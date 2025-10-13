Chứng khoán thăng hoa sau nâng hạng, chuyên gia dự báo đà tăng chưa dừng lại

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại một tuần giao dịch bùng nổ với mức tăng hơn 100 điểm (tăng 6,18%), phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư sau thông tin FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường Việt Nam.

Dòng tiền lan tỏa khá đồng đều giữa các nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng và bất động sản. Trong đó, nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, với VRE tăng 23,21%, VHM tăng 23%, góp phần đáng kể vào đà tăng mạnh mẽ của chỉ số. Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường sau giai đoạn thận trọng.

Tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan hơn

CTCK Vietcombank (VCBS) cho biết, VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Marubozu trắng, tăng hơn 31 điểm nhờ động lực mạnh mẽ từ nhóm Vingroup.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số đang vận động trên đường Tenkan của mây Ichimoku, đồng thời các chỉ báo MACD và RSI đều hướng lên – củng cố xu hướng tăng ngắn hạn.

VCBS kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục chinh phục các vùng điểm cao hơn trong tuần tới, khi thanh khoản mua chủ động duy trì tích cực.

CTCK Thiên Việt (TVS) giữ quan điểm lạc quan, cho rằng VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng và có thể hướng tới vùng 1.800 điểm, được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III/2025 khả quan.

TVS lưu ý, thanh khoản phiên 10/10 cao hơn trung bình 10 phiên gần nhất, phản ánh lực cầu cải thiện. Do đó, nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu hiện tại, đồng thời theo dõi phản ứng của thị trường trong các phiên kế tiếp.

Trong khi đó, CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhấn mạnh, việc FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam là "sự kiện lịch sử" của thị trường. Cùng với tăng trưởng GDP quý III/2025 đạt mức cao, kỳ vọng GDP cả năm vượt 8%, đây là bước chuyển mình quan trọng của nền kinh tế cũng như TTCK Việt Nam.

SHS nhận định, tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan hơn, dòng tiền cải thiện rõ rệt và bắt đầu chọn lọc cơ hội đầu tư mới dựa trên định giá hợp lý và kết quả kinh doanh quý III/2025 khả quan.

Theo đó, SHS khuyến nghị nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỉ trọng cổ phiếu, tận dụng hiệu ứng nâng hạng và xu hướng tăng trưởng cuối năm.

VN-Index vẫn còn dư địa tăng

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), hiệu ứng nâng hạng thị trường thường tạo ra tác động tích cực trong khoảng 3 tháng sau khi công bố.

Ông Minh cho rằng, đà tăng hiện tại của VN-Index chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể duy trì trong ngắn hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là tác động cấu trúc và chất lượng mà việc nâng hạng mang lại.

Vị chuyên gia nhận định sự tham gia của các quỹ toàn cầu với tiêu chuẩn quản trị khắt khe sẽ buộc doanh nghiệp niêm yết phải nâng cấp chuẩn mực quản trị, minh bạch thông tin, từ đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Liên quan đến quá trình đánh giá của FTSE Russell, ông Minh cho rằng tổ chức này có thể đang theo dõi thêm tác động từ quy định mới về mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài, được Ngân hàng Nhà nước ban hành vào nửa cuối tháng 9/2025.

"Các cải cách diễn ra khá sát thời điểm đánh giá, nên FTSE Russell có thể cần thêm thời gian để quan sát hiệu quả thực tế", ông nói.

Tính từ đầu năm, khối ngoại đã bán ròng hơn 100.000 tỷ đồng, nối tiếp xu hướng 3 năm liên tiếp rút vốn (năm 2024 hơn 93.000 tỷ đồng, năm 2025 hơn 110.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo ông Minh, áp lực này không bắt nguồn từ câu chuyện nâng hạng, mà chủ yếu do chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ.

"Áp lực rút vốn vẫn còn, nhưng sẽ dần thu hẹp trong những tháng cuối năm", ông cho biết. Cụ thể, chênh lệch lãi suất đang thu hẹp khi Fed được dự báo sẽ giảm lãi suất thêm 2 lần, trong khi tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh sau ba năm bán ròng, phần lớn còn lại là nhà đầu tư chiến lược nắm giữ dài hạn.

Ngoài ra, lượng FDI và kiều hối dồi dào trong quý IV/2025 sẽ góp phần ổn định tỉ giá, qua đó giảm áp lực rút vốn của khối ngoại.

VN-Index đã vượt mốc 1.700 điểm với thanh khoản cải thiện rõ rệt. Ông Minh đánh giá, định giá thị trường hiện không còn rẻ nhưng vẫn ở mức hợp lý.

Ông Minh cho rằng thị trường vẫn còn dư địa tăng trong trung và dài hạn, đặc biệt khi các yếu tố vĩ mô duy trì ổn định và kỳ vọng nâng hạng trở thành hiện thực.

Về nhóm ngành, ông Minh khuyến nghị VN30, ngân hàng, bất động sản, hàng không, sản xuất thực phẩm và bán lẻ là những lĩnh vực có nền tảng cơ bản tốt, hưởng lợi trực tiếp từ đà phục hồi kinh tế.