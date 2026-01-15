Cổ phiếu lớn bị chốt lời, VN-Index giảm gần 30 điểm

Thị trường đã gặp áp lực chốt lời mạnh sau khi VN-Index lập đỉnh mới trên mốc 1.900 điểm với 2 phiên giảm liên tiếp.

Trong phiên hôm nay, thị trường tiếp tục mở cửa dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Không chỉ các cổ phiếu nhà Vingroup, hôm nay, nhóm ngân hàng cũng bị bán mạnh.

Trong phiên sáng, VN-Index chốt phiên với mức giảm lên tới 42,71 điểm (-2,25%) xuống 1.851,73 điểm. Nhóm VN30 là tác nhân chính khiến thị trường giảm mạnh khi chốt phiên giảm tới 40,5 điểm, với 22 mã giảm và chỉ còn 7 mã tăng. Trong đó, VHM giảm tới 6,9%, BID giảm về sát giá sàn; VIC giảm 5,4%, VCB giảm 4,1%.

HNX-Index sáng nay cũng giảm 1,16 điểm (-0,46%), xuống 252,16 điểm. Riêng UPCoM-Index tăng 1,39 điểm (+1,11%), lên 126,28 điểm.

Nhà đầu tư chốt lời mạnh cổ phiếu ngân hàng, Vingroup

Sang đến phiên chiều, lực cầu xuất hiện ở một số cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu dầu khí đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Trong đó, STB, HDB bất ngờ tăng vọt lên giá trần. Ngược lại, các mã tăng mạnh trước đó hôm nay tiếp tục bị bán mạnh. BID cuối phiên bị đẩy xuống giá sàn; VCB giảm 5,4%; CTG giảm 3,5%; TCB giảm 2,5%...

Dầu khí ngoại trừ PLX giữ được giá trần thì hôm nay nhiều mã tiếp tục bị chốt lời. Trong đó GAS giảm mạnh nhất với mức giảm 3,7%.

Cổ phiếu “họ” Vin hôm nay cũng giảm sâu với VHM giảm 5%; VIC giảm 4,5%; VRE giảm 1,1%. Ngoài ra, nhóm vốn hóa lớn có VJC giảm 4,7%; MWG, SSI giảm trên 2%...

Chốt phiên, VN-Index giảm 29,64 điểm (-1,56%) xuống 1.864,8 điểm. Toàn sàn có 177 mã tăng, 147 mã giảm.

Thanh khoản tiếp tục ở mức cao với gần 1,238 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh, trị giá 40.920 tỷ đồng. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng 839 tỷ đồng trên sàn HoSE.

HNX-Index giảm nhẹ 0,16 điểm (-0,06%) xuống 253,16 điểm với 83 mã tăng, 87 mã giảm. Khối ngoại bán ròng thêm gần 90 tỷ đồng trong phiên.

UPCoM-Index là chỉ số duy nhất giữ được sắc xanh với mức tăng 1,19 điểm (+0,95%) lên 126,08 điểm. Trên sàn có 174 mã tăng, 103 mã giảm.

Thanh khoản đạt hơn 90 triệu đơn vị, giá trị giao dịch 1.406 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 76,5 tỷ đồng.