng euro tăng 0,29% lên mức 1,159 USD, vượt đường xu hướng giảm duy trì từ giữa tháng 9, trong khi chỉ số USD Index giảm 0,24% xuống 99,39 điểm.

Ông Chandler cho biết: “Tâm lý cơ bản với đồng USD vẫn tiêu cực. Thị trường bắt đầu tin rằng chu kỳ thắt chặt của Fed đã gần kết thúc”.

ECB và Fed đang đi theo hai hướng khác nhau?

Các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất đến năm 2027, trong khi Fed có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo thị trường hợp đồng tương lai, khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 hiện ở mức 67%. Sự khác biệt trong chính sách này giúp đồng euro được hỗ trợ mạnh hơn, góp phần đẩy USD giảm giá. Trong khi đó, yên Nhật cũng tăng nhẹ 0,06%, đạt 154,06 yên/USD.

Bảng Anh gần như đi ngang sau khi dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Anh tăng, còn tăng trưởng lương giảm trong quý III – dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm nước này đang “hạ nhiệt”. Trên thị trường tiền số, Bitcoin giảm 2,28% xuống còn 103.198 USD, theo dữ liệu giao dịch ngày 11/11. Do thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa nhân dịp Ngày Cựu chiến binh, khối lượng giao dịch ngoại hối trong ngày tương đối thấp.