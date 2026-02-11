Chứng khoán bất ngờ bứt phá mạnh, VN-Index tăng gần 43 điểm

Thị trường chứng khoán lình xình trong biên độ hẹp trong 2 phiên giao dịch đầu tuần đã khiến tâm lý nhiều nhà đầu tư “muốn nghỉ Tết sớm”.

Tuy nhiên, phiên giao dịch hôm nay gây bất ngờ, khi nhiều cổ phiếu bất ngờ tăng mạnh, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số cổ phiếu trụ. Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng mạnh 34,40 điểm (+1,96%) lên 1.788,43 điểm với 218 mã tăng, trong khi chỉ có 92 mã giảm. HNX-Index tăng 0,93 điểm (+0,39%) lên 254,7 điểm với 71 mã tăng và 42 mã giảm.

Diễn biến tích cực trong phiên sáng đã giúp dòng tiền hưng phấn hơn rất nhiều trong phiên chiều. Các chỉ số nhanh chóng nới rộng đà tăng, có lúc tăng tới gần 46 điểm, tiến sát 1.800 điểm.

Sắc xanh ngày càng lan rộng trên thị trường và đã xuất hiện những cổ phiếu màu tím. Dòng tiền vẫn dành sự ưu ái với nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, cùng một số mã bất động sản.

Chứng khoán có phiên bứt phá mạnh mẽ

Hôm nay, một tin tích cực đối với nhiều ngân hàng, đó là việc vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) với vai trò đặc biệt của nhiều ngân hàng.

Cụ thể, VIFC-HCMC có 7 thành viên sáng lập: Tập đoàn Sovico; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Sơn Kim Capital; VinaCapital và Nasdaq.

Các cổ phiếu ngân hàng phiên hôm nay hầu hết đều diễn biến tích cực, phiên hôm nay không có cổ phiếu nào giảm giá, chỉ có 1 mã đứng giá là VBB.

Trong đó, VPB tăng 6,4%; tiếp theo là MBB tăng 4,1%; HDB tăng 3,7%; BID, VCB, STB, TPB, VIB, ACB, VCB, TCB… cũng đều tăng từ 2% đến trên 3%.

Đặc biệt, bộ đôi GEX của Gelex và EIB của Eximbank hôm nay cùng tăng kịch trần. Thông tin liên quan mới đây là HĐQT Eximbank vừa thông qua kế hoạch đề cử nhân sự để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025–2030). Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự là 26/2/2026.

Theo kế hoạch, số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, thay thế là 6 người, bao gồm ít nhất một thành viên độc lập. Hiện HĐQT Eximbank có 5 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Huyền Trang và các thành viên là ông Phạm Tuấn Anh, ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương và ông Hoàng Thế Hưng.

Theo nghị quyết mới công bố, dự kiến chỉ có một thành viên HĐQT đương nhiệm tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới, trong khi ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung, thay thế 6 thành viên còn lại.

Hiện Gelex đang là cổ đông lớn nhất của Eximbank, sở hữu 10,04% vốn tại nhà băng này.

Nhóm công ty chứng khoán cũng ghi nhận toàn bộ các mã tăng, trong đó, SSI tăng mạnh nhất là 4,2%; tiếp đến là VND 3,7%.

Nhóm bất động sản ngoài GEX còn có DXG, DXS, HHS, DLG… chốt phiên trong sắc tím. Ở nhóm vốn hóa lớn, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 6,2%...

Chốt phiên, VN-Index tăng 42,82 điểm (+2,44%) lên 1.7896,85 điểm. Trên sàn HoSE có 273 mã tăng, 67 mã giảm.

Thanh khoản phiên hôm nay cải thiện đáng kể so với phiên hôm qua, với 1.12 triệu đơn vị được khớp lệnh, trị giá gần 31.273 tỷ đồng.

Đáng nói, khối ngoại quay lại mua ròng mạnh mẽ hơn 2.086 tỷ đồng, trong đó, riêng MBB được khối này mua ròng tới hơn 1.400 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 2,092 điểm (+0,82%) lên 255,86 điểm với 100 mã tăng, 56 mã giảm. Thanh khoản hơn 60 triệu đơn vị, giá trị gần 1.466 tỷ đồng; khối ngoại mua ròng nhẹ 51,5 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,37%) lên 126,46 điểm với 176 mã tăng và 78 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 44 triệu đơn vị, giá trị 558 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng 36,7 tỷ đồng trên sàn này.