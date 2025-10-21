Nên bán ra hay mua vào cổ phiếu sau phiên chứng khoán giảm kỷ lục?

Kết quả thanh tra về trái phiếu kết hợp khối ngoại bán ròng mạnh đã khiến nhà đầu tư đua lệnh bán tháo, làm chứng khoán giảm gần 95 điểm, tương đương 5,47% trong phiên 20/10. VN-Index xuyên thủng hàng loạt mốc hỗ trợ quan trọng để xuống 1.636 điểm. Tính theo giá trị tuyệt đối, đây là phiên giảm sâu nhất lịch sử.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về tiêu cực với 325 mã giảm, trong đó có 108 mã nằm sàn với hàng chục mã "trắng" bên mua. Thanh khoản tăng gần 27% so với phiên trước song chủ yếu xuất phát từ lực thoát hàng ồ ạt, không phải tín hiệu của dòng tiền bắt đáy.

Ông Vũ Thành Huy, Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư của FinSuccess, cho rằng thị trường phản ứng có phần thái quá khi giảm theo tin tức. Do đó, đây có thể là cơ hội tốt để giải ngân vào các cổ phiếu tiềm năng. Chuyên gia FinSuccess nêu quan điểm chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn và những nhịp giảm lớn sẽ là cơ hội. Tuy nhiên để biết nên hành động ra sao, trước tiên nhà đầu tư cần xem lại vị thế tài khoản của mình.

Nếu có tỷ lệ tiền mặt lớn, nhà đầu tư có thể chọn ra các cổ phiếu cơ bản tốt và mua vào dần khi thị trường tiếp tục giảm. Thông thường một nhịp điều chỉnh lớn trong xu hướng tăng rơi vào khoảng 10-15%.

Nhà đầu tư đang sử dụng đòn bẩy cao cần ưu tiên sự an toàn của tài khoản hơn, nên có thể cân nhắc hạ một phần margin nếu cần thiết và tái cơ cấu danh mục vào các cổ phiếu tốt, có khả năng hồi phục nhanh hơn thị trường. Những cổ phiếu này thường có thanh khoản tốt, mức độ biến động (beta) cao và thuộc nhóm ngành mang tính chu kỳ nhiều hơn.

Ông Huy cho biết thêm FinSuccess vẫn đang duy trì 10% tiền mặt cho các khách hàng ủy thác. Họ sẽ lên chiến lược tái cơ cấu và mua vào các cổ phiếu tiềm năng trong thời gian tới.

Nhà đầu tư đang quan sát diễn biến thị trường tại trụ sở của một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Tương tự, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Phó giám đốc Phân tích cổ phiếu, Chứng khoán ASEAN, cho rằng phiên "cú rơi" này sẽ là cơ hội để thị trường xuất hiện nhịp tăng mới. Chuyên gia nhận định bức tranh tươi sáng của vĩ mô sẽ là một động lực đáng kể cho chỉ số, cùng với những cải thiện của thị trường sau nâng hạng. Hôm 19/10, Thủ tướng chia sẻ GDP năm nay nhiều khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 8% và có thể đi lên hai chữ số trong năm sau.

Với nhóm nhà đầu tư đã mua cổ phiếu giá cao và đang lỗ trong ngắn hạn, ông Tâm khuyến nghị có thể bán bớt một phần ngay đầu phiên 21/10, sau đó chờ hồi phục để canh xử lý tài khoản. Song chuyên gia này lưu ý không bán đuổi bằng mọi giá.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc điều hành bộ phận Môi giới khách hàng tổ chức và Tư vấn đầu tư của Chứng khoán SBB (SBBS), cho rằng những phiên bị bán mạnh thanh lọc hệ thống, giảm áp lực margin và tạo mặt bằng giá hấp dẫn hơn. Sau khi bên bán đã cạn lực, bên mua sẽ quay lại mạnh mẽ hơn. Theo ông, khi các cổ phiếu giảm đồng loạt 5-7%, nhà đầu tư sẽ có cơ hội cơ cấu danh mục, chuyển từ mã đầu cơ sang nhóm có cơ bản tốt.

"Thị trường có thể còn chịu áp lực bán kỹ thuật trong một hai phiên tới, nhưng nhìn chung, đây không phải giai đoạn rủi ro hệ thống", ông Anh Đức nói và nhấn mạnh nhà đầu tư cần tránh bán tháo.

Trong bối cảnh thị trường đang rơi vào trạng thái nhạy cảm với áp lực bán lan rộng và tâm lý bi quan chi phối, Chứng khoán Beta (BSI) cho rằng nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro, thay vì hành động theo cảm xúc. "Dù VN-Index đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, song đây không phải thời điểm phù hợp để hoảng loạn bán tháo", nhóm phân tích này nhấn mạnh.

Chiến lược hợp lý là duy trì tỷ trọng tiền mặt cao, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư có thể tranh thủ đánh giá lại danh mục, loại bỏ các mã yếu kém, chỉ giữ lại cổ phiếu nền tảng tốt, ít chịu ảnh hưởng tiêu cực từ biến động ngắn hạn.